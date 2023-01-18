https://ria.ru/20230118/gornolyzhka-1845693446.html
Отдых на горнолыжных курортах Кавказа стал дешевле
Отдых на горнолыжных курортах Кавказа стал дешевле - РИА Новости, 18.01.2023
Отдых на горнолыжных курортах Кавказа стал дешевле
Туроператоры сообщили о снижении цен на отдых на горнолыжных курортах Северного Кавказа, пишет АТОР. РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T12:48
2023-01-18T12:48
2023-01-18T12:48
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северный кавказ
отдых в россии
ассоциация туроператоров россии (атор)
архыз
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Туроператоры сообщили о снижении цен на отдых на горнолыжных курортах Северного Кавказа, пишет АТОР.По окончании новогодних каникул такие поездки стали выгоднее, отмечают в ассоциации. Эксперты связывают это, в том числе, с уменьшением спроса.По данным туроператоров, курорты Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкессии загружены сейчас почти наполовину, а цены на размещение по сравнению с праздничными датами упали на 30-50 процентов.Например, пакетный тур на пять ночей в Архыз с вылетом из Москвы можно купить за 50 тысяч рублей на двоих с вылетом в конце января. Путевка на Домбай или Эльбрус обойдется в 35-40 тысяч рублей без учета дороги. Авиабилеты в Минеральные Воды и обратно стоят в среднем 20 тысяч рублей за двоих.Ожидается, что такие цены сохраняться до середины февраля, после чего стоимость снова увеличиться на 15-20 процентов.
https://ria.ru/20230117/turtsiya-1845497731.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Туризм, Новости - Туризм, Кавказ, Северный Кавказ, отдых в России, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Архыз
Отдых на горнолыжных курортах Кавказа стал дешевле
Туроператоры сообщили о снижении цен на отдых в горах Северного Кавказа