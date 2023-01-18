https://ria.ru/20230118/davos-1845682612.html
Организаторы Давосского форума и Илон Маск поругались друг с другом
Организаторы Давосского форума и Илон Маск поругались друг с другом - РИА Новости, 18.01.2023
Организаторы Давосского форума и Илон Маск поругались друг с другом
Американский предприниматель Илон Маск, назвавший Давосский форум "совершенно скучным" и заявивший, что отказался ехать на него, на самом деле не был туда... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T12:18
2023-01-18T12:18
2023-01-18T12:37
илон маск
давос
всемирный экономический форум в давосе
в мире
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск, назвавший Давосский форум "совершенно скучным" и заявивший, что отказался ехать на него, на самом деле не был туда приглашен, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на организаторов мероприятия. Очередное заседание Всемирного экономического форума проводится в Давосе 16-20 января. Маск 30 декабря написал в Twitter, что отказался от приглашения посетить Давосский форум, так как оно "звучало совершенно скучно". Как сообщил представитель форума Ян Зопф, последний раз, когда Маск получал приглашение, было "не в этом году и не недавно - только в 2015 году". Он добавил, что Маск никогда не регистрировался и не присутствовал на ВЭФ даже будучи приглашенным. Маск пока не ответил на запрос прокомментировать эту информацию.В декабре издание Forbes сообщало, что генеральный директор Tesla, SpaceX и владелец Twitter Илон Маск вернул себе титул самого богатого человека на планете вскоре после того, как уступил его владельцу французского производителя предметов роскоши LVMH (LVMH Moet Hennessy - Louis Vuitton) Бернару Арно и его семье. Согласно информации списка миллиардов, который, по заявлению издания, обновляется "в реальном времени", состояние Маска на тот момент оценивалось в 185,8 миллиарда долларов, в то время как Арно и его семьи - 185,5 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20221231/mask-1842584294.html
https://ria.ru/20230118/vef-1845540571.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
илон маск, давос, всемирный экономический форум в давосе, в мире
Илон Маск, Давос, Всемирный экономический форум в Давосе, В мире
12:18 18.01.2023 (обновлено: 12:37 18.01.2023)
Организаторы Давосского форума и Илон Маск поругались друг с другом
Организаторы ВЭФ не приглашали Илона Маска, который назвал мероприятие скучным
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости.
Американский предприниматель Илон Маск, назвавший Давосский форум "совершенно скучным" и заявивший, что отказался ехать на него, на самом деле не был туда приглашен, передает агентство Ассошиэйтед Пресс
со ссылкой на организаторов мероприятия.
Очередное заседание Всемирного экономического форума проводится в Давосе 16-20 января.
Маск 30 декабря написал в Twitter
, что отказался от приглашения посетить Давосский форум, так как оно "звучало совершенно скучно".
Как сообщил представитель форума Ян Зопф, последний раз, когда Маск получал приглашение, было "не в этом году и не недавно - только в 2015 году". Он добавил, что Маск никогда не регистрировался и не присутствовал на ВЭФ даже будучи приглашенным.
Маск пока не ответил на запрос прокомментировать эту информацию.
В декабре издание Forbes сообщало, что генеральный директор Tesla, SpaceX и владелец Twitter Илон Маск вернул себе титул самого богатого человека на планете вскоре после того, как уступил его владельцу французского производителя предметов роскоши LVMH (LVMH Moet Hennessy - Louis Vuitton) Бернару Арно и его семье. Согласно информации списка миллиардов, который, по заявлению издания, обновляется "в реальном времени", состояние Маска на тот момент оценивалось в 185,8 миллиарда долларов, в то время как Арно и его семьи - 185,5 миллиарда долларов.