https://ria.ru/20230117/rayffayzenbank-1845558108.html

Райффайзенбанк ответил на требование Украины покинуть российский рынок

Райффайзенбанк ответил на требование Украины покинуть российский рынок - РИА Новости, 17.01.2023

Райффайзенбанк ответил на требование Украины покинуть российский рынок

Raiffeisen Bank International (RBI) ответил на требование Нацбанка Украины (НБУ) покинуть российский рынок. РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T17:54

2023-01-17T17:54

2023-01-17T18:49

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Raiffeisen Bank International (RBI) ответил на требование Нацбанка Украины (НБУ) покинуть российский рынок.В финансовой организации отметили, что банк не работает в Донбассе и Крыму."RBI имеет дочерний банк в Российской Федерации, который является отдельным юридическим лицом и обязан осуществлять деятельность согласно действующему российскому законодательству", — добавили в компании.В банке также заявили, что уже провели сокращение кредитования в России. Как утверждается, кредитный портфель сократился на четверть. Ранее Национальный банк Украины потребовал от международных банков окончательно уйти с российского рынка. Как отметили в ведомстве, НБУ неоднократно обращался и проводил встречи с международным финансовым сообществом, призывая банковский и страховой сектор прекратить бизнес-деятельность в России и Белоруссии. Среди банков, к которыми контактировал регулятор, — Raiffeisen Bank International, Intesa Sanpaolo, OTP Bank, ING Bank, Credit Agricole.В НБУ заявили о наличии информации о предоставлении международными банками льготных условий кредитования для участников специальной военной операции на Украине и использовании ими названий ДНР и ЛНР. По мнению украинского регулятора, это свидетельствует о том, что сделанные организациями заявления отличаются от фактического положения дел.Президент России Владимир Путин в октябре прошлого года утвердил список из 45 кредитных организаций, по которым сделки с долями недружественных нерезидентов запрещено проводить без специального разрешения. В него входит в том числе Райффайзенбанк.Финансовое издание Frank RG в начале сентября со ссылкой на источники писало, что ВТБ ведет переговоры об обмене активов дочернего VTB Bank Europe на российские фонды RBI и пытается получить разрешение ЕЦБ на эту сделку. Сам Raiffeisen Bank International тогда комментировал, что изучает все стратегические варианты для своей российской "дочки", в том числе выход из активов в стране. Как говорил в ноябре прошлого года глава ВТБ Андрей Костин, схема обмена пока не находит решения на политическом уровне.

https://ria.ru/20230107/ssha-1843393236.html

https://ria.ru/20221229/scheta-1842341874.html

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экономика, украина, райффайзенбанк, raiffeisen bank international, нацбанк украины, россия, луганская область, в мире, донецкая область