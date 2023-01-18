https://ria.ru/20230118/kipyatok-1845770824.html
В Екатеринбурге несколько улиц затопило кипятком
В Екатеринбурге несколько улиц затопило кипятком - РИА Новости, 18.01.2023
В Екатеринбурге несколько улиц затопило кипятком
Несколько улиц в Екатеринбурге затопило кипятком из-за повреждения трубопровода, один автомобиль провалился в промоину, сообщили журналистам в Екатеринбургской... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T16:27
2023-01-18T16:27
2023-01-18T16:27
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 янв – РИА Новости. Несколько улиц в Екатеринбурге затопило кипятком из-за повреждения трубопровода, один автомобиль провалился в промоину, сообщили журналистам в Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК). Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что сразу несколько улиц в Пионерском микрорайоне уральской столицы оказались затоплены кипятком из-за прорыва трубы. На опубликованных видео видно, что проезжую часть заволокло густым паром, из-за чего было осложнено движение транспорта. "Диагностическая служба обнаружила повреждение магистрального трубопровода 700 миллиметров на улице Советская. Поврежденный участок оперативно локализован. Место выхода воды на поверхность огорожено. Ремонтные бригады приступили к устранению дефекта трубопровода и расчистке дороги от наледи. Работы проводятся без ограничения тепла и горячей воды", - говорится в сообщении. По данным компании, в образовавшуюся после повреждения трубопровода промоину провалились колеса одного автомобиля, в котором находились два человека. Специалисты ЕТК помогли извлечь автомобиль и составили акт о повреждении машины, добавили в пресс-службе. Ремонтные работы планируется завершить к вечеру среды.
https://ria.ru/20230117/avariya-1845369686.html
https://ria.ru/20230118/teplotrassa-1845670830.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, екатеринбург, жкх, россия
Происшествия, Екатеринбург, ЖКХ, Россия
В Екатеринбурге несколько улиц затопило кипятком
Несколько улиц в Екатеринбурге затопило кипятком из-за повреждения трубопровода
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 янв – РИА Новости. Несколько улиц в Екатеринбурге затопило кипятком из-за повреждения трубопровода, один автомобиль провалился в промоину, сообщили журналистам в Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК).
Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что сразу несколько улиц в Пионерском микрорайоне уральской столицы оказались затоплены кипятком из-за прорыва трубы. На опубликованных видео видно, что проезжую часть заволокло густым паром, из-за чего было осложнено движение транспорта.
"Диагностическая служба обнаружила повреждение магистрального трубопровода 700 миллиметров на улице Советская. Поврежденный участок оперативно локализован. Место выхода воды на поверхность огорожено. Ремонтные бригады приступили к устранению дефекта трубопровода и расчистке дороги от наледи. Работы проводятся без ограничения тепла и горячей воды", - говорится в сообщении.
По данным компании, в образовавшуюся после повреждения трубопровода промоину провалились колеса одного автомобиля, в котором находились два человека. Специалисты ЕТК помогли извлечь автомобиль и составили акт о повреждении машины, добавили в пресс-службе. Ремонтные работы планируется завершить к вечеру среды.