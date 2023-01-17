https://ria.ru/20230117/kissindzher-1845598161.html

Киссинджер назвал идею нейтрального статуса Украины нецелесообразной

Киссинджер назвал идею нейтрального статуса Украины нецелесообразной - РИА Новости, 17.01.2023

Киссинджер назвал идею нейтрального статуса Украины нецелесообразной

Идея нейтрального статуса Украины больше не актуальна, и стране целесообразно стать частью НАТО, заявил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер во время... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T22:11

2023-01-17T22:11

2023-01-17T23:40

в мире

генри киссинджер

украина

нато

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/135171/41/1351714194_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_d13804d547b7258b64ce7ed32428b552.jpg

ВАШИНГТОН, 17 янв — РИА Новости. Идея нейтрального статуса Украины больше не актуальна, и стране целесообразно стать частью НАТО, заявил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер во время онлайн-выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.Экс-госсекретарь объяснил, что ранее он выступал против членства Украины в Североатлантическом альянсе из-за опасения, что это может спровоцировать "именно тот процесс, который сейчас наблюдается". По его словам, Вашингтон должен продолжать поддерживать Киев, а при необходимости усиливать военную помощь до прекращения огня.Ранее Киссинджер в статье для издания Spectator изложил свои идеи о том, каким он видит будущий мир между Россией и Украиной, а также архитектуру европейской безопасности. Он предположил, что в этом конфликте пришло время использовать достигнутые изменения и превратить их в "новую структуру" для достижения согласия. При этом бывший госсекретарь назвал недопустимым отсутствие России в новом миропорядке после окончания конфликта на Украине.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений ВСУ. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, которые содержат боеприпасы и военную технику, станут законной целью для ВКС в соседней республике. Во внешнеполитическом ведомстве также заявляли, что государства Североатлантического альянса "играют с огнем", поставляя амуницию киевскому режиму.

https://ria.ru/20230113/makron-1844720164.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, генри киссинджер, украина, нато, сша