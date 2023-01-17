https://ria.ru/20230117/perevozka-1845551918.html

Для госпитализации 320-килограммового нижегородца задействовали 20 человек

Для госпитализации 320-килограммового нижегородца задействовали 20 человек - РИА Новости, 17.01.2023

Для госпитализации 320-килограммового нижегородца задействовали 20 человек

Двадцать человек задействовали для доставки в нижегородскую больницу пациента весом 320 килограммов, по сложности операцию можно сравнить с космической, сообщил РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T17:37

2023-01-17T17:37

2023-01-17T17:50

нижегородская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845555278_0:332:591:664_1920x0_80_0_0_98ba69b133bb392125d649def35198e9.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 янв - РИА Новости. Двадцать человек задействовали для доставки в нижегородскую больницу пациента весом 320 килограммов, по сложности операцию можно сравнить с космической, сообщил во вторник министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов. Глава нижегородского минздрава разместил фото и видео эвакуации, где видно, что широкие носилки из "скорой" вытаскивают и с трудом заносят в здание больницы около 15 крепких мужчин. "Сегодня ночью из Большемурашкинского района провели сложнейшую медицинскую эвакуацию пациента (51 год) с весом тела около 320 килограммов. Вся процедура перевозки пациента из дома в инфекционную больницу №23 была организована несколькими ведомствами области и была похожа на сложнейшую космическую операцию. Более 20 человек было задействовано в ней - сотрудники скорой медпомощи, центра медицины катастроф, и наши замечательные коллеги из МЧС", - написал Мелик-Гусейнов в своем Telegram-канале. Для перевозки пациента оперативно усилили прочность медицинских приспособлений машины центра медицины катастроф. "Все прошло штатно. Пациент доставлен в больницу. Диагноз поставили сразу. Началось лечение", - написал министр. Он также отметил, что произошедшее – "своего рода исторический весовой рекорд для нашей области, в прошлом году был пациент с весом около 255 килограммов".

https://ria.ru/20210818/myasnikov-1746219786.html

нижегородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

нижегородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия