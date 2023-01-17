Рейтинг@Mail.ru
Путин призвал поддержать положительную тенденцию развития экономики - РИА Новости, 17.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230117/putin-1845482952.html
Путин призвал поддержать положительную тенденцию развития экономики
Путин призвал поддержать положительную тенденцию развития экономики - РИА Новости, 17.01.2023
Путин призвал поддержать положительную тенденцию развития экономики
Президент России Владимир Путин назвал задачей на этот год поддержать положительную тенденцию развития экономики, отметив, что АПК и промышленность нарастили... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T14:25
2023-01-17T14:36
экономика
россия
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/08/1749163678_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_8fdae461b272649ad3f5c188f609fc5c.jpg
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал задачей на этот год поддержать положительную тенденцию развития экономики, отметив, что АПК и промышленность нарастили темпы роста."Наша задача - поддержать, закрепить положительную тенденцию. Отмечу, что многие важнейшие, опорные отрасли, такие как строительство, сельское хозяйство, промышленность и АПК, конечно, некоторые другие за прошлый год не только не сократили, но несмотря на, как мы много раз уже сказали, беспрецедентное внешнее давление, не сократили, а, наоборот, даже нарастили объемы. Создали новые рабочие места", - сказал он на совещании по экономическим вопросам.Путин отметил, что это во многом позволило сохранить стабильность на рынке труда, добиться снижения безработицы до минимального уровня в новейшей истории.
https://ria.ru/20230105/vuchich-1843097482.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/08/1749163678_97:0:2826:2047_1920x0_80_0_0_5e9679ffd0638e67552fcd999a0b8115.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
14:25 17.01.2023 (обновлено: 14:36 17.01.2023)
 
Путин призвал поддержать положительную тенденцию развития экономики

Путин призвал поддержать положительную тенденцию развития экономики в 2023 году

© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© РИА Новости / Евгений Паулин
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал задачей на этот год поддержать положительную тенденцию развития экономики, отметив, что АПК и промышленность нарастили темпы роста.
"Наша задача - поддержать, закрепить положительную тенденцию. Отмечу, что многие важнейшие, опорные отрасли, такие как строительство, сельское хозяйство, промышленность и АПК, конечно, некоторые другие за прошлый год не только не сократили, но несмотря на, как мы много раз уже сказали, беспрецедентное внешнее давление, не сократили, а, наоборот, даже нарастили объемы. Создали новые рабочие места", - сказал он на совещании по экономическим вопросам.
Путин отметил, что это во многом позволило сохранить стабильность на рынке труда, добиться снижения безработицы до минимального уровня в новейшей истории.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
5 января, 00:23
Вучич спрогнозировал спад экономики США, Евросоюза и Китая в 2023 году
 
ЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала