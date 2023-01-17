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Путин и Мишустин прислали венки на церемонию прощания с Чуриковой - РИА Новости, 17.01.2023
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Культура
https://ria.ru/20230117/venki-1845395971.html
Путин и Мишустин прислали венки на церемонию прощания с Чуриковой
Путин и Мишустин прислали венки на церемонию прощания с Чуриковой - РИА Новости, 17.01.2023
Путин и Мишустин прислали венки на церемонию прощания с Чуриковой
Президент РФ Владимир Путин, премьер-министр РФ Михаил Мишустин и патриарх Московской и всея Руси Кирилл прислали венки на церемонию прощания с народной... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T11:46
2023-01-17T11:46
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новости культуры
инна чурикова
михаил мишустин
владимир путин
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, премьер-министр РФ Михаил Мишустин и патриарх Московской и всея Руси Кирилл прислали венки на церемонию прощания с народной артисткой СССР Инной Чуриковой, которое проходит во вторник в храме Христа Спасителя, передает корреспондент РИА Новости. Цветы также прислал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Чурикова скончалась 14 января на 80-м году жизни. Возложить цветы к гробу актрисы и проводить ее в последний путь пришли сотни граждан. Похоронят актрису во вторник на Новодевичьем кладбище. Чурикова служила в театре "Ленком" с 1975 года. Она сыграла более чем в 40 фильмах, в том числе в картинах "Морозко", "Курьер", "Начало", "Я шагаю по Москве", "Старшая сестра", "Тот самый Мюнхгаузен". В последние годы актриса снялась в картинах "Утомленные солнцем 2", "Без границ", "Страна ОЗ", "Самый лучший день", "На веки вечные", "Иван Денисович".
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новости культуры, инна чурикова, михаил мишустин, владимир путин, умерла инна чурикова
Культура, Новости культуры, Инна Чурикова, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Умерла Инна Чурикова
11:46 17.01.2023
 
Путин и Мишустин прислали венки на церемонию прощания с Чуриковой

Путин и Мишустин прислали венки на церемонию прощания с народной артисткой СССР Чуриковой

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкЦеремония прощания с народной артисткой СССР Инной Чуриковой в храме Христа Спасителя в Москве
Церемония прощания с народной артисткой СССР Инной Чуриковой в храме Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Церемония прощания с народной артисткой СССР Инной Чуриковой в храме Христа Спасителя в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, премьер-министр РФ Михаил Мишустин и патриарх Московской и всея Руси Кирилл прислали венки на церемонию прощания с народной артисткой СССР Инной Чуриковой, которое проходит во вторник в храме Христа Спасителя, передает корреспондент РИА Новости.
Цветы также прислал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Чурикова скончалась 14 января на 80-м году жизни. Возложить цветы к гробу актрисы и проводить ее в последний путь пришли сотни граждан. Похоронят актрису во вторник на Новодевичьем кладбище.
Чурикова служила в театре "Ленком" с 1975 года. Она сыграла более чем в 40 фильмах, в том числе в картинах "Морозко", "Курьер", "Начало", "Я шагаю по Москве", "Старшая сестра", "Тот самый Мюнхгаузен". В последние годы актриса снялась в картинах "Утомленные солнцем 2", "Без границ", "Страна ОЗ", "Самый лучший день", "На веки вечные", "Иван Денисович".
Инна Чурикова - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
14 января, 16:54
Биография Инны Чуриковой
 
КультураНовости культурыИнна ЧуриковаМихаил МишустинВладимир ПутинУмерла Инна Чурикова
 
 
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