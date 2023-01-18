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Новую миссию ЕС в Армении расширят до ста наблюдателей, сообщили СМИ
Новую миссию ЕС в Армении расширят до ста наблюдателей, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.01.2023
Новую миссию ЕС в Армении расширят до ста наблюдателей, сообщили СМИ
Евросоюз планирует послать на границу Армении с Азербайджаном новую миссию, которая будет расширена до 100 наблюдателей и получит двухлетний мандат, сообщает... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T20:56
2023-01-18T20:56
2023-01-18T20:56
в мире
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люксембург (округ)
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Евросоюз планирует послать на границу Армении с Азербайджаном новую миссию, которая будет расширена до 100 наблюдателей и получит двухлетний мандат, сообщает европейское издание Politico со ссылкой на источники в дипломатической службе ЕС. В октябре 2022 года главы МИД ЕС на заседании в Люксембурге официально утвердили направление 40 наблюдателей в Армению, на границу с Азербайджаном. В конце октября миссия была развернута и приступила к работе. Ее мандат был рассчитан на два месяца и истек 19 декабря. "Было взаимное понимание с властями в Ереване, что есть необходимость в возобновлении присутствия, но предыдущее было слишком скромным. Теперь в регион будет направлено до 100 наблюдателей в рамках полноценной миссии по общей политике безопасности и обороны", - сообщил источник изданию. По словам источника, проект миссии с двухлетним мандатом будет направлен для утверждения в комитет по политике и безопасности в Брюсселе.
https://ria.ru/20221104/es-1829148556.html
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в мире, армения, азербайджан, люксембург (округ), евросоюз
В мире, Армения, Азербайджан, Люксембург (округ), Евросоюз
Новую миссию ЕС в Армении расширят до ста наблюдателей, сообщили СМИ
Politico: новую миссию ЕС в Армении расширят до ста наблюдателей с двухлетним мандатом