https://ria.ru/20230117/porucheniya-1845443102.html

Гладков дал поручения по улучшению жилищных условий белгородцев

Гладков дал поручения по улучшению жилищных условий белгородцев - РИА Новости, 17.01.2023

Гладков дал поручения по улучшению жилищных условий белгородцев

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на встрече со своим заместителем Константином Полежаевым, курирующим вопросы ЖКХ, дал ряд поручений, которые... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T13:13

2023-01-17T13:13

2023-01-17T13:13

белгородская область

вячеслав гладков

белгородская область

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БЕЛГОРОД, 17 янв – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на встрече со своим заместителем Константином Полежаевым, курирующим вопросы ЖКХ, дал ряд поручений, которые касаются улучшения жилищных условий жителей региона, сообщила пресс-служба правительства области. Сообщается, что в 2023 году в Белгородской области будет продолжена реализация программ по улучшению жилищных условий жителей области. На рабочей встрече Гладков с Полежаевым обсудили ремонт многоквартирных домов, ранее имевших статус бывших общежитий. "В 2023 году на 250 миллионов рублей запланировано обновить девять таких домов: пять в областном центре, по два в Старооскольском округе и в Губкинском округе. Весь объём работ должен быть выполнен до 1 декабря", - говорится в сообщении. По словам губернатора, важно, что все жильцы должны участвовать в приемке каждого дома от подрядчика после завершения работ по капремонту. Ответственные лица должны регулярно опрашивать жильцов, получая обратную связь. С 2019 по 2022 год по программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда планировалось переселить 1630 человек. Однако за три года переселили 2420 человек – это 148,5% от плана. "Таким образом, нацпроект в Белгородской области исполнен с опережающими темпами. По итогам 2023 года программа переселения будет полностью завершена, с формированием планов на 2024 и последующие годы", - отметили в пресс-службе. Кроме того, по программе капитальных вложений в регионе запланирован капремонт 220 многоквартирных домов в муниципальных образованиях. С 2021 года по инициативе губернатора в регионе начали утеплять фасады домов, что не входит в обязательный перечень работ при обновлении домов. По итогам прошлого года утеплили фасады 282 домов, которые ремонтировали в 2019, 2020 и 2022 годах. В 2023 году капремонт в рамках обязательных платежей будет продолжен. Глава региона Вячеслав Гладков дал поручение министерству ЖКХ продолжить реализацию программы по утеплению фасадов в этом году и найти для этого дополнительных средства, уточнили в пресс-службе. "Необходимо определить очередность по обновлению и утеплению фасадов многоквартирных домов... Надо определить потребность, а мы уже тогда будем делить частично по муниципалитетам, исходя из объемов работ. Конечно, одномоментно выполнить работы на 2,5 миллиарда рублей не получится. В конце января по этой части жду предложений", - поручил губернатор. Также сообщается, что в Белгородской области будет продолжена поэтапная модернизация инфраструктурных сооружений водоснабжения. В 2023 году на эти цели выделено более 2,5 миллиарда рублей. Кроме того, в текущем году по областной программе выделено еще более полумиллиарда рублей на обновление систем водоснабжения и водоотведения в муниципальных образованиях региона. "Мы договаривались, что эти средства будут направлены в те районы, где проживает сегодня больше всего людей, где есть проблемы с водой. Перечень конкретных видов работ по населенным пунктов будет опубликован до конца января", - обозначил руководитель Белгородской области.

https://ria.ru/20230114/belgorod-1844863152.html

https://ria.ru/20230111/avtobusy-1844152639.html

https://ria.ru/20230115/boepripasy-1845025619.html

белгородская область

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вячеслав гладков, белгородская область