Рейтинг@Mail.ru
Киссинджер назвал идею нейтрального статуса Украины нецелесообразной - РИА Новости, 17.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230117/kissindzher-1845598161.html
Киссинджер назвал идею нейтрального статуса Украины нецелесообразной
Киссинджер назвал идею нейтрального статуса Украины нецелесообразной - РИА Новости, 17.01.2023
Киссинджер назвал идею нейтрального статуса Украины нецелесообразной
Идея нейтрального статуса Украины больше не актуальна, и стране целесообразно стать частью НАТО, заявил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер во время... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T22:11
2023-01-17T23:40
в мире
генри киссинджер
украина
нато
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/135171/41/1351714194_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_d13804d547b7258b64ce7ed32428b552.jpg
ВАШИНГТОН, 17 янв — РИА Новости. Идея нейтрального статуса Украины больше не актуальна, и стране целесообразно стать частью НАТО, заявил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер во время онлайн-выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.Экс-госсекретарь объяснил, что ранее он выступал против членства Украины в Североатлантическом альянсе из-за опасения, что это может спровоцировать "именно тот процесс, который сейчас наблюдается". По его словам, Вашингтон должен продолжать поддерживать Киев, а при необходимости усиливать военную помощь до прекращения огня.Ранее Киссинджер в статье для издания Spectator изложил свои идеи о том, каким он видит будущий мир между Россией и Украиной, а также архитектуру европейской безопасности. Он предположил, что в этом конфликте пришло время использовать достигнутые изменения и превратить их в "новую структуру" для достижения согласия. При этом бывший госсекретарь назвал недопустимым отсутствие России в новом миропорядке после окончания конфликта на Украине.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений ВСУ. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, которые содержат боеприпасы и военную технику, станут законной целью для ВКС в соседней республике. Во внешнеполитическом ведомстве также заявляли, что государства Североатлантического альянса "играют с огнем", поставляя амуницию киевскому режиму.
https://ria.ru/20230113/makron-1844720164.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/135171/41/1351714194_223:0:2000:1333_1920x0_80_0_0_3758890c3b74c070d2239d360b00bd25.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, генри киссинджер, украина, нато, сша
В мире, Генри Киссинджер, Украина, НАТО, США
22:11 17.01.2023 (обновлено: 23:40 17.01.2023)
 
Киссинджер назвал идею нейтрального статуса Украины нецелесообразной

Киссинджер считает членство Украины в НАТО более целесообразным, чем ее нейтральный статус

© AP Photo / Richard DrewЭкс-госсекретарь США Генри Киссинджер
Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© AP Photo / Richard Drew
Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 17 янв — РИА Новости. Идея нейтрального статуса Украины больше не актуальна, и стране целесообразно стать частью НАТО, заявил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер во время онлайн-выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Идея нейтральной Украины в этих условиях более не имеет значения. Я считаю, что украинское членство в НАТО будет целесообразным действием", — отметил он.

Экс-госсекретарь объяснил, что ранее он выступал против членства Украины в Североатлантическом альянсе из-за опасения, что это может спровоцировать "именно тот процесс, который сейчас наблюдается". По его словам, Вашингтон должен продолжать поддерживать Киев, а при необходимости усиливать военную помощь до прекращения огня.
Ранее Киссинджер в статье для издания Spectator изложил свои идеи о том, каким он видит будущий мир между Россией и Украиной, а также архитектуру европейской безопасности. Он предположил, что в этом конфликте пришло время использовать достигнутые изменения и превратить их в "новую структуру" для достижения согласия. При этом бывший госсекретарь назвал недопустимым отсутствие России в новом миропорядке после окончания конфликта на Украине.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений ВСУ. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, которые содержат боеприпасы и военную технику, станут законной целью для ВКС в соседней республике. Во внешнеполитическом ведомстве также заявляли, что государства Североатлантического альянса "играют с огнем", поставляя амуницию киевскому режиму.
Военнослужащие во время совместных учений НАТО Iron Sword в Литве - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
13 января, 18:32
Французский политик призвал выйти из НАТО после новой эскалации на Украине
 
В миреГенри КиссинджерУкраинаНАТОСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала