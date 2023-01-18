https://ria.ru/20230118/instasamka-1845761521.html
Инстасамка назвала цену за рекламу в своих соцсетях
Инстасамка назвала цену за рекламу в своих соцсетях - РИА Новости, 18.01.2023
Инстасамка назвала цену за рекламу в своих соцсетях
Инстасамка (Дарья Зотеева) назвала размеры своих заработков в соцсетях. Она призналась, что рекламная интеграция в ее блоге стоит от 100 тысяч рублей. РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T17:11
2023-01-18T17:11
2023-01-18T17:13
шоубиз
инстасамка (дарья зотеева)
шоу-бизнес
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Инстасамка (Дарья Зотеева) назвала размеры своих заработков в соцсетях. Она призналась, что рекламная интеграция в ее блоге стоит от 100 тысяч рублей. Также она уточнила цену своих выступлений. Кроме того, она ответила на вопрос о своем самом счастливом дне – он случился в 2020 году. Инстасамка призналась, что получила миллион долларов за музыку. Однако она отказалась назвать сумму своего заработка за год.Ранее Инстасамка отреагировала на обвинения главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной в пропаганде наркотиков и разврата на выступлениях. Она заявила, что отказалась от своих "фирменных выходок" на концертах.
https://ria.ru/20230116/galich-1845202973.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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инстасамка (дарья зотеева), шоу-бизнес
Шоубиз, Инстасамка (Дарья Зотеева), Шоу-бизнес
17:11 18.01.2023 (обновлено: 17:13 18.01.2023)
Инстасамка назвала цену за рекламу в своих соцсетях
Инстасамка раскрыла стоимость рекламы в своих соцсетях и гонорары за выступления
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Инстасамка (Дарья Зотеева) назвала размеры своих заработков в соцсетях. Она призналась, что рекламная интеграция в ее блоге стоит от 100 тысяч рублей.
"Три сторис – 15 тысяч баксов. В Telegram в зависимости от того, что рекламировать. Если обычная реклама паблика, то 100-150 тысяч рублей. Косметика, фильмы, сериалы – 700-800 тысяч рублей", – сообщила исполнительница в эфире "Че Каво".
Также она уточнила цену своих выступлений.
"Пять миллионов рублей за 30 минут на частном мероприятии. Последнее было в Москве, когда у девочек был девичник. Концерты, которые делаем сами, стоят примерно миллион. В Москве и Питере может быть от пяти миллионов", – призналась артистка.
Кроме того, она ответила на вопрос о своем самом счастливом дне – он случился в 2020 году. Инстасамка призналась, что получила миллион долларов за музыку.
"Когда аванс пришел. Миллион долларов. Аванс выдают, и ты его потом окупаешь", – поделилась исполнительница.
Однако она отказалась назвать сумму своего заработка за год.
"Это не такая большая цифра", – заключила знаменитость.
Ранее Инстасамка отреагировала
на обвинения главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной в пропаганде наркотиков и разврата на выступлениях. Она заявила, что отказалась от своих "фирменных выходок" на концертах.