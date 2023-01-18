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Детей и сотрудников детсада в Броварах, где упал вертолет, эвакуировали - РИА Новости, 18.01.2023
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Детей и сотрудников детсада в Броварах, где упал вертолет, эвакуировали
Детей и сотрудников детсада в Броварах, где упал вертолет, эвакуировали - РИА Новости, 18.01.2023
Детей и сотрудников детсада в Броварах, где упал вертолет, эвакуировали
Дети и сотрудники детского сада в Броварах, рядом с которым упал вертолет, эвакуированы, сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба. РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T10:47
2023-01-18T10:47
в мире
бровары
киевская область
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Дети и сотрудники детского сада в Броварах, рядом с которым упал вертолет, эвакуированы, сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба. Ранее украинские СМИ со ссылкой на полицию Киевской области сообщили, что вблизи детского сада в Броварах упал вертолет, произошел пожар. В офисе Владимира Зеленского подтвердили информацию о падении "летательного аппарата". По данным МВД, пострадали пять человек. "В городе Бровары рядом с детским садом и жилым домом упал вертолет… Во время трагедии в садике находились дети и сотрудники заведения. На данных момент всех эвакуировали. Есть пострадавшие. На месте падения работают скорые, полиция и пожарные", - написал Кулеба в своем Telegram-канале.
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в мире, бровары, киевская область
В мире, Бровары, Киевская область
10:47 18.01.2023
 
Детей и сотрудников детсада в Броварах, где упал вертолет, эвакуировали

Детей и сотрудников детсада в Броварах под Киевом эвакуировали после падения вертолета

© фото очевидцаНа месте падения вертолета в Броварах, Украина
На месте падения вертолета в Броварах, Украина
© фото очевидца
На месте падения вертолета в Броварах, Украина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Дети и сотрудники детского сада в Броварах, рядом с которым упал вертолет, эвакуированы, сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.
Ранее украинские СМИ со ссылкой на полицию Киевской области сообщили, что вблизи детского сада в Броварах упал вертолет, произошел пожар. В офисе Владимира Зеленского подтвердили информацию о падении "летательного аппарата". По данным МВД, пострадали пять человек.
"В городе Бровары рядом с детским садом и жилым домом упал вертолет… Во время трагедии в садике находились дети и сотрудники заведения. На данных момент всех эвакуировали. Есть пострадавшие. На месте падения работают скорые, полиция и пожарные", - написал Кулеба в своем Telegram-канале.
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