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Южная Осетия расширит сотрудничество с регионами России - РИА Новости, 17.01.2023
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Южная Осетия расширит сотрудничество с регионами России
Южная Осетия расширит сотрудничество с регионами России - РИА Новости, 17.01.2023
Южная Осетия расширит сотрудничество с регионами России
Южная Осетия планирует активизировать и расширять сотрудничество с регионами России, заявил глава МИД республики Ахсар Джиоев на встрече с президентом Аланом... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T00:02
2023-01-17T00:02
в мире
алан гаглоев
южная осетия
россия
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ЦХИНВАЛ, 16 янв - РИА Новости. Южная Осетия планирует активизировать и расширять сотрудничество с регионами России, заявил глава МИД республики Ахсар Джиоев на встрече с президентом Аланом Гаглоевым. Джиоев подчеркнул, что акцент в работе внешнеполитического ведомства делается на развитие взаимоотношений с Россией. "В прошлом году Россия и Южная Осетия подписали программу социально-экономического развития республики на 2022-2025 годы. На сегодняшний день прорабатывается протокол данной программы, касающийся бюджетной сферы. В том числе мы планируем активизировать и расширить работу с регионами России. Со стороны российских коллег из Министерства иностранных дел мы находим понимание и поддержку", – сказал он. Он также отметил, что МИД республики намерен и в дальнейшем оказывать содействие профильным министерствам и ведомствам Южной Осетии по налаживанию контактов с РФ.
https://ria.ru/20230101/osetiya-1842682256.html
https://ria.ru/20221222/osetiya-1840578856.html
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в мире, алан гаглоев, южная осетия, россия
В мире, Алан Гаглоев, Южная Осетия, Россия
00:02 17.01.2023
 
Южная Осетия расширит сотрудничество с регионами России

Глава МИД Джиоев: Южная Осетия расширит сотрудничество с регионами России

© Sputnik / Алексей Ковалев / Перейти в медиабанкЗдание Парламента Республики Южная Осетия в Цхинвале
Здание Парламента Республики Южная Осетия в Цхинвале - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© Sputnik / Алексей Ковалев
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Здание Парламента Республики Южная Осетия в Цхинвале. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЦХИНВАЛ, 16 янв - РИА Новости. Южная Осетия планирует активизировать и расширять сотрудничество с регионами России, заявил глава МИД республики Ахсар Джиоев на встрече с президентом Аланом Гаглоевым.
Джиоев подчеркнул, что акцент в работе внешнеполитического ведомства делается на развитие взаимоотношений с Россией.
Президента Республики Южная Осетия Алан Гаглоев - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
1 января, 02:33
Южная Осетия продолжает отстаивать интересы России, заявил Гаглоев
"В прошлом году Россия и Южная Осетия подписали программу социально-экономического развития республики на 2022-2025 годы. На сегодняшний день прорабатывается протокол данной программы, касающийся бюджетной сферы. В том числе мы планируем активизировать и расширить работу с регионами России. Со стороны российских коллег из Министерства иностранных дел мы находим понимание и поддержку", – сказал он.
Он также отметил, что МИД республики намерен и в дальнейшем оказывать содействие профильным министерствам и ведомствам Южной Осетии по налаживанию контактов с РФ.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
22 декабря 2022, 15:51
Патрушев провел встречу с главой Совбеза Южной Осетии
 
В миреАлан ГаглоевЮжная ОсетияРоссия
 
 
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