https://ria.ru/20230117/trevoga-1845366756.html

В нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу

В нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 17.01.2023

В нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Днепропетровской областях Украины и подконтрольной Киеву части Запорожской, свидетельствуют данные онлайн-карты... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T09:20

2023-01-17T09:20

2023-01-17T09:29

специальная военная операция на украине

в мире

днепропетровская область

киев

украина

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Днепропетровской областях Украины и подконтрольной Киеву части Запорожской, свидетельствуют данные онлайн-карты минцифры. Сигнал тревоги в этих регионах прозвучал практически одновременно около 9.00 (мск).

https://ria.ru/20230117/trevoga-1845335937.html

днепропетровская область

киев

украина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, днепропетровская область, киев, украина