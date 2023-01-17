https://ria.ru/20230117/putin-1845482952.html
Путин призвал поддержать положительную тенденцию развития экономики
Путин призвал поддержать положительную тенденцию развития экономики - РИА Новости, 17.01.2023
Путин призвал поддержать положительную тенденцию развития экономики
Президент России Владимир Путин назвал задачей на этот год поддержать положительную тенденцию развития экономики, отметив, что АПК и промышленность нарастили... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T14:25
2023-01-17T14:25
2023-01-17T14:36
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал задачей на этот год поддержать положительную тенденцию развития экономики, отметив, что АПК и промышленность нарастили темпы роста."Наша задача - поддержать, закрепить положительную тенденцию. Отмечу, что многие важнейшие, опорные отрасли, такие как строительство, сельское хозяйство, промышленность и АПК, конечно, некоторые другие за прошлый год не только не сократили, но несмотря на, как мы много раз уже сказали, беспрецедентное внешнее давление, не сократили, а, наоборот, даже нарастили объемы. Создали новые рабочие места", - сказал он на совещании по экономическим вопросам.Путин отметил, что это во многом позволило сохранить стабильность на рынке труда, добиться снижения безработицы до минимального уровня в новейшей истории.
https://ria.ru/20230105/vuchich-1843097482.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
14:25 17.01.2023 (обновлено: 14:36 17.01.2023)
Путин призвал поддержать положительную тенденцию развития экономики
Путин призвал поддержать положительную тенденцию развития экономики в 2023 году
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал задачей на этот год поддержать положительную тенденцию развития экономики, отметив, что АПК и промышленность нарастили темпы роста.
"Наша задача - поддержать, закрепить положительную тенденцию. Отмечу, что многие важнейшие, опорные отрасли, такие как строительство, сельское хозяйство, промышленность и АПК, конечно, некоторые другие за прошлый год не только не сократили, но несмотря на, как мы много раз уже сказали, беспрецедентное внешнее давление, не сократили, а, наоборот, даже нарастили объемы. Создали новые рабочие места", - сказал он на совещании по экономическим вопросам.
Путин
отметил, что это во многом позволило сохранить стабильность на рынке труда, добиться снижения безработицы до минимального уровня в новейшей истории.