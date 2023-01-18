https://ria.ru/20230118/instasamka-1845761521.html

Инстасамка назвала цену за рекламу в своих соцсетях

Инстасамка назвала цену за рекламу в своих соцсетях - РИА Новости, 18.01.2023

Инстасамка назвала цену за рекламу в своих соцсетях

Инстасамка (Дарья Зотеева) назвала размеры своих заработков в соцсетях. Она призналась, что рекламная интеграция в ее блоге стоит от 100 тысяч рублей. РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T17:11

2023-01-18T17:11

2023-01-18T17:13

шоубиз

инстасамка (дарья зотеева)

шоу-бизнес

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Инстасамка (Дарья Зотеева) назвала размеры своих заработков в соцсетях. Она призналась, что рекламная интеграция в ее блоге стоит от 100 тысяч рублей. Также она уточнила цену своих выступлений. Кроме того, она ответила на вопрос о своем самом счастливом дне – он случился в 2020 году. Инстасамка призналась, что получила миллион долларов за музыку. Однако она отказалась назвать сумму своего заработка за год.Ранее Инстасамка отреагировала на обвинения главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной в пропаганде наркотиков и разврата на выступлениях. Она заявила, что отказалась от своих "фирменных выходок" на концертах.

https://ria.ru/20230116/galich-1845202973.html

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2023

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

инстасамка (дарья зотеева), шоу-бизнес