https://ria.ru/20230117/khabarovsk-1845381965.html

Дегтярев проверил стройку домов для переселенцев из аварийного жилфонда

Дегтярев проверил стройку домов для переселенцев из аварийного жилфонда - РИА Новости, 17.01.2023

Дегтярев проверил стройку домов для переселенцев из аварийного жилфонда

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев проинспектировал в Хабаровске стройплощадку многоквартирных домов, предназначенную для будущих переселенцев из... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T10:46

2023-01-17T10:46

2023-01-17T10:46

хабаровский край

михаил дегтярев

хабаровский край

хабаровск

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ХАБАРОВСК, 17 янв - РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев проинспектировал в Хабаровске стройплощадку многоквартирных домов, предназначенную для будущих переселенцев из ветхого и аварийного жилья. "Сегодня осмотрел стройплощадку многоквартирных домов, предназначенных для переселения людей из аварийного жилфонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. На улице Аэродромной в Хабаровске строится сразу пять восьмиэтажных МКД, в которых новоселья ждут более 300 семей", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале после объезда. По его словам, параллельно на трех домах строители возводят фундамент и производят устройство свайного поля, на другом разрабатывается котлован, а на площадке еще одной восьмиэтажки уже появляются стены цоколя. Всю группу многоквартирных домов планируется сдать к концу года, уточнил глава региона. "Наша задача - обеспечить достойные условия жизни населения края. Поэтому к вопросу расселения аварийного жилфонда мы подходим комплексно, в том числе за счет нацпроекта "Жилье и городская среда". Также действует отдельная программа по расселению бараков по проспекту 60-летия Октября", - заключил он. По данным краевого кабмина, к концу года благоустроенными квартирами будут обеспечены почти 3 тысячи жителей края, проживающих в аварийных домах - это жители Хабаровска, комсомольчане, жители Бикина, поселка Токи Ванинского района и села Пивань Комсомольского района. Руководитель Хабаровского края подчеркнул, что в текущем году вопрос с расселением ветхого, аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, будет решен в регионе досрочно. Это позволит перейти к следующему этапу и претендовать на помощь федерального центра в улучшении жилищных условий тех граждан, чьи дома оказались в перечне аварийных позже указанного срока.

https://ria.ru/20230116/pamyatnik-1845118345.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

михаил дегтярев, хабаровский край, хабаровск