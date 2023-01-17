https://ria.ru/20230117/godovschina-1845514408.html
Российские дипломаты возложили венки на кладбище советских воинов в Варшаве
Российские дипломаты возложили венки на кладбище советских воинов в Варшаве - РИА Новости, 17.01.2023
Российские дипломаты возложили венки на кладбище советских воинов в Варшаве
Российские дипломаты во вторник возложили венки на мемориальном кладбище советских воинов в Варшаве в день освобождения польской столицы от немецкой оккупации в РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T15:45
2023-01-17T15:45
2023-01-17T15:45
в мире
варшава
сергей андреев
польша
россия
станислав жарин
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ВАРШАВА, 17 янв – РИА Новости. Российские дипломаты во вторник возложили венки на мемориальном кладбище советских воинов в Варшаве в день освобождения польской столицы от немецкой оккупации в 1945 году, передает корреспондент РИА Новости. Семнадцатое января считается днем освобождения Варшавы. Польская столица была освобождена советскими войсками в результате Варшавско-Познанской наступательной операции (14-17 января 1945 года). В торжественной церемонии возложения венков приняли участие как российские дипломаты во главе с послом Сергеем Андреевым, так и представители местной общественности. По словам посла, МИД Польши не рекомендовал посольству проводить церемонию возложения венков. "Мы, как обычно, уведомили МИД Польши, что сегодня по случаю 78-й годовщины освобождения Варшавы, Красной армией от нацистской оккупации мы проведем здесь церемонию памяти советских солдат-освободителей и польских воинов, которые сражались с ними плечом к плечу и освободили Варшаву. Вчера мы получили ноту от МИД, где очень своеобразно было сформулировано, что мы якобы собираемся здесь провести церемонию памяти жертв освобождения Варшавы. Это звучало странно", - рассказал он. "Нам также была дана рекомендация не проводить эту церемонию в связи с известными событиями, которые происходят в Донбассе и на Украине и было упоминания о многочисленных положениях польского законодательства, которые запрещают прославление агрессии, тоталитаризма и прочее. Мы, естественно, приняли к сведению, но от своих планов не отступили, потому что эта дата записана в истории отношений России и Польши, и мы, естественно, и раньше, и в будущем будем вспоминать эти знаменательные даты с тех времен, когда мы вместе с нашими польскими друзьями сражались за наше общее дело", - добавил он. При этом в риторике польских официальных лиц освобождение Варшавы и всей Польши советскими воинами в 1945 году уже несколько лет называется оккупацией. Так пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин в свое время заявил, что "1945 год не принес полякам ни свободы, ни мира, а только очередную жестокую оккупацию". По мнению военных историков, в боях на варшавском направлении погибли около 200 тысяч советских солдат. В память о павших воинах в столице Польши на улице Жвирки и Вигуры было создано крупнейшее военное кладбище-мавзолей, где похоронены около 21,5 тысячи солдат Первого белорусского фронта Красной Армии. Мемориал площадью в 19,2 гектара был открыт в 1950 году, в пятую годовщину капитуляции Германии. Центральной частью комплекса являются скульптурные группы, изображающие солдат Красной Армии, и 21-метровый гранитный обелиск с надписью "Вечная слава героическим солдатам непобедимой Советской армии, павшим в боях с гитлеровскими захватчиками за освобождение Польши и нашей столицы Варшавы". Во время предыдущего возложения венков на этом же кладбище – 9 мая 2022 года – посол РФ в Варшаве Сергей Андреев подвергся нападению. Заранее собравшиеся на территории кладбища агрессивно настроенные поляки и украинцы преградили ему путь, выкрикивая оскорбительные лозунги. Они начали поливать посла и сопровождавших его людей красной субстанцией, позже выяснилось, что это был сироп. Через несколько минут на месте появились полицейские, которые оттеснили толпу и посол с сопровождающими покинули место нападения.
https://ria.ru/20230115/rusofobiya-1844922160.html
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в мире, варшава, сергей андреев, польша, россия, станислав жарин
В мире, Варшава, Сергей Андреев, Польша, Россия, Станислав Жарин
Российские дипломаты возложили венки на кладбище советских воинов в Варшаве
В Варшаве российские дипломаты возложили венки к мемориалу в годовщину освобождения города
ВАРШАВА, 17 янв – РИА Новости.
