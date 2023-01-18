https://ria.ru/20230118/donetsk-1845684082.html
Украинские войска выпустили по Донецку пять снарядов
Украинские войска выпустили по Донецку пять снарядов - РИА Новости, 18.01.2023
Украинские войска выпустили по Донецку пять снарядов
Украинские войска выпустили по Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T12:22
2023-01-18T12:22
2023-01-18T12:22
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
кировский район
донецкая народная республика
нато
сцкк
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ДОНЕЦК, 18 янв – РИА Новости. Украинские войска выпустили по Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12:00 (совпадает с мск) – населенный пункт Галициновка – город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм", - отмечается в Telegram-канале представительства. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230118/donbass-1845657535.html
донецк
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Кировский район, Донецкая Народная Республика, НАТО, СЦКК
Украинские войска выпустили по Донецку пять снарядов
В ДНР заявили, что ВСУ обстреляли Куйбышевский и Кировский районы Донецка