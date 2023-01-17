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ВС России поразили украинский склад вооружения в Харьковской области

ВС России поразили украинский склад вооружения в Харьковской области - РИА Новости, 17.01.2023

ВС России поразили украинский склад вооружения в Харьковской области

Авиация и артиллерия РФ поразили склад ракетно-артиллерийского вооружения украинской бригады теробороны в Харьковской области, заявили во вторник в Минобороны... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T15:08

2023-01-17T15:08

2023-01-17T15:08

специальная военная операция на украине

россия

харьковская область

в мире

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Авиация и артиллерия РФ поразили склад ракетно-артиллерийского вооружения украинской бригады теробороны в Харьковской области, заявили во вторник в Минобороны РФ. Отмечается, что также поражены 82 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 98 районах.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, харьковская область, в мире, вооруженные силы украины