https://ria.ru/20230117/komitet-1845361143.html

В Красноярском крае начал работу Комитет семей воинов Отечества

В Красноярском крае начал работу Комитет семей воинов Отечества - РИА Новости, 17.01.2023

В Красноярском крае начал работу Комитет семей воинов Отечества

Комитет семей воинов Отечества (КСВО), который будет оказывать социальную и психологическую поддержку семьям участников спецоперации, заниматься патриотическим... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T08:49

2023-01-17T08:49

2023-01-17T08:50

специальная военная операция на украине

владимир путин

красноярский край

россия

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КРАСНОЯРСК, 17 янв - РИА Новости. Комитет семей воинов Отечества (КСВО), который будет оказывать социальную и психологическую поддержку семьям участников спецоперации, заниматься патриотическим воспитанием молодежи и взаимодействовать с органами государственной власти, начал работу в Красноярском крае, сообщает пресс-служба губернатора. Решение о создании организации принято ведущими российскими объединениями ("Женщины России", "Союз семей военнослужащих", "Союз женщин России", "Матери России") на форуме Общественной палаты РФ в ноябре 2022 года. В том же месяце на встрече президента России Владимира Путина с матерями военнослужащих-участников спецоперации глава государств поддержал идею создания новой организации. По данным пресс-службы, руководителем Красноярского регионального штаба стала Марина Филиппова, которая уже более 13 лет занимается общественной деятельностью и поддержкой семей военнослужащих. "Комитет будет оказывать социальную и психологическую поддержку семьям участников спецоперации, консультационную и всестороннюю помощь ветеранам и участникам спецоперации, взаимодействовать с органами государственной власти", - говорится в сообщении. Также штаб займется патриотическим воспитанием молодежи, организацией благотворительных мероприятий для семей военнослужащих и работой по увековечению памяти героев спецоперации. "Перед региональным штабом стоят важные задачи – от юридического сопровождения семей воинов до психологической поддержки. Наша задача объединиться, чтобы ни одна семья, где мужья, сыновья, братья сегодня участвуют в специальной военной операции, не испытывала никаких сложностей", – приводит пресс-служба слова Филипповой.

https://ria.ru/20230117/svyaschenniki-1845212826.html

красноярский край

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

владимир путин, красноярский край, россия