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На Сахалине изъяли рыбную продукцию на 5,3 миллиона рублей - РИА Новости, 17.01.2023
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На Сахалине изъяли рыбную продукцию на 5,3 миллиона рублей
На Сахалине изъяли рыбную продукцию на 5,3 миллиона рублей - РИА Новости, 17.01.2023
На Сахалине изъяли рыбную продукцию на 5,3 миллиона рублей
Гендиректор одного из рыбопромышленных предприятий и его бухгалтер задержаны на Сахалине за нелегальное производство и хранение рыбопродукции, изъяты лососевая... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T07:41
2023-01-17T09:55
происшествия
сахалин
россия
сахалинская область
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 янв – РИА Новости. Гендиректор одного из рыбопромышленных предприятий и его бухгалтер задержаны на Сахалине за нелегальное производство и хранение рыбопродукции, изъяты лососевая икра и мороженая кета на сумму 5,3 миллиона рублей, сообщает пресс-служба управления МВД России по Сахалинской области. По информации пресс-службы, преступную группировку для производства и хранения рыбопродукции и ее нелегального сбыта создали 50-летний житель Хабаровского края и 53-летний бухгалтер. Личности остальных членов группировки устанавливаются. Возбуждено уголовное дело по п. а, б ч. 4 ст. 171.1 УК РФ. Максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет со штрафом до 1 миллиона рублей.
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происшествия, сахалин, россия, сахалинская область
Происшествия, Сахалин, Россия, Сахалинская область
07:41 17.01.2023 (обновлено: 09:55 17.01.2023)
 
На Сахалине изъяли рыбную продукцию на 5,3 миллиона рублей

На Сахалине у нелегальных производителей изъяли рыбопродукцию на 5,3 миллиона рублей

© Фото : ГУ МВД России по Сахалинской областиПолицейские пресекли незаконное производство немаркированной рыбной продукции на Сахалине
Полицейские пресекли незаконное производство немаркированной рыбной продукции на Сахалине - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© Фото : ГУ МВД России по Сахалинской области
Полицейские пресекли незаконное производство немаркированной рыбной продукции на Сахалине
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 янв – РИА Новости. Гендиректор одного из рыбопромышленных предприятий и его бухгалтер задержаны на Сахалине за нелегальное производство и хранение рыбопродукции, изъяты лососевая икра и мороженая кета на сумму 5,3 миллиона рублей, сообщает пресс-служба управления МВД России по Сахалинской области.
"Задержаны на территории производственной базы, где располагался арендованный ими цех. Там полицейские обнаружили и изъяли почти 500 кг икры лососевой, а также почти 14 тонн мороженой кеты без специализированной маркировки и соответствующих документов. Общая стоимость изъятого превышает 5,3 млн рублей", - говорится в сообщении ведомства.
По информации пресс-службы, преступную группировку для производства и хранения рыбопродукции и ее нелегального сбыта создали 50-летний житель Хабаровского края и 53-летний бухгалтер. Личности остальных членов группировки устанавливаются.
Возбуждено уголовное дело по п. а, б ч. 4 ст. 171.1 УК РФ. Максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет со штрафом до 1 миллиона рублей.
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