Российские дипломаты во вторник возложили венки на мемориальном кладбище советских воинов в Варшаве в день освобождения польской столицы от немецкой оккупации в 1945 году, передает корреспондент
РИА Новости.
Семнадцатое января считается днем освобождения Варшавы. Польская столица была освобождена советскими войсками в результате Варшавско-Познанской наступательной операции (14-17 января 1945 года).
В торжественной церемонии возложения венков приняли участие как российские дипломаты во главе с послом Сергеем Андреевым
, так и представители местной общественности.
"Мы, несмотря ни на что, чтим память героев, солдат Красной армии и польских солдат, которые плечом к плечу с советскими солдатами освобождали польскую землю и 78 лет назад в этот день завершили освобождение польской столицы – Варшавы. Каждый год в этот день мы приходим сюда на кладбище, чтобы почтить их память", - сказал глава дипмиссии.
По словам посла, МИД Польши не рекомендовал посольству проводить церемонию возложения венков.
"Мы, как обычно, уведомили МИД Польши, что сегодня по случаю 78-й годовщины освобождения Варшавы, Красной армией от нацистской оккупации мы проведем здесь церемонию памяти советских солдат-освободителей и польских воинов, которые сражались с ними плечом к плечу и освободили Варшаву. Вчера мы получили ноту от МИД, где очень своеобразно было сформулировано, что мы якобы собираемся здесь провести церемонию памяти жертв освобождения Варшавы. Это звучало странно", - рассказал он.
"Нам также была дана рекомендация не проводить эту церемонию в связи с известными событиями, которые происходят в Донбассе
и на Украине
и было упоминания о многочисленных положениях польского законодательства, которые запрещают прославление агрессии, тоталитаризма и прочее. Мы, естественно, приняли к сведению, но от своих планов не отступили, потому что эта дата записана в истории отношений России
и Польши, и мы, естественно, и раньше, и в будущем будем вспоминать эти знаменательные даты с тех времен, когда мы вместе с нашими польскими друзьями сражались за наше общее дело", - добавил он.
При этом в риторике польских официальных лиц освобождение Варшавы и всей Польши советскими воинами в 1945 году уже несколько лет называется оккупацией. Так пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин
в свое время заявил, что "1945 год не принес полякам ни свободы, ни мира, а только очередную жестокую оккупацию". По мнению военных историков, в боях на варшавском направлении погибли около 200 тысяч советских солдат. В память о павших воинах в столице Польши на улице Жвирки и Вигуры было создано крупнейшее военное кладбище-мавзолей, где похоронены около 21,5 тысячи солдат Первого белорусского фронта Красной Армии. Мемориал площадью в 19,2 гектара был открыт в 1950 году, в пятую годовщину капитуляции Германии
.
Центральной частью комплекса являются скульптурные группы, изображающие солдат Красной Армии, и 21-метровый гранитный обелиск с надписью "Вечная слава героическим солдатам непобедимой Советской армии, павшим в боях с гитлеровскими захватчиками за освобождение Польши и нашей столицы Варшавы".
Во время предыдущего возложения венков на этом же кладбище – 9 мая 2022 года – посол РФ в Варшаве Сергей Андреев подвергся нападению. Заранее собравшиеся на территории кладбища агрессивно настроенные поляки и украинцы преградили ему путь, выкрикивая оскорбительные лозунги. Они начали поливать посла и сопровождавших его людей красной субстанцией, позже выяснилось, что это был сироп. Через несколько минут на месте появились полицейские, которые оттеснили толпу и посол с сопровождающими покинули место нападения.