17:01 17.01.2023 (обновлено: 17:36 17.01.2023)
Взрыв в Днепропетровске мог быть провокацией Киева, заявили в ДНР
Советник врио главы ДНР Гагин: взрыв в Днепропетровске мог быть провокацией Киева
ДОНЕЦК, 17 янв — РИА Новости. Взрыв в Днепропетровске мог быть ответом Киева на поражение в Соледаре, заявил РИА Новости советник врио главы ДНР Ян Гагин.
По его словам, во время боев за этот город погибли десятки тысяч бойцов ВСУ и тысячи наемников.
"Это трагедия, которая сейчас прогремела не только на Украине, но и по всему миру, она явилась поводом для того, чтобы украинское руководство должно было перевести внимание с соледарской трагедии на что-то другое, не менее звучное и не менее ужасное, и возможно, что украинское руководство и поставило задачу военным поразить жилой массив", — предположил собеседник агентства.
В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя попытки Киева переложить ответственность за разрушение дома в Днепропетровске на Россию, подчеркнул, что Вооруженные силы не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович 14 января заявил, что причиной разрушения части дома в Днепропетровске стала работа украинской ПВО. Заявление вызвало на Украине шквал критики в его адрес. Во вторник Арестович отказался от своих слов и заявил, что написал заявление об отставке. Офис президента Украины принял ее.
Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, это стало ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту, и другие нападения на гражданские объекты в России. По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в стране повреждены все ТЭС и ГЭС, десятки подстанций разного класса.
Вечером 12 января российская армия завершила операцию по освобождению Соледара, имеющего важное значение для продолжения наступления на Донецком направлении. Как отметили в Минобороны, взятие этого города позволяет перерезать пути снабжения группировки ВСУ в Артемовске, заблокировать и взять войска противника в котел.