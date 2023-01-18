Рейтинг@Mail.ru
В Екатеринбурге несколько улиц затопило кипятком - РИА Новости, 18.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230118/kipyatok-1845770824.html
В Екатеринбурге несколько улиц затопило кипятком
В Екатеринбурге несколько улиц затопило кипятком - РИА Новости, 18.01.2023
В Екатеринбурге несколько улиц затопило кипятком
Несколько улиц в Екатеринбурге затопило кипятком из-за повреждения трубопровода, один автомобиль провалился в промоину, сообщили журналистам в Екатеринбургской... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T16:27
2023-01-18T16:27
происшествия
екатеринбург
жкх
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845768401_0:351:1021:925_1920x0_80_0_0_222e60d4eba23e85140b7d6cefda228d.png
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 янв – РИА Новости. Несколько улиц в Екатеринбурге затопило кипятком из-за повреждения трубопровода, один автомобиль провалился в промоину, сообщили журналистам в Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК). Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что сразу несколько улиц в Пионерском микрорайоне уральской столицы оказались затоплены кипятком из-за прорыва трубы. На опубликованных видео видно, что проезжую часть заволокло густым паром, из-за чего было осложнено движение транспорта. "Диагностическая служба обнаружила повреждение магистрального трубопровода 700 миллиметров на улице Советская. Поврежденный участок оперативно локализован. Место выхода воды на поверхность огорожено. Ремонтные бригады приступили к устранению дефекта трубопровода и расчистке дороги от наледи. Работы проводятся без ограничения тепла и горячей воды", - говорится в сообщении. По данным компании, в образовавшуюся после повреждения трубопровода промоину провалились колеса одного автомобиля, в котором находились два человека. Специалисты ЕТК помогли извлечь автомобиль и составили акт о повреждении машины, добавили в пресс-службе. Ремонтные работы планируется завершить к вечеру среды.
https://ria.ru/20230117/avariya-1845369686.html
https://ria.ru/20230118/teplotrassa-1845670830.html
екатеринбург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845768401_0:202:1021:968_1920x0_80_0_0_20440b0de51d58d9cb6567f4d95f4323.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, екатеринбург, жкх, россия
Происшествия, Екатеринбург, ЖКХ, Россия
16:27 18.01.2023
 
В Екатеринбурге несколько улиц затопило кипятком

Несколько улиц в Екатеринбурге затопило кипятком из-за повреждения трубопровода

© Фото : Инцидент Екатеринбург/VkontakteЗатопление улици кипятком в Пионерском районе Екатеринбурга
Затопление улици кипятком в Пионерском районе Екатеринбурга - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© Фото : Инцидент Екатеринбург/Vkontakte
Затопление улици кипятком в Пионерском районе Екатеринбурга
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 янв – РИА Новости. Несколько улиц в Екатеринбурге затопило кипятком из-за повреждения трубопровода, один автомобиль провалился в промоину, сообщили журналистам в Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК).
Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что сразу несколько улиц в Пионерском микрорайоне уральской столицы оказались затоплены кипятком из-за прорыва трубы. На опубликованных видео видно, что проезжую часть заволокло густым паром, из-за чего было осложнено движение транспорта.
Аварийно-восстановительные работы на напорном коллекторе в Старом Осколе - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
17 января, 09:37
Авария оставила без теплоснабжения более 54 тысяч жителей Старого Оскола
"Диагностическая служба обнаружила повреждение магистрального трубопровода 700 миллиметров на улице Советская. Поврежденный участок оперативно локализован. Место выхода воды на поверхность огорожено. Ремонтные бригады приступили к устранению дефекта трубопровода и расчистке дороги от наледи. Работы проводятся без ограничения тепла и горячей воды", - говорится в сообщении.
По данным компании, в образовавшуюся после повреждения трубопровода промоину провалились колеса одного автомобиля, в котором находились два человека. Специалисты ЕТК помогли извлечь автомобиль и составили акт о повреждении машины, добавили в пресс-службе. Ремонтные работы планируется завершить к вечеру среды.
Люди держат руки над батареей - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
Вчера, 11:45
В Рязани 40 жилых домов остались без отопления из-за аварии на теплотрассе
 
ПроисшествияЕкатеринбургЖКХРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала