https://ria.ru/20230117/devalvatsiya-1845536983.html

Украинский бизнес ожидает дальнейшую девальвацию гривны

Украинский бизнес ожидает дальнейшую девальвацию гривны - РИА Новости, 17.01.2023

Украинский бизнес ожидает дальнейшую девальвацию гривны

Украинский бизнес ожидает дальнейшую девальвацию национальной валюты в новом году до показателя в среднем 42,6 гривны за доллар, следует из данных исследования, РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T16:56

2023-01-17T16:56

2023-01-17T17:18

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сша

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Украинский бизнес ожидает дальнейшую девальвацию национальной валюты в новом году до показателя в среднем 42,6 гривны за доллар, следует из данных исследования, опубликованного финрегулятором. Нацбанк Украины опубликовал на своем сайте результаты исследования под названием "Деловые ожидания предприятий Украины". Сообщается, что в исследовании приняли участие 637 предприятий из 21 региона страны, которые были опрошены в период с 31 октября по 30 ноября 2022 года. "В следующие 12 месяцев ожидается ... дальнейшее ослабление курса национальной валюты – среднее значение обменного курса – 42,59 гривны за доллар США (в ІІІ квартале 2022 года – 41,93 гривны за доллар США)", - говорится в тексте документа, опубликованного на сайте Нацбанка. Финрегулятор также сообщает, что украинский бизнес еще не надеется на рост показателей, но уже готовится к замедлению падения экономики: в 2023 году предприниматели ожидают снижение темпов сокращения производства товаров и услуг с 37,9% в третьем квартале 2022 года до 32,3%, снижение годовой инфляции с 25,2% до 23,3% и замедление темпов снижения уровня деловой активности. Центробанк Украины 21 июля 2022 года девальвировал национальную валюту - поднял официальный курс доллара сразу на 25%, почти до 36,6 гривны, объяснив это фундаментальными характеристиками экономики страны и укреплением доллара в мире. Тогда же регулятор сообщил, что, согласно базовому сценарию прогноза, учетная ставка будет сохраняться на уровне 25% годовых минимум до второго квартала 2024 года.

https://ria.ru/20221201/grivny-1835510716.html

https://ria.ru/20221206/gosdolg-1836654634.html

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экономика, украина, сша