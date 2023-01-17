https://ria.ru/20230117/putin-1845482952.html

Путин призвал поддержать положительную тенденцию развития экономики

Путин призвал поддержать положительную тенденцию развития экономики - РИА Новости, 17.01.2023

Путин призвал поддержать положительную тенденцию развития экономики

Президент России Владимир Путин назвал задачей на этот год поддержать положительную тенденцию развития экономики, отметив, что АПК и промышленность нарастили... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T14:25

2023-01-17T14:25

2023-01-17T14:36

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал задачей на этот год поддержать положительную тенденцию развития экономики, отметив, что АПК и промышленность нарастили темпы роста."Наша задача - поддержать, закрепить положительную тенденцию. Отмечу, что многие важнейшие, опорные отрасли, такие как строительство, сельское хозяйство, промышленность и АПК, конечно, некоторые другие за прошлый год не только не сократили, но несмотря на, как мы много раз уже сказали, беспрецедентное внешнее давление, не сократили, а, наоборот, даже нарастили объемы. Создали новые рабочие места", - сказал он на совещании по экономическим вопросам.Путин отметил, что это во многом позволило сохранить стабильность на рынке труда, добиться снижения безработицы до минимального уровня в новейшей истории.

https://ria.ru/20230105/vuchich-1843097482.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, владимир путин