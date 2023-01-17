14:08 17.01.2023 (обновлено: 15:57 17.01.2023)
Кадыров назвал Болдырева "генералом бла-бла-бла"
Глава Чечни Кадыров назвал экс-главкома Сухопутных войск Болдырева "генералом бла-бла-бла"
Глава Чечни Рамзан Кадыров. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал бывшего главнокомандующего Сухопутными войсками Владимира Болдырева, заявив, что генерал в прошлом не справлялся со своими обязанностями.
"Хочу сказать насчет Болдырева. Он бла-бла-бла. Историю почитайте", — сказал руководитель региона в интервью министру Чечни по нацполитике, внешним связям, печати и информации Ахмеду Дудаеву, запись беседы опубликована в Telegram.
По словам Кадырова, Болдырева перевели из Северо-Кавказского военного округа в Приволжско-Уральский из-за того, что "он не справился".
Глава Чечни напомнил, что сам имеет звание генерала Росгвардии и знает о войсковых операциях больше некоторых коллег. Он призвал тех, кто его критикует, обратить внимание на опыт и стаж. По словам Кадырова, его еще не уволили, а Болдырева при этом сразу перевели.
"Кто из нас лучше — генерал-полковник бла-бла-бла или генерал-полковник Кадыров", — резюмировал глава Чечни.
Владимир Болдырев в 2001-2002 годах командовал войсками Сибирского военного округа, а затем — войсками Северо-Кавказского военного округа. Летом 2004-го его перевели в Приволжско-Уральский военный округ. В 2008-2009 годах был главнокомандующим Сухопутными войсками, а в начале 2010-го написал рапорт об увольнении.
В октябре глава Чечни посетовал, что не может выйти на связь с Александром Лапиным, занимавшим пост командующего войсками Центрального военного округа. В начале января Владимир Болдырев заявил, что Кадыров не имеет никакого права критиковать генерала Лапина.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.