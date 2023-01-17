Рейтинг@Mail.ru
Российские дипломаты возложили венки на кладбище советских воинов в Варшаве - РИА Новости, 17.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230117/godovschina-1845514408.html
Российские дипломаты возложили венки на кладбище советских воинов в Варшаве
Российские дипломаты возложили венки на кладбище советских воинов в Варшаве - РИА Новости, 17.01.2023
Российские дипломаты возложили венки на кладбище советских воинов в Варшаве
Российские дипломаты во вторник возложили венки на мемориальном кладбище советских воинов в Варшаве в день освобождения польской столицы от немецкой оккупации в РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T15:45
2023-01-17T15:45
в мире
варшава
сергей андреев
польша
россия
станислав жарин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/11/1768249462_224:0:2852:1478_1920x0_80_0_0_41aae6c98624d14901c5a72b09eb4010.jpg
ВАРШАВА, 17 янв – РИА Новости. Российские дипломаты во вторник возложили венки на мемориальном кладбище советских воинов в Варшаве в день освобождения польской столицы от немецкой оккупации в 1945 году, передает корреспондент РИА Новости. Семнадцатое января считается днем освобождения Варшавы. Польская столица была освобождена советскими войсками в результате Варшавско-Познанской наступательной операции (14-17 января 1945 года). В торжественной церемонии возложения венков приняли участие как российские дипломаты во главе с послом Сергеем Андреевым, так и представители местной общественности. По словам посла, МИД Польши не рекомендовал посольству проводить церемонию возложения венков. "Мы, как обычно, уведомили МИД Польши, что сегодня по случаю 78-й годовщины освобождения Варшавы, Красной армией от нацистской оккупации мы проведем здесь церемонию памяти советских солдат-освободителей и польских воинов, которые сражались с ними плечом к плечу и освободили Варшаву. Вчера мы получили ноту от МИД, где очень своеобразно было сформулировано, что мы якобы собираемся здесь провести церемонию памяти жертв освобождения Варшавы. Это звучало странно", - рассказал он. "Нам также была дана рекомендация не проводить эту церемонию в связи с известными событиями, которые происходят в Донбассе и на Украине и было упоминания о многочисленных положениях польского законодательства, которые запрещают прославление агрессии, тоталитаризма и прочее. Мы, естественно, приняли к сведению, но от своих планов не отступили, потому что эта дата записана в истории отношений России и Польши, и мы, естественно, и раньше, и в будущем будем вспоминать эти знаменательные даты с тех времен, когда мы вместе с нашими польскими друзьями сражались за наше общее дело", - добавил он. При этом в риторике польских официальных лиц освобождение Варшавы и всей Польши советскими воинами в 1945 году уже несколько лет называется оккупацией. Так пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин в свое время заявил, что "1945 год не принес полякам ни свободы, ни мира, а только очередную жестокую оккупацию". По мнению военных историков, в боях на варшавском направлении погибли около 200 тысяч советских солдат. В память о павших воинах в столице Польши на улице Жвирки и Вигуры было создано крупнейшее военное кладбище-мавзолей, где похоронены около 21,5 тысячи солдат Первого белорусского фронта Красной Армии. Мемориал площадью в 19,2 гектара был открыт в 1950 году, в пятую годовщину капитуляции Германии. Центральной частью комплекса являются скульптурные группы, изображающие солдат Красной Армии, и 21-метровый гранитный обелиск с надписью "Вечная слава героическим солдатам непобедимой Советской армии, павшим в боях с гитлеровскими захватчиками за освобождение Польши и нашей столицы Варшавы". Во время предыдущего возложения венков на этом же кладбище – 9 мая 2022 года – посол РФ в Варшаве Сергей Андреев подвергся нападению. Заранее собравшиеся на территории кладбища агрессивно настроенные поляки и украинцы преградили ему путь, выкрикивая оскорбительные лозунги. Они начали поливать посла и сопровождавших его людей красной субстанцией, позже выяснилось, что это был сироп. Через несколько минут на месте появились полицейские, которые оттеснили толпу и посол с сопровождающими покинули место нападения.
https://ria.ru/20230115/rusofobiya-1844922160.html
https://ria.ru/20230113/reparatsii-1844761903.html
варшава
польша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/11/1768249462_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_db080c67b0e4085d47cab360bc0b6368.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, варшава, сергей андреев, польша, россия, станислав жарин
В мире, Варшава, Сергей Андреев, Польша, Россия, Станислав Жарин
15:45 17.01.2023
 
