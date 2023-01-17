https://ria.ru/20230117/soveschanie-1845433287.html

Путин во вторник проведет совещание по экономическим вопросам

Путин во вторник проведет совещание по экономическим вопросам - РИА Новости, 17.01.2023

Путин во вторник проведет совещание по экономическим вопросам

Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет совещание по экономическим вопросам, на нем глава государства озвучит свою оценку текущего уровня развития... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T12:57

2023-01-17T12:57

2023-01-17T12:59

владимир путин

максим решетников

россия

центральный банк рф (цб рф)

экономика

дмитрий песков

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет совещание по экономическим вопросам, на нем глава государства озвучит свою оценку текущего уровня развития российской экономики по итогам 2022 года и поделится видением основных перспектив, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."В течение дня несколько встреч и совещаний. Главным сегодня будет совещание по экономическим вопросам. Достаточно стандартный, регулярный формат. Президент возобновляет в текущем году эту практику. В целом, естественно, он выступит сам со своим видением основных перспектив развития и оценкой нынешнего уровня развития нашей экономики по итогам минувшего года", - сказал Песков.На совещании о ключевых задачах развития экономики в 2023 году также расскажет глава минэкономразвития Максим Решетников. Ожидаются выступления председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной, вице-премьера Марата Хуснуллина, министра финансов РФ Антона Силуанова.

https://ria.ru/20230117/gosduma-1845405946.html

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Варвара Скокшина

владимир путин, максим решетников, россия, центральный банк рф (цб рф), экономика, дмитрий песков