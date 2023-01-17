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Объявлены первые победители конкурса Хиблы Герзмава
Объявлены первые победители конкурса Хиблы Герзмава - РИА Новости, 17.01.2023
Объявлены первые победители конкурса Хиблы Герзмава
Названы победители среди концертмейстеров Первого Международного конкурса Хиблы Герзмава, сообщает пресс-служба мероприятия. РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T13:45
2023-01-17T13:45
2023-01-17T13:45
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хибла герзмава
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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Названы победители среди концертмейстеров Первого Международного конкурса Хиблы Герзмава, сообщает пресс-служба мероприятия. Ими стали Василий Попов (Россия; первая премия), Марк Ваза (Россия; вторая премия) и Елена Вардазарян (Армения; третья премия). Специальные призы от Гильдии пианистов-концертмейстеров присуждены Дмитрию Трофимову, Елене Вардазарян, Марине Алтуховой и Василию Попову. Лауреатов выбирали художественный руководитель Академии молодых оперных певцов Мариинского театра Лариса Гергиева, профессор Московской консерватории имени П.И. Чайковского Евгения Арефьева, преподаватель кафедры концертмейстерского искусства Московской консерватории Екатерина Ганелина и концертмейстер Академии молодых оперных певцов Мариинского театра Елена Федоренко. Во главе жюри народная артистка России Хибла Герзмава."Этот конкурс получился сильным и интересным, я приятно удивлена. У нас по-прежнему есть очень сильные педагоги, которые готовят замечательных талантливых ребят", – отметила Лариса Гергиева.Церемония награждения состоится на торжественном закрытии конкурса 22 января в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко.
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РИА Новости
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РИА Новости
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новости культуры, музыка, хибла герзмава
Культура, Новости культуры, Музыка, Хибла Герзмава
Объявлены первые победители конкурса Хиблы Герзмава
Объявлены победители среди концертмейстеров Международного конкурса Хиблы Герзмава
МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Названы победители среди концертмейстеров Первого Международного конкурса Хиблы Герзмава, сообщает пресс-служба мероприятия.
Ими стали Василий Попов (Россия; первая премия), Марк Ваза (Россия; вторая премия) и Елена Вардазарян (Армения; третья премия).
Специальные призы от Гильдии пианистов-концертмейстеров присуждены Дмитрию Трофимову, Елене Вардазарян, Марине Алтуховой и Василию Попову.
Лауреатов выбирали художественный руководитель Академии молодых оперных певцов Мариинского театра Лариса Гергиева, профессор Московской консерватории имени П.И. Чайковского Евгения Арефьева, преподаватель кафедры концертмейстерского искусства Московской консерватории Екатерина Ганелина и концертмейстер Академии молодых оперных певцов Мариинского театра Елена Федоренко. Во главе жюри народная артистка России Хибла Герзмава.
"Этот конкурс получился сильным и интересным, я приятно удивлена. У нас по-прежнему есть очень сильные педагоги, которые готовят замечательных талантливых ребят", – отметила Лариса Гергиева.
Церемония награждения состоится на торжественном закрытии конкурса 22 января в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко.