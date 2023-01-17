https://ria.ru/20230117/muzyka-1845452535.html

Объявлены первые победители конкурса Хиблы Герзмава

Объявлены первые победители конкурса Хиблы Герзмава - РИА Новости, 17.01.2023

Объявлены первые победители конкурса Хиблы Герзмава

Названы победители среди концертмейстеров Первого Международного конкурса Хиблы Герзмава, сообщает пресс-служба мероприятия. РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T13:45

2023-01-17T13:45

2023-01-17T13:45

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хибла герзмава

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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Названы победители среди концертмейстеров Первого Международного конкурса Хиблы Герзмава, сообщает пресс-служба мероприятия. Ими стали Василий Попов (Россия; первая премия), Марк Ваза (Россия; вторая премия) и Елена Вардазарян (Армения; третья премия). Специальные призы от Гильдии пианистов-концертмейстеров присуждены Дмитрию Трофимову, Елене Вардазарян, Марине Алтуховой и Василию Попову. Лауреатов выбирали художественный руководитель Академии молодых оперных певцов Мариинского театра Лариса Гергиева, профессор Московской консерватории имени П.И. Чайковского Евгения Арефьева, преподаватель кафедры концертмейстерского искусства Московской консерватории Екатерина Ганелина и концертмейстер Академии молодых оперных певцов Мариинского театра Елена Федоренко. Во главе жюри народная артистка России Хибла Герзмава."Этот конкурс получился сильным и интересным, я приятно удивлена. У нас по-прежнему есть очень сильные педагоги, которые готовят замечательных талантливых ребят", – отметила Лариса Гергиева.Церемония награждения состоится на торжественном закрытии конкурса 22 января в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко.

https://ria.ru/20230116/bashmet-1845176561.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, музыка, хибла герзмава