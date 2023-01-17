https://ria.ru/20230117/sotrudnichestvo-1845554526.html
Великобритания продолжит сотрудничать с США для обучения украинских солдат
Великобритания продолжит сотрудничать с США для обучения украинских солдат - РИА Новости, 17.01.2023
Великобритания продолжит сотрудничать с США для обучения украинских солдат
Великобритания продолжит сотрудничать с США для обучения украинских солдат и поставки Киеву вооружения, заявил во вторник глава британского МИД Джеймс Клеверли, РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T17:44
2023-01-17T17:44
2023-01-17T23:36
специальная военная операция на украине
в мире
великобритания
киев
сша
джеймс клеверли
энтони блинкен
мелани жоли
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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Великобритания продолжит сотрудничать с США для обучения украинских солдат и поставки Киеву вооружения, заявил во вторник глава британского МИД Джеймс Клеверли, находясь с визитом в Вашингтоне."Мы продолжим работать очень-очень тесно с США в отношении обучения украинских солдат, обеспечения их современным вооружением", - сказал он, находясь в Центре стратегических и международных исследований.Трансляция велась на Youtube-канале Центра.Клеверли также добавил, что гордится тем, что Британия является вторым крупнейшим поставщиком оружия на Украину после США.При этом он также отметил, что главный посыл действий Великобритании и ее союзников - это показать России, что у них "будет стратегическая выносливость" для поддержки Украины "до тех пор, пока она не победит".Ранее стало известно, что Клеверли отправится во вторник и среду в США и Канаду, где обсудит с госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой канадского МИД Мелани Жоли поддержку Украины.Накануне министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Британия предоставит Украине 100 единиц бронетехники, включая бронетранспортеры Bulldog.
https://ria.ru/20230117/ukraina-1845511538.html
https://ria.ru/20230114/evropa-1844737893.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Великобритания, Киев, США, Джеймс Клеверли, Энтони Блинкен, Мелани Жоли, Украина, Центр стратегических и международных исследований
17:44 17.01.2023 (обновлено: 23:36 17.01.2023)
Великобритания продолжит сотрудничать с США для обучения украинских солдат
Клеверли: Британия продолжит сотрудничать с США в обучении ВСУ и поставок Киеву вооружений