Российские дипломаты возложили венки на кладбище советских воинов в Варшаве

В Варшаве российские дипломаты возложили венки к мемориалу в годовщину освобождения города

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкМемориальное кладбище-мавзолей советских воинов в Варшаве
Мемориальное кладбище-мавзолей советских воинов в Варшаве - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Мемориальное кладбище-мавзолей советских воинов в Варшаве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 17 янв – РИА Новости. Российские дипломаты во вторник возложили венки на мемориальном кладбище советских воинов в Варшаве в день освобождения польской столицы от немецкой оккупации в 1945 году, передает корреспондент РИА Новости.
Семнадцатое января считается днем освобождения Варшавы. Польская столица была освобождена советскими войсками в результате Варшавско-Познанской наступательной операции (14-17 января 1945 года).
В торжественной церемонии возложения венков приняли участие как российские дипломаты во главе с послом Сергеем Андреевым, так и представители местной общественности.
"Мы, несмотря ни на что, чтим память героев, солдат Красной армии и польских солдат, которые плечом к плечу с советскими солдатами освобождали польскую землю и 78 лет назад в этот день завершили освобождение польской столицы – Варшавы. Каждый год в этот день мы приходим сюда на кладбище, чтобы почтить их память", - сказал глава дипмиссии.
По словам посла, МИД Польши не рекомендовал посольству проводить церемонию возложения венков.
"Мы, как обычно, уведомили МИД Польши, что сегодня по случаю 78-й годовщины освобождения Варшавы, Красной армией от нацистской оккупации мы проведем здесь церемонию памяти советских солдат-освободителей и польских воинов, которые сражались с ними плечом к плечу и освободили Варшаву. Вчера мы получили ноту от МИД, где очень своеобразно было сформулировано, что мы якобы собираемся здесь провести церемонию памяти жертв освобождения Варшавы. Это звучало странно", - рассказал он.
Люди с флагами Польши и ЕС в Варшаве - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
15 января, 03:50
Стало известно, для чего Польше нужна гротескная русофобия
"Нам также была дана рекомендация не проводить эту церемонию в связи с известными событиями, которые происходят в Донбассе и на Украине и было упоминания о многочисленных положениях польского законодательства, которые запрещают прославление агрессии, тоталитаризма и прочее. Мы, естественно, приняли к сведению, но от своих планов не отступили, потому что эта дата записана в истории отношений России и Польши, и мы, естественно, и раньше, и в будущем будем вспоминать эти знаменательные даты с тех времен, когда мы вместе с нашими польскими друзьями сражались за наше общее дело", - добавил он.
При этом в риторике польских официальных лиц освобождение Варшавы и всей Польши советскими воинами в 1945 году уже несколько лет называется оккупацией. Так пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин в свое время заявил, что "1945 год не принес полякам ни свободы, ни мира, а только очередную жестокую оккупацию". По мнению военных историков, в боях на варшавском направлении погибли около 200 тысяч советских солдат. В память о павших воинах в столице Польши на улице Жвирки и Вигуры было создано крупнейшее военное кладбище-мавзолей, где похоронены около 21,5 тысячи солдат Первого белорусского фронта Красной Армии. Мемориал площадью в 19,2 гектара был открыт в 1950 году, в пятую годовщину капитуляции Германии.
Центральной частью комплекса являются скульптурные группы, изображающие солдат Красной Армии, и 21-метровый гранитный обелиск с надписью "Вечная слава героическим солдатам непобедимой Советской армии, павшим в боях с гитлеровскими захватчиками за освобождение Польши и нашей столицы Варшавы".
Во время предыдущего возложения венков на этом же кладбище – 9 мая 2022 года – посол РФ в Варшаве Сергей Андреев подвергся нападению. Заранее собравшиеся на территории кладбища агрессивно настроенные поляки и украинцы преградили ему путь, выкрикивая оскорбительные лозунги. Они начали поливать посла и сопровождавших его людей красной субстанцией, позже выяснилось, что это был сироп. Через несколько минут на месте появились полицейские, которые оттеснили толпу и посол с сопровождающими покинули место нападения.
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
13 января, 21:20
Польша передала председателю ГА ООН письмо по вопросу репараций от Германии
 
В миреВаршаваСергей АндреевПольшаРоссияСтанислав Жарин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала