https://ria.ru/20230118/evakuatsiya-1845651678.html

Детей и сотрудников детсада в Броварах, где упал вертолет, эвакуировали

Детей и сотрудников детсада в Броварах, где упал вертолет, эвакуировали - РИА Новости, 18.01.2023

Детей и сотрудников детсада в Броварах, где упал вертолет, эвакуировали

Дети и сотрудники детского сада в Броварах, рядом с которым упал вертолет, эвакуированы, сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба. РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T10:47

2023-01-18T10:47

2023-01-18T10:47

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Дети и сотрудники детского сада в Броварах, рядом с которым упал вертолет, эвакуированы, сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба. Ранее украинские СМИ со ссылкой на полицию Киевской области сообщили, что вблизи детского сада в Броварах упал вертолет, произошел пожар. В офисе Владимира Зеленского подтвердили информацию о падении "летательного аппарата". По данным МВД, пострадали пять человек. "В городе Бровары рядом с детским садом и жилым домом упал вертолет… Во время трагедии в садике находились дети и сотрудники заведения. На данных момент всех эвакуировали. Есть пострадавшие. На месте падения работают скорые, полиция и пожарные", - написал Кулеба в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20230118/peregovory-1845627476.html

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Влада Копылова

в мире, бровары, киевская область