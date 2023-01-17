17:54 17.01.2023 (обновлено: 18:49 17.01.2023)
Райффайзенбанк ответил на требование Украины покинуть российский рынок
Райффайзенбанк заявил Нацбанку Украины о сложностях ухода с российского рынка
Вывеска Райффайзенбанка в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Raiffeisen Bank International (RBI) ответил на требование Нацбанка Украины (НБУ) покинуть российский рынок.
"RBI рассматривает все стратегические возможности по будущему Райффайзенбанка России, в том числе тщательно спланированный выход из банка. Однако, учитывая сложность ситуации и в том числе ограничительные меры, установленные Российской Федерацией, этот процесс продолжается", — говорится в комментарии группы RBI, опубликованном на сайте украинского отделения Райффайзенбанка.
В финансовой организации отметили, что банк не работает в Донбассе и Крыму.
"RBI имеет дочерний банк в Российской Федерации, который является отдельным юридическим лицом и обязан осуществлять деятельность согласно действующему российскому законодательству", — добавили в компании.
В банке также заявили, что уже провели сокращение кредитования в России. Как утверждается, кредитный портфель сократился на четверть.
Ранее Национальный банк Украины потребовал от международных банков окончательно уйти с российского рынка. Как отметили в ведомстве, НБУ неоднократно обращался и проводил встречи с международным финансовым сообществом, призывая банковский и страховой сектор прекратить бизнес-деятельность в России и Белоруссии. Среди банков, к которыми контактировал регулятор, — Raiffeisen Bank International, Intesa Sanpaolo, OTP Bank, ING Bank, Credit Agricole.
В НБУ заявили о наличии информации о предоставлении международными банками льготных условий кредитования для участников специальной военной операции на Украине и использовании ими названий ДНР и ЛНР. По мнению украинского регулятора, это свидетельствует о том, что сделанные организациями заявления отличаются от фактического положения дел.
Президент России Владимир Путин в октябре прошлого года утвердил список из 45 кредитных организаций, по которым сделки с долями недружественных нерезидентов запрещено проводить без специального разрешения. В него входит в том числе Райффайзенбанк.
Финансовое издание Frank RG в начале сентября со ссылкой на источники писало, что ВТБ ведет переговоры об обмене активов дочернего VTB Bank Europe на российские фонды RBI и пытается получить разрешение ЕЦБ на эту сделку. Сам Raiffeisen Bank International тогда комментировал, что изучает все стратегические варианты для своей российской "дочки", в том числе выход из активов в стране. Как говорил в ноябре прошлого года глава ВТБ Андрей Костин, схема обмена пока не находит решения на политическом уровне.
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