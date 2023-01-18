https://ria.ru/20230118/inflyatsiya-1845819183.html

Недельная инфляция в России составила 0,15 процента

Недельная инфляция в России составила 0,15 процента - РИА Новости, 18.01.2023

Недельная инфляция в России составила 0,15 процента

Инфляция в России на неделе с 10 по 16 января составила 0,15%, с начала года цены выросли на 0,39%, сообщил в среду Росстат. РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T19:09

2023-01-18T19:09

2023-01-18T19:09

экономика

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

инфляция

цены

продукты

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Инфляция в России на неделе с 10 по 16 января составила 0,15%, с начала года цены выросли на 0,39%, сообщил в среду Росстат. "За период с 10 по 16 января 2023 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,15%, с начала января - 100,39%", - говорится в публикации. За отчетный период рост цен на плодоовощную продукцию составил 3%, в том числе на огурцы - 5,4%, лук репчатый - 4,5%, помидоры - 3,9%, морковь - 3,5%, свеклу - на 2,2%, яблоки - 1,8%, капусту белокочанную - 1,6%, картофель - 1%, бананы - 0,4%. Сильнее всего подешевели полукопченые и варено-копченые колбасы - на 1,1%, крупа гречневая - на 1%, колбасы вареные - на 0,8%, макаронные изделия - на 0,6%, пшено - на 0,5%, мука пшеничная и вермишель - на 0,4%, яйца куриные и сахар-песок - на 0,3%, сосиски, сардельки - на 0,2%, мясо кур, масло подсолнечное, молоко стерилизованное, рис - на 0,1%. При этом среди продуктов (за исключением плодоовощной продукции) сильнее всего в цене выросли консервы овощные для детского питания - на 0,5%, консервы мясные для детского питания, маргарин, печенье, чай черный - на 0,3%, говядина, сметана, соль поваренная - на 0,2%, баранина, консервы фруктово-ягодные и смеси сухие молочные для детского питания, рыба мороженая, молоко пастеризованное, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, обеды в столовой, кафе, закусочной - на 0,1%. Среди непродовольственных товаров первой необходимости сильнее всего подорожали сухие корма для домашних животных - на 0,7%, спички - на 0,2%, пеленки для новорожденных, подгузники детские, зубные пасты, стиральные порошки - на 0,1%. При этом цены на гигиенические прокладки снизились на 0,1%. Среди наблюдаемых Росстатом медикаментов цены с 10 по 16 января выросли на "Ренгалин" - на 1,1%, корвалол - на 0,5%, нимесулид и поливитамины - на 0,4%, комбинированные анальгетики - на 0,3%, отечественный анальгин и "Эргоферон" - на 0,2%. Цены на "Левомеколь" снизились на 0,6%, на валидол - на 0,3%. Электроника и бытовая техника на неделе с 10 по 16 января росли в цене. Сильнее всего подорожали электропылесосы и смартфоны - на 2,4%, телевизоры - на 2,2%, Цены на отечественные легковые автомобили снизились на 0,1%, на иностранные - на 0,2%.

https://ria.ru/20230113/inflyatsiya-1844731064.html

https://ria.ru/20230111/ovoschi-1844243673.html

https://ria.ru/20230118/lekarstva-1845691655.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), инфляция, цены, продукты