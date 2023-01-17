https://ria.ru/20230117/sotrudnichestvo-1845554526.html

Великобритания продолжит сотрудничать с США для обучения украинских солдат

Великобритания продолжит сотрудничать с США для обучения украинских солдат - РИА Новости, 17.01.2023

Великобритания продолжит сотрудничать с США для обучения украинских солдат

Великобритания продолжит сотрудничать с США для обучения украинских солдат и поставки Киеву вооружения, заявил во вторник глава британского МИД Джеймс Клеверли, РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T17:44

2023-01-17T17:44

2023-01-17T23:36

специальная военная операция на украине

в мире

великобритания

киев

сша

джеймс клеверли

энтони блинкен

мелани жоли

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/08/1843525180_0:102:3071:1829_1920x0_80_0_0_8fdf37c8f846b2e2faadeff6842959f2.jpg

МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Великобритания продолжит сотрудничать с США для обучения украинских солдат и поставки Киеву вооружения, заявил во вторник глава британского МИД Джеймс Клеверли, находясь с визитом в Вашингтоне."Мы продолжим работать очень-очень тесно с США в отношении обучения украинских солдат, обеспечения их современным вооружением", - сказал он, находясь в Центре стратегических и международных исследований.Трансляция велась на Youtube-канале Центра.Клеверли также добавил, что гордится тем, что Британия является вторым крупнейшим поставщиком оружия на Украину после США.При этом он также отметил, что главный посыл действий Великобритании и ее союзников - это показать России, что у них "будет стратегическая выносливость" для поддержки Украины "до тех пор, пока она не победит".Ранее стало известно, что Клеверли отправится во вторник и среду в США и Канаду, где обсудит с госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой канадского МИД Мелани Жоли поддержку Украины.Накануне министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Британия предоставит Украине 100 единиц бронетехники, включая бронетранспортеры Bulldog.

https://ria.ru/20230117/ukraina-1845511538.html

https://ria.ru/20230114/evropa-1844737893.html

великобритания

киев

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, великобритания, киев, сша, джеймс клеверли, энтони блинкен, мелани жоли, украина, центр стратегических и международных исследований