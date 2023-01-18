09:51 18.01.2023 (обновлено: 10:13 18.01.2023)
Володин назвал признания Олланда и Меркель доказательствами для трибунала
Володин счел признания Олланда, Меркель и Данилова доказательствами для военного трибунала
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Признания экс-канцлера Германии Ангелы Меркель, бывшего президента Франции Франсуа Олланда и руководителя совета нацбезопасности Украины Алексея Данилова должны стать доказательствами для военного трибунала, заявил в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Эти руководители замышляли начать мировую войну с предсказуемыми последствиями. И заслуживают наказания за свои преступления", — уверен политик.
Он также добавил, что они подтвердили необходимость проведения операции для защиты от угрозы для безопасности как жителей Донбасса, так и россиян.
"Оно (решение о начале спецоперации. — Прим. ред.) позволило предотвратить катастрофу, гибель огромного количества людей", — указал Володин.
В начале декабря Меркель заявила, что Минские соглашения были попыткой дать Киеву время на усиление. Вслед за ней это подтвердил и Олланд: по его словам, тогда геополитическая ситуация складывалась не в пользу Украины, а Западу была нужна передышка.
Президент России Владимир Путин назвал заявление Меркель неожиданным и разочаровывающим — по его словам, он сам всегда исходил из того, что власти Германии ведут себя с Москвой искренне.
В августе 2022 года Данилов признался, что после того, как Владимир Зеленский в 2019 отверг предложенный в Париже "Минск-3", Киев начал подготовку к "большой войне" с Москвой.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за кровавые преступления против мирных жителей Донбасса.