https://ria.ru/20230118/davos-1845682612.html

Организаторы Давосского форума и Илон Маск поругались друг с другом

Организаторы Давосского форума и Илон Маск поругались друг с другом - РИА Новости, 18.01.2023

Организаторы Давосского форума и Илон Маск поругались друг с другом

Американский предприниматель Илон Маск, назвавший Давосский форум "совершенно скучным" и заявивший, что отказался ехать на него, на самом деле не был туда... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T12:18

2023-01-18T12:18

2023-01-18T12:37

илон маск

давос

всемирный экономический форум в давосе

в мире

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск, назвавший Давосский форум "совершенно скучным" и заявивший, что отказался ехать на него, на самом деле не был туда приглашен, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на организаторов мероприятия. Очередное заседание Всемирного экономического форума проводится в Давосе 16-20 января. Маск 30 декабря написал в Twitter, что отказался от приглашения посетить Давосский форум, так как оно "звучало совершенно скучно". Как сообщил представитель форума Ян Зопф, последний раз, когда Маск получал приглашение, было "не в этом году и не недавно - только в 2015 году". Он добавил, что Маск никогда не регистрировался и не присутствовал на ВЭФ даже будучи приглашенным. Маск пока не ответил на запрос прокомментировать эту информацию.В декабре издание Forbes сообщало, что генеральный директор Tesla, SpaceX и владелец Twitter Илон Маск вернул себе титул самого богатого человека на планете вскоре после того, как уступил его владельцу французского производителя предметов роскоши LVMH (LVMH Moet Hennessy - Louis Vuitton) Бернару Арно и его семье. Согласно информации списка миллиардов, который, по заявлению издания, обновляется "в реальном времени", состояние Маска на тот момент оценивалось в 185,8 миллиарда долларов, в то время как Арно и его семьи - 185,5 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20221231/mask-1842584294.html

https://ria.ru/20230118/vef-1845540571.html

давос

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

илон маск, давос, всемирный экономический форум в давосе, в мире