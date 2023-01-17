https://ria.ru/20230117/sotrudnichestvo-1845333229.html

Южная Осетия расширит сотрудничество с регионами России

Южная Осетия расширит сотрудничество с регионами России - РИА Новости, 17.01.2023

Южная Осетия расширит сотрудничество с регионами России

Южная Осетия планирует активизировать и расширять сотрудничество с регионами России, заявил глава МИД республики Ахсар Джиоев на встрече с президентом Аланом... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T00:02

2023-01-17T00:02

2023-01-17T00:02

в мире

алан гаглоев

южная осетия

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149075/18/1490751836_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_a0510405b3aa968eb99ad59d3c19d1dd.jpg

ЦХИНВАЛ, 16 янв - РИА Новости. Южная Осетия планирует активизировать и расширять сотрудничество с регионами России, заявил глава МИД республики Ахсар Джиоев на встрече с президентом Аланом Гаглоевым. Джиоев подчеркнул, что акцент в работе внешнеполитического ведомства делается на развитие взаимоотношений с Россией. "В прошлом году Россия и Южная Осетия подписали программу социально-экономического развития республики на 2022-2025 годы. На сегодняшний день прорабатывается протокол данной программы, касающийся бюджетной сферы. В том числе мы планируем активизировать и расширить работу с регионами России. Со стороны российских коллег из Министерства иностранных дел мы находим понимание и поддержку", – сказал он. Он также отметил, что МИД республики намерен и в дальнейшем оказывать содействие профильным министерствам и ведомствам Южной Осетии по налаживанию контактов с РФ.

https://ria.ru/20230101/osetiya-1842682256.html

https://ria.ru/20221222/osetiya-1840578856.html

южная осетия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, алан гаглоев, южная осетия, россия