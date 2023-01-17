https://ria.ru/20230117/venki-1845395971.html

Путин и Мишустин прислали венки на церемонию прощания с Чуриковой

Путин и Мишустин прислали венки на церемонию прощания с Чуриковой - РИА Новости, 17.01.2023

Путин и Мишустин прислали венки на церемонию прощания с Чуриковой

Президент РФ Владимир Путин, премьер-министр РФ Михаил Мишустин и патриарх Московской и всея Руси Кирилл прислали венки на церемонию прощания с народной... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T11:46

2023-01-17T11:46

2023-01-17T11:46

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, премьер-министр РФ Михаил Мишустин и патриарх Московской и всея Руси Кирилл прислали венки на церемонию прощания с народной артисткой СССР Инной Чуриковой, которое проходит во вторник в храме Христа Спасителя, передает корреспондент РИА Новости. Цветы также прислал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Чурикова скончалась 14 января на 80-м году жизни. Возложить цветы к гробу актрисы и проводить ее в последний путь пришли сотни граждан. Похоронят актрису во вторник на Новодевичьем кладбище. Чурикова служила в театре "Ленком" с 1975 года. Она сыграла более чем в 40 фильмах, в том числе в картинах "Морозко", "Курьер", "Начало", "Я шагаю по Москве", "Старшая сестра", "Тот самый Мюнхгаузен". В последние годы актриса снялась в картинах "Утомленные солнцем 2", "Без границ", "Страна ОЗ", "Самый лучший день", "На веки вечные", "Иван Денисович".

https://ria.ru/20230114/churikova-1844869415.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости культуры, инна чурикова, михаил мишустин, владимир путин, умерла инна чурикова