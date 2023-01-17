07:41 17.01.2023 (обновлено: 09:55 17.01.2023)
На Сахалине изъяли рыбную продукцию на 5,3 миллиона рублей
На Сахалине у нелегальных производителей изъяли рыбопродукцию на 5,3 миллиона рублей
© Фото : ГУ МВД России по Сахалинской областиПолицейские пресекли незаконное производство немаркированной рыбной продукции на Сахалине
Полицейские пресекли незаконное производство немаркированной рыбной продукции на Сахалине
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 янв – РИА Новости. Гендиректор одного из рыбопромышленных предприятий и его бухгалтер задержаны на Сахалине за нелегальное производство и хранение рыбопродукции, изъяты лососевая икра и мороженая кета на сумму 5,3 миллиона рублей, сообщает пресс-служба управления МВД России по Сахалинской области.
"Задержаны на территории производственной базы, где располагался арендованный ими цех. Там полицейские обнаружили и изъяли почти 500 кг икры лососевой, а также почти 14 тонн мороженой кеты без специализированной маркировки и соответствующих документов. Общая стоимость изъятого превышает 5,3 млн рублей", - говорится в сообщении ведомства.
По информации пресс-службы, преступную группировку для производства и хранения рыбопродукции и ее нелегального сбыта создали 50-летний житель Хабаровского края и 53-летний бухгалтер. Личности остальных членов группировки устанавливаются.
Возбуждено уголовное дело по п. а, б ч. 4 ст. 171.1 УК РФ. Максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет со штрафом до 1 миллиона рублей.