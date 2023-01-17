https://ria.ru/20230117/sakhalin-1845353620.html

На Сахалине изъяли рыбную продукцию на 5,3 миллиона рублей

На Сахалине изъяли рыбную продукцию на 5,3 миллиона рублей - РИА Новости, 17.01.2023

На Сахалине изъяли рыбную продукцию на 5,3 миллиона рублей

Гендиректор одного из рыбопромышленных предприятий и его бухгалтер задержаны на Сахалине за нелегальное производство и хранение рыбопродукции, изъяты лососевая... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T07:41

2023-01-17T07:41

2023-01-17T09:55

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 янв – РИА Новости. Гендиректор одного из рыбопромышленных предприятий и его бухгалтер задержаны на Сахалине за нелегальное производство и хранение рыбопродукции, изъяты лососевая икра и мороженая кета на сумму 5,3 миллиона рублей, сообщает пресс-служба управления МВД России по Сахалинской области. По информации пресс-службы, преступную группировку для производства и хранения рыбопродукции и ее нелегального сбыта создали 50-летний житель Хабаровского края и 53-летний бухгалтер. Личности остальных членов группировки устанавливаются. Возбуждено уголовное дело по п. а, б ч. 4 ст. 171.1 УК РФ. Максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет со штрафом до 1 миллиона рублей.

https://ria.ru/20230117/ikra-1845353453.html

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происшествия, сахалин, россия, сахалинская область