https://ria.ru/20230117/dnepropetrovsk-1845538781.html

Взрыв в Днепропетровске мог быть провокацией Киева, заявили в ДНР

Взрыв в Днепропетровске мог быть провокацией Киева, заявили в ДНР - РИА Новости, 17.01.2023

Взрыв в Днепропетровске мог быть провокацией Киева, заявили в ДНР

Взрыв в Днепропетровске мог быть ответом Киева на поражение в Соледаре, заявил РИА Новости советник врио главы ДНР Ян Гагин. РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T17:01

2023-01-17T17:01

2023-01-17T17:36

в мире

ян гагин

алексей арестович

днепропетровск

киев

соледар

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ДОНЕЦК, 17 янв — РИА Новости. Взрыв в Днепропетровске мог быть ответом Киева на поражение в Соледаре, заявил РИА Новости советник врио главы ДНР Ян Гагин.По его словам, во время боев за этот город погибли десятки тысяч бойцов ВСУ и тысячи наемников.В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя попытки Киева переложить ответственность за разрушение дома в Днепропетровске на Россию, подчеркнул, что Вооруженные силы не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре. Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович 14 января заявил, что причиной разрушения части дома в Днепропетровске стала работа украинской ПВО. Заявление вызвало на Украине шквал критики в его адрес. Во вторник Арестович отказался от своих слов и заявил, что написал заявление об отставке. Офис президента Украины принял ее.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, это стало ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту, и другие нападения на гражданские объекты в России. По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в стране повреждены все ТЭС и ГЭС, десятки подстанций разного класса.Вечером 12 января российская армия завершила операцию по освобождению Соледара, имеющего важное значение для продолжения наступления на Донецком направлении. Как отметили в Минобороны, взятие этого города позволяет перерезать пути снабжения группировки ВСУ в Артемовске, заблокировать и взять войска противника в котел.

https://ria.ru/20230116/soledar-1845151759.html

https://ria.ru/20230117/spetsoperatsiya-1845376319.html

днепропетровск

киев

соледар

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Ян Гагин о преднамеренном поражении ВСУ дома в Днепропетровске Украинские военные могли преднамеренно поразить дом в Днепропетровске, чтобы отвлечь внимание от поражения в Соледаре, заявил РИА Новости советник Пушилина Ян Гагин. 2023-01-17T17:01 true PT1M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ян гагин, алексей арестович , днепропетровск, киев, соледар