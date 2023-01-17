https://ria.ru/20230117/sotrudnichestvo-1845333229.html
Южная Осетия расширит сотрудничество с регионами России
Южная Осетия расширит сотрудничество с регионами России - РИА Новости, 17.01.2023
Южная Осетия расширит сотрудничество с регионами России
Южная Осетия планирует активизировать и расширять сотрудничество с регионами России, заявил глава МИД республики Ахсар Джиоев на встрече с президентом Аланом... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T00:02
2023-01-17T00:02
2023-01-17T00:02
в мире
алан гаглоев
южная осетия
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ЦХИНВАЛ, 16 янв - РИА Новости. Южная Осетия планирует активизировать и расширять сотрудничество с регионами России, заявил глава МИД республики Ахсар Джиоев на встрече с президентом Аланом Гаглоевым. Джиоев подчеркнул, что акцент в работе внешнеполитического ведомства делается на развитие взаимоотношений с Россией. "В прошлом году Россия и Южная Осетия подписали программу социально-экономического развития республики на 2022-2025 годы. На сегодняшний день прорабатывается протокол данной программы, касающийся бюджетной сферы. В том числе мы планируем активизировать и расширить работу с регионами России. Со стороны российских коллег из Министерства иностранных дел мы находим понимание и поддержку", – сказал он. Он также отметил, что МИД республики намерен и в дальнейшем оказывать содействие профильным министерствам и ведомствам Южной Осетии по налаживанию контактов с РФ.
https://ria.ru/20230101/osetiya-1842682256.html
https://ria.ru/20221222/osetiya-1840578856.html
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в мире, алан гаглоев, южная осетия, россия
В мире, Алан Гаглоев, Южная Осетия, Россия
Южная Осетия расширит сотрудничество с регионами России
Глава МИД Джиоев: Южная Осетия расширит сотрудничество с регионами России
ЦХИНВАЛ, 16 янв - РИА Новости. Южная Осетия планирует активизировать и расширять сотрудничество с регионами России, заявил глава МИД республики Ахсар Джиоев на встрече с президентом Аланом Гаглоевым.
Джиоев подчеркнул, что акцент в работе внешнеполитического ведомства делается на развитие взаимоотношений с Россией.
"В прошлом году Россия и Южная Осетия подписали программу социально-экономического развития республики на 2022-2025 годы. На сегодняшний день прорабатывается протокол данной программы, касающийся бюджетной сферы. В том числе мы планируем активизировать и расширить работу с регионами России. Со стороны российских коллег из Министерства иностранных дел мы находим понимание и поддержку", – сказал он.
Он также отметил, что МИД республики намерен и в дальнейшем оказывать содействие профильным министерствам и ведомствам Южной Осетии по налаживанию контактов с РФ.