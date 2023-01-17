https://ria.ru/20230117/trevoga-1845366756.html
В нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу
В нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 17.01.2023
В нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Днепропетровской областях Украины и подконтрольной Киеву части Запорожской, свидетельствуют данные онлайн-карты... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T09:20
2023-01-17T09:20
2023-01-17T09:29
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровская область
киев
украина
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Днепропетровской областях Украины и подконтрольной Киеву части Запорожской, свидетельствуют данные онлайн-карты минцифры. Сигнал тревоги в этих регионах прозвучал практически одновременно около 9.00 (мск).
https://ria.ru/20230117/trevoga-1845335937.html
днепропетровская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днепропетровская область, киев, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Киев, Украина
09:20 17.01.2023 (обновлено: 09:29 17.01.2023)
В нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу
В двух регионах Украины и подконтрольной Киеву части Запорожской области объявили тревогу