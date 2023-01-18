https://ria.ru/20230118/evakuatsiya-1845651678.html
Детей и сотрудников детсада в Броварах, где упал вертолет, эвакуировали
Детей и сотрудников детсада в Броварах, где упал вертолет, эвакуировали - РИА Новости, 18.01.2023
Детей и сотрудников детсада в Броварах, где упал вертолет, эвакуировали
Дети и сотрудники детского сада в Броварах, рядом с которым упал вертолет, эвакуированы, сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба. РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T10:47
2023-01-18T10:47
2023-01-18T10:47
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киевская область
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Дети и сотрудники детского сада в Броварах, рядом с которым упал вертолет, эвакуированы, сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба. Ранее украинские СМИ со ссылкой на полицию Киевской области сообщили, что вблизи детского сада в Броварах упал вертолет, произошел пожар. В офисе Владимира Зеленского подтвердили информацию о падении "летательного аппарата". По данным МВД, пострадали пять человек. "В городе Бровары рядом с детским садом и жилым домом упал вертолет… Во время трагедии в садике находились дети и сотрудники заведения. На данных момент всех эвакуировали. Есть пострадавшие. На месте падения работают скорые, полиция и пожарные", - написал Кулеба в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20230118/peregovory-1845627476.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бровары, киевская область
В мире, Бровары, Киевская область
Детей и сотрудников детсада в Броварах, где упал вертолет, эвакуировали
Детей и сотрудников детсада в Броварах под Киевом эвакуировали после падения вертолета