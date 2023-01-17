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Для госпитализации 320-килограммового нижегородца задействовали 20 человек - РИА Новости, 17.01.2023
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Для госпитализации 320-килограммового нижегородца задействовали 20 человек
Для госпитализации 320-килограммового нижегородца задействовали 20 человек - РИА Новости, 17.01.2023
Для госпитализации 320-килограммового нижегородца задействовали 20 человек
Двадцать человек задействовали для доставки в нижегородскую больницу пациента весом 320 килограммов, по сложности операцию можно сравнить с космической, сообщил РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T17:37
2023-01-17T17:50
нижегородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 янв - РИА Новости. Двадцать человек задействовали для доставки в нижегородскую больницу пациента весом 320 килограммов, по сложности операцию можно сравнить с космической, сообщил во вторник министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов. Глава нижегородского минздрава разместил фото и видео эвакуации, где видно, что широкие носилки из "скорой" вытаскивают и с трудом заносят в здание больницы около 15 крепких мужчин. "Сегодня ночью из Большемурашкинского района провели сложнейшую медицинскую эвакуацию пациента (51 год) с весом тела около 320 килограммов. Вся процедура перевозки пациента из дома в инфекционную больницу №23 была организована несколькими ведомствами области и была похожа на сложнейшую космическую операцию. Более 20 человек было задействовано в ней - сотрудники скорой медпомощи, центра медицины катастроф, и наши замечательные коллеги из МЧС", - написал Мелик-Гусейнов в своем Telegram-канале. Для перевозки пациента оперативно усилили прочность медицинских приспособлений машины центра медицины катастроф. "Все прошло штатно. Пациент доставлен в больницу. Диагноз поставили сразу. Началось лечение", - написал министр. Он также отметил, что произошедшее – "своего рода исторический весовой рекорд для нашей области, в прошлом году был пациент с весом около 255 килограммов".
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нижегородская область
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нижегородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Нижегородская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
17:37 17.01.2023 (обновлено: 17:50 17.01.2023)
 
Для госпитализации 320-килограммового нижегородца задействовали 20 человек

Перевозку нижегородца весом 320 килограммов в больницу сравнили с космической операцией

© Фото : Давид Мелик-ГусейновМедицинская эвакуация пациента весом 320 килограммов в Нижнем Новгороде
Медицинская эвакуация пациента весом 320 килограммов в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© Фото : Давид Мелик-Гусейнов
Медицинская эвакуация пациента весом 320 килограммов в Нижнем Новгороде
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 янв - РИА Новости. Двадцать человек задействовали для доставки в нижегородскую больницу пациента весом 320 килограммов, по сложности операцию можно сравнить с космической, сообщил во вторник министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.
Глава нижегородского минздрава разместил фото и видео эвакуации, где видно, что широкие носилки из "скорой" вытаскивают и с трудом заносят в здание больницы около 15 крепких мужчин.
"Сегодня ночью из Большемурашкинского района провели сложнейшую медицинскую эвакуацию пациента (51 год) с весом тела около 320 килограммов. Вся процедура перевозки пациента из дома в инфекционную больницу №23 была организована несколькими ведомствами области и была похожа на сложнейшую космическую операцию. Более 20 человек было задействовано в ней - сотрудники скорой медпомощи, центра медицины катастроф, и наши замечательные коллеги из МЧС", - написал Мелик-Гусейнов в своем Telegram-канале.
Для перевозки пациента оперативно усилили прочность медицинских приспособлений машины центра медицины катастроф. "Все прошло штатно. Пациент доставлен в больницу. Диагноз поставили сразу. Началось лечение", - написал министр.
Он также отметил, что произошедшее – "своего рода исторический весовой рекорд для нашей области, в прошлом году был пациент с весом около 255 килограммов".
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