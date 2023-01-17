22:11 17.01.2023 (обновлено: 23:40 17.01.2023)
Киссинджер назвал идею нейтрального статуса Украины нецелесообразной
Киссинджер считает членство Украины в НАТО более целесообразным, чем ее нейтральный статус
© AP Photo / Richard DrewЭкс-госсекретарь США Генри Киссинджер
© AP Photo / Richard Drew
Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 янв — РИА Новости. Идея нейтрального статуса Украины больше не актуальна, и стране целесообразно стать частью НАТО, заявил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер во время онлайн-выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
"Идея нейтральной Украины в этих условиях более не имеет значения. Я считаю, что украинское членство в НАТО будет целесообразным действием", — отметил он.
Экс-госсекретарь объяснил, что ранее он выступал против членства Украины в Североатлантическом альянсе из-за опасения, что это может спровоцировать "именно тот процесс, который сейчас наблюдается". По его словам, Вашингтон должен продолжать поддерживать Киев, а при необходимости усиливать военную помощь до прекращения огня.
Ранее Киссинджер в статье для издания Spectator изложил свои идеи о том, каким он видит будущий мир между Россией и Украиной, а также архитектуру европейской безопасности. Он предположил, что в этом конфликте пришло время использовать достигнутые изменения и превратить их в "новую структуру" для достижения согласия. При этом бывший госсекретарь назвал недопустимым отсутствие России в новом миропорядке после окончания конфликта на Украине.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений ВСУ. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, которые содержат боеприпасы и военную технику, станут законной целью для ВКС в соседней республике. Во внешнеполитическом ведомстве также заявляли, что государства Североатлантического альянса "играют с огнем", поставляя амуницию киевскому режиму.