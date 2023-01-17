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В нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 17.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230117/trevoga-1845366756.html
В нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу
В нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 17.01.2023
В нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Днепропетровской областях Украины и подконтрольной Киеву части Запорожской, свидетельствуют данные онлайн-карты... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T09:20
2023-01-17T09:29
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровская область
киев
украина
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Днепропетровской областях Украины и подконтрольной Киеву части Запорожской, свидетельствуют данные онлайн-карты минцифры. Сигнал тревоги в этих регионах прозвучал практически одновременно около 9.00 (мск).
https://ria.ru/20230117/trevoga-1845335937.html
днепропетровская область
киев
украина
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Дарья Буймова
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в мире, днепропетровская область, киев, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Киев, Украина
09:20 17.01.2023 (обновлено: 09:29 17.01.2023)
 
В нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу

В двух регионах Украины и подконтрольной Киеву части Запорожской области объявили тревогу

© AP Photo / Felipe DanaПоследствия взрыва в Киеве
Последствия взрыва в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© AP Photo / Felipe Dana
Последствия взрыва в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Днепропетровской областях Украины и подконтрольной Киеву части Запорожской, свидетельствуют данные онлайн-карты минцифры.
Сигнал тревоги в этих регионах прозвучал практически одновременно около 9.00 (мск).
Киев во время отключения электричества - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
Вчера, 01:21Специальная военная операция на Украине
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДнепропетровская областьКиевУкраина
 
 
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