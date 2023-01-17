Путин и Мишустин прислали венки на церемонию прощания с Чуриковой
Путин и Мишустин прислали венки на церемонию прощания с народной артисткой СССР Чуриковой
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкЦеремония прощания с народной артисткой СССР Инной Чуриковой в храме Христа Спасителя в Москве
Церемония прощания с народной артисткой СССР Инной Чуриковой в храме Христа Спасителя в Москве
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, премьер-министр РФ Михаил Мишустин и патриарх Московской и всея Руси Кирилл прислали венки на церемонию прощания с народной артисткой СССР Инной Чуриковой, которое проходит во вторник в храме Христа Спасителя, передает корреспондент РИА Новости.
Цветы также прислал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Чурикова скончалась 14 января на 80-м году жизни. Возложить цветы к гробу актрисы и проводить ее в последний путь пришли сотни граждан. Похоронят актрису во вторник на Новодевичьем кладбище.
Чурикова служила в театре "Ленком" с 1975 года. Она сыграла более чем в 40 фильмах, в том числе в картинах "Морозко", "Курьер", "Начало", "Я шагаю по Москве", "Старшая сестра", "Тот самый Мюнхгаузен". В последние годы актриса снялась в картинах "Утомленные солнцем 2", "Без границ", "Страна ОЗ", "Самый лучший день", "На веки вечные", "Иван Денисович".
14 января, 16:54Биография Инны Чуриковой