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Эксперт-взрывотехник развенчал миф о совершенстве HIMARS

Эксперт-взрывотехник развенчал миф о совершенстве HIMARS - РИА Новости, 17.01.2023

Эксперт-взрывотехник развенчал миф о совершенстве HIMARS

У Вооруженных сил Украины почти иссякли запасы боеприпасов наследия СССР и собственного производства, более 70 процентов вооружения и боеприпасов — натовского... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T13:01

2023-01-17T13:01

2023-01-17T13:01

специальная военная операция на украине

безопасность

луганская народная республика

стаханов

брянка

вооруженные силы украины

нато

сцкк

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ЛУГАНСК, 17 янв — РИА Новости. У Вооруженных сил Украины почти иссякли запасы боеприпасов наследия СССР и собственного производства, более 70 процентов вооружения и боеприпасов — натовского образца. "Что им дают, тем они и воюют; своего уже ничего не осталось", — к такому выводу пришли специалисты представительства ЛНР в СЦКК, которые собрали целую коллекцию образцов фрагментов боеприпасов, выпущенных по территории республики со стороны ВСУ.О том, чем бьет противник по мирным городам ЛНР, в беседе с РИА Новости рассказал эксперт-взрывотехник представительства Алексей Гетманский.Он продемонстрировал фрагменты корпуса и двигателя ударного беспилотного летательного аппарата ВС Украины, который впервые был применен в населенном пункте Чапаевка (Антрацитовский район, ЛНР). "Маркировка указывает на американского производителя", — подчеркнул он.Затем он показал фрагменты осколочно-фугасной ракеты М31, выпущенной РСЗО М142 HIMARS (блок стабилизатора и ракетный отсек). "Это одна из ракет, которая была сбита нашими силами ПВО при ударе в ночь с 31 декабря на 1 января 2023 года по Первомайской городской больнице. В результате такого "новогоднего подарка" несколько человек были ранены. На корпусе отчетливо видны сквозные отверстия от поражающих элементов системы ПВО", — отметил он, добавив, что калибр этой ракеты 227 миллиметров — это что-то среднее между системами залпового огня "Ураган" и "Смерч". По его словам, данный вид ракеты летит на дистанцию до 80 км. В основном удары ВСУ приходятся на учебные заведения и медучреждения в мирных городах.Кроме того, в коллекции представлена боевая часть этой ракеты. "Удар был нанесен летом 2022 года по гостинице "Красный луч" (город Красный луч). Несколько ракет, выпущенных из пакета РСЗО HIMERS, не разорвались. Это развенчивает миф о совершенстве данного оружия. Хотя все боеприпасы очень свежие: судя по фрагментам с маркировкой, самый ранний год изготовления ракет датируется 2008 годом. В данном случае, как указывает маркировка на блоке стабилизатора, ракета была произведена 7 апреля в 2020 году. (ФОТО с маркировкой — указывается в такой последовательности: месяц, число, год) Боевая часть весит 90 кг", — сообщил Алексей Гетманский.По его словам, факты несработки данных боеприпасов были зафиксированы в населенных пунктах Новоайдар, Стаханов и др. В Стаханове ракета была разрушена при ударе о бетонную конструкцию Политехнического колледжа. Набойный пятачок остался в целом виде. Сама ракета наводится GPS навигатором. Кроме того, он продемонстрировал поражающие элементы ракеты М30А1 — шрапнель в виде шариков различного диаметра. Впервые данный тип ракеты был применен при ударе по отделению Горгаза (город Брянка), когда погибло несколько сотрудников. Боеприпас начинен опасными поражающими элементами. Поскольку он разрывается в небе, то получается облако из шрапнели, которое буквально высекает все живое внизу. Шарики изготовлены из вольфрама.В коллекции представительства ЛНР в СЦКК собраны фрагменты боевых элементов кассетного реактивного снаряда РСЗО "Ураган". Калибр 220 мм, дальность стрельбы 35,8 км. "Донбасс не понаслышке знает о таких боеприпасах, так как на протяжении всего лета плотно подвергался обстрелам именно "Ураганом". Эти боеприпасы смертоносные; они опасны тем, что имеют готовые поражающие элементы в виде подшипников. Летом, когда были произведены удары среди бела дня по мирному города Стаханов, в один день погибли две беременные женщины — одна прогуливалась во дворе школы, другая — находилась в возле медучреждения. Далее он рассказал об образцах фрагмента артиллерийского снаряда калибра 155 мм – самом распространенном калибре артиллерии стандарта НАТО. "Все страны НАТО используют именно такой калибр. Эти фрагменты корпуса снаряда были выпущены из буксируемой гаубицы М777 — ее еще называют "три топора". Этот снаряд мы привезли из Кременной, где практически каждый день такими боеприпасами обстреливают мирный город, гибнут люди, много раненых", — отметил он.Кроме того, эксперт-взрывотехник представил фрагменты осколочно-фугасной ракеты "Ольха М" украинского производства (дальность стрельбы до 130 км).Противник применяет данный тип вооружения в Старобельском направлении. "Это ни что иное, как модернизированный отечественный "Смерч". Калибр соответствует 300 мм, но увеличена дальность полета. Противник утверждает, что система наведения очень точна, якобы она аналогична системам HIMERS. Однако осмотры мест происшествия и нанесенные повреждения говорят об обратном: они очень не точные, часто просто попадают в грунт", — заметил он.В коллекции взрывотехника также представлен блок управления "Точка-У" (по классификации НАТО — SS-21 Scrab A — "Скарабей".Этот фрагмент был обнаружен и изъят при попытке очередного обстрела города Брянка. Сработала система ПВО, ракета не попала в цель, она просто разрушилась в воздухе, а обломки упали в огороды частных домовладений. "Это советское наследие. Ракета была изготовлена в 80–х годах. В настоящий момент при изготовлении боеприпасов внимание уделяется увеличению мощности и поражающей способности", — отметил эксперт.

луганская народная республика

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донбасс

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безопасность, луганская народная республика, стаханов, брянка, вооруженные силы украины, нато, сцкк, донбасс, спецоперация