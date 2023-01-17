https://ria.ru/20230117/uzbekistan-1845380557.html
Число российских туристов в Узбекистане выросло в три раза
Число российских туристов в Узбекистане выросло в три раза - РИА Новости, 17.01.2023
Число российских туристов в Узбекистане выросло в три раза
Число прибывших в Узбекистан туристов из России по итогам 2022 года выросло в три раза по сравнению с 2021 годом, до 567,7 тысячи человек, сообщает... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T11:07
2023-01-17T11:07
2023-01-17T11:11
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ТАШКЕНТ, 17 янв - РИА Новости. Число прибывших в Узбекистан туристов из России по итогам 2022 года выросло в три раза по сравнению с 2021 годом, до 567,7 тысячи человек, сообщает узбекистанский госкомстат. Ранее ведомство отмечало, что по итогам 2021 года в Узбекистан приезжали 190,5 тысячи россиян. Согласно информации узбекской стороны, итоги 2022 года превысили и показатели допандемийного 2019-го, когда Узбекистан посетили почти 450 тысяч туристов из РФ. Россияне стабильно занимают четвертое место по турпотоку в республику, уступая только гостям из соседних с Узбекистаном стран – Казахстана, Таджикистана и Киргизии. За январь-декабрь прошлого года общее число иностранцев, посетивших государство, выросло в 2,8 раза – до 5,2 миллиона человек. В марте 2022 года между правительствами Узбекистана и РФ был подписан план из 20 мероприятий по созданию условий для роста турпотока между двумя странами.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, туристы, узбекистан, куда можно лететь, куда поехать
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Узбекистан, куда можно лететь, куда поехать
11:07 17.01.2023 (обновлено: 11:11 17.01.2023)
Число российских туристов в Узбекистане выросло в три раза
Число прибывших в Узбекистан туристов из России выросло до 567,7 тысячи человек
ТАШКЕНТ, 17 янв - РИА Новости. Число прибывших в Узбекистан туристов из России по итогам 2022 года выросло в три раза по сравнению с 2021 годом, до 567,7 тысячи человек, сообщает узбекистанский госкомстат.
Ранее ведомство отмечало, что по итогам 2021 года в Узбекистан приезжали 190,5 тысячи россиян. Согласно информации узбекской стороны, итоги 2022 года превысили и показатели допандемийного 2019-го, когда Узбекистан посетили почти 450 тысяч туристов из РФ.
Россияне стабильно занимают четвертое место по турпотоку в республику, уступая только гостям из соседних с Узбекистаном стран – Казахстана
, Таджикистана
и Киргизии
.
За январь-декабрь прошлого года общее число иностранцев, посетивших государство, выросло в 2,8 раза – до 5,2 миллиона человек. В марте 2022 года между правительствами Узбекистана и РФ был подписан план из 20 мероприятий по созданию условий для роста турпотока между двумя странами.