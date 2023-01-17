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Рогов заявил о подготовке ВСУ к уличным боям в Запорожье - РИА Новости, 17.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230117/zaporozhe-1845393033.html
Рогов заявил о подготовке ВСУ к уличным боям в Запорожье
Рогов заявил о подготовке ВСУ к уличным боям в Запорожье - РИА Новости, 17.01.2023
Рогов заявил о подготовке ВСУ к уличным боям в Запорожье
Украинские войска готовят город Запорожье к уличным боям, сообщил РИА Новости председатель местного движения "Мы вместе с Россией", член главного совета... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T11:35
2023-01-17T12:20
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
владимир рогов
запорожская область
запорожье
вооруженные силы украины
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв — РИА Новости. Украинские войска готовят город Запорожье к уличным боям, сообщил РИА Новости председатель местного движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Сегодня Рогов также сообщал, что украинские войска начали возводить линию обороны на контролируемой ими части Запорожской области.По его словам, тактика ВСУ "резко изменилась": если раньше противник готовился к наступлению, то сейчас укрепляет свои позиции. Украинские военные сооружают сразу несколько линий фортификационных сооружений, уточнил Рогов.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного там референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. На сегодня Россия контролирует более 70 процентов региона, украинские войска удерживают областной центр — город Запорожье.
https://ria.ru/20230116/zaporozhe-1845106868.html
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Владимир Рогов, Запорожская область, Запорожье, Вооруженные силы Украины, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
11:35 17.01.2023 (обновлено: 12:20 17.01.2023)
 
Рогов заявил о подготовке ВСУ к уличным боям в Запорожье

Рогов считает, что украинские войска готовят город Запорожье к уличным боям

© Fotolia / MarinaВид на Запорожье
Вид на Запорожье - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© Fotolia / Marina
Вид на Запорожье. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв — РИА Новости. Украинские войска готовят город Запорожье к уличным боям, сообщил РИА Новости председатель местного движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"В пригороде идет работа по созданию укрепрайонов, в самом городе минируют объекты инфраструктуры. Плюс на нескольких машиностроительных заводах сейчас проводятся серьезные инженерные работы по созданию убежищ для боевиков, складов боеприпасов и военной техники", — сказал он.

Сегодня Рогов также сообщал, что украинские войска начали возводить линию обороны на контролируемой ими части Запорожской области.
По его словам, тактика ВСУ "резко изменилась": если раньше противник готовился к наступлению, то сейчас укрепляет свои позиции. Украинские военные сооружают сразу несколько линий фортификационных сооружений, уточнил Рогов.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного там референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. На сегодня Россия контролирует более 70 процентов региона, украинские войска удерживают областной центр — город Запорожье.
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