https://ria.ru/20230118/krym-1845395802.html

В Крыму станет на 20 тысяч гостиничных номеров больше

В Крыму станет на 20 тысяч гостиничных номеров больше - РИА Новости, 18.01.2023

В Крыму станет на 20 тысяч гостиничных номеров больше

В отелях Крыма в ближайшие два-три года появится четыре-пять тысяч новых номеров, а в пятилетней перспективе – 20 тысяч, сообщили в министерстве курортов и... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T06:01

2023-01-18T06:01

2023-01-18T06:01

туризм

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вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости. В отелях Крыма в ближайшие два-три года появится четыре-пять тысяч новых номеров, а в пятилетней перспективе – 20 тысяч, сообщили в министерстве курортов и туризма республики. "Благодаря совместной работе федерального правительства, банков и корпорации "Туризм РФ" запущена программа льготного кредитования для гостиничной сферы по ставке три-пять процентов", – приводит пресс-служба ведомства слова министра курортов и туризма Крыма Вадима Волченко. По итогам этой работы в Крыму реализуется четыре проекта с общим объемом финансирования более 23 миллиардов рублей. "Это позволит создать путем строительства и реконструкции более 3,5 тысячи номеров, порядка 2,5 тысячи круглогодичных новых рабочих мест в туристической сфере и смежных отраслях", – уточнил министр.Одним из якорных проектов, напомнил Волченко, является круглогодичный курортный семейный комплекс в городском округе Саки под федеральным гостиничным брендом "Алеан" категории "четыре и пять звезд" на две тысячи номеров. Инвестиции составляют 14 миллиардов рублей со сроком реализации с 2021 по 2027 годы. Прогнозируемый туристический поток – более 150 тысяч человек в год, отметил министр.С 2014 по 2022 годы в составе Российской Федерации в Крыму было открыто 60 санаторно-курортных и гостиничных организаций на 3454 номера, а также проведена модернизация 509 объектов размещения. В том числе в 2022 году было открыто восемь новых гостиниц на 336 номеров, проведена реконструкция 89 санаторно-курортных и гостиничных организаций, сообщили в Минкурортов.

https://ria.ru/20230109/krym-1843673729.html

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Лана Баева

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