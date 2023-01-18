https://ria.ru/20230118/kipyatok-1845770824.html

В Екатеринбурге несколько улиц затопило кипятком

В Екатеринбурге несколько улиц затопило кипятком - РИА Новости, 18.01.2023

В Екатеринбурге несколько улиц затопило кипятком

Несколько улиц в Екатеринбурге затопило кипятком из-за повреждения трубопровода, один автомобиль провалился в промоину, сообщили журналистам в Екатеринбургской... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T16:27

2023-01-18T16:27

2023-01-18T16:27

происшествия

екатеринбург

жкх

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 янв – РИА Новости. Несколько улиц в Екатеринбурге затопило кипятком из-за повреждения трубопровода, один автомобиль провалился в промоину, сообщили журналистам в Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК). Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что сразу несколько улиц в Пионерском микрорайоне уральской столицы оказались затоплены кипятком из-за прорыва трубы. На опубликованных видео видно, что проезжую часть заволокло густым паром, из-за чего было осложнено движение транспорта. "Диагностическая служба обнаружила повреждение магистрального трубопровода 700 миллиметров на улице Советская. Поврежденный участок оперативно локализован. Место выхода воды на поверхность огорожено. Ремонтные бригады приступили к устранению дефекта трубопровода и расчистке дороги от наледи. Работы проводятся без ограничения тепла и горячей воды", - говорится в сообщении. По данным компании, в образовавшуюся после повреждения трубопровода промоину провалились колеса одного автомобиля, в котором находились два человека. Специалисты ЕТК помогли извлечь автомобиль и составили акт о повреждении машины, добавили в пресс-службе. Ремонтные работы планируется завершить к вечеру среды.

https://ria.ru/20230117/avariya-1845369686.html

https://ria.ru/20230118/teplotrassa-1845670830.html

екатеринбург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, екатеринбург, жкх, россия