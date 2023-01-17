https://ria.ru/20230117/uzbekistan-1845380557.html

Число российских туристов в Узбекистане выросло в три раза

Число российских туристов в Узбекистане выросло в три раза - РИА Новости, 17.01.2023

Число российских туристов в Узбекистане выросло в три раза

Число прибывших в Узбекистан туристов из России по итогам 2022 года выросло в три раза по сравнению с 2021 годом, до 567,7 тысячи человек, сообщает... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T11:07

2023-01-17T11:07

2023-01-17T11:11

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ТАШКЕНТ, 17 янв - РИА Новости. Число прибывших в Узбекистан туристов из России по итогам 2022 года выросло в три раза по сравнению с 2021 годом, до 567,7 тысячи человек, сообщает узбекистанский госкомстат. Ранее ведомство отмечало, что по итогам 2021 года в Узбекистан приезжали 190,5 тысячи россиян. Согласно информации узбекской стороны, итоги 2022 года превысили и показатели допандемийного 2019-го, когда Узбекистан посетили почти 450 тысяч туристов из РФ. Россияне стабильно занимают четвертое место по турпотоку в республику, уступая только гостям из соседних с Узбекистаном стран – Казахстана, Таджикистана и Киргизии. За январь-декабрь прошлого года общее число иностранцев, посетивших государство, выросло в 2,8 раза – до 5,2 миллиона человек. В марте 2022 года между правительствами Узбекистана и РФ был подписан план из 20 мероприятий по созданию условий для роста турпотока между двумя странами.

https://ria.ru/20221209/samarkand-1836714390.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, узбекистан, куда можно лететь, куда поехать