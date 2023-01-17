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Украинский бизнес ожидает дальнейшую девальвацию гривны - РИА Новости, 17.01.2023
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Украинский бизнес ожидает дальнейшую девальвацию гривны
Украинский бизнес ожидает дальнейшую девальвацию гривны - РИА Новости, 17.01.2023
Украинский бизнес ожидает дальнейшую девальвацию гривны
Украинский бизнес ожидает дальнейшую девальвацию национальной валюты в новом году до показателя в среднем 42,6 гривны за доллар, следует из данных исследования, РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T16:56
2023-01-17T17:18
экономика
украина
сша
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Украинский бизнес ожидает дальнейшую девальвацию национальной валюты в новом году до показателя в среднем 42,6 гривны за доллар, следует из данных исследования, опубликованного финрегулятором. Нацбанк Украины опубликовал на своем сайте результаты исследования под названием "Деловые ожидания предприятий Украины". Сообщается, что в исследовании приняли участие 637 предприятий из 21 региона страны, которые были опрошены в период с 31 октября по 30 ноября 2022 года. "В следующие 12 месяцев ожидается ... дальнейшее ослабление курса национальной валюты – среднее значение обменного курса – 42,59 гривны за доллар США (в ІІІ квартале 2022 года – 41,93 гривны за доллар США)", - говорится в тексте документа, опубликованного на сайте Нацбанка. Финрегулятор также сообщает, что украинский бизнес еще не надеется на рост показателей, но уже готовится к замедлению падения экономики: в 2023 году предприниматели ожидают снижение темпов сокращения производства товаров и услуг с 37,9% в третьем квартале 2022 года до 32,3%, снижение годовой инфляции с 25,2% до 23,3% и замедление темпов снижения уровня деловой активности. Центробанк Украины 21 июля 2022 года девальвировал национальную валюту - поднял официальный курс доллара сразу на 25%, почти до 36,6 гривны, объяснив это фундаментальными характеристиками экономики страны и укреплением доллара в мире. Тогда же регулятор сообщил, что, согласно базовому сценарию прогноза, учетная ставка будет сохраняться на уровне 25% годовых минимум до второго квартала 2024 года.
https://ria.ru/20221201/grivny-1835510716.html
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экономика, украина, сша
Экономика, Украина, США
16:56 17.01.2023 (обновлено: 17:18 17.01.2023)
 
Украинский бизнес ожидает дальнейшую девальвацию гривны

Нацбанк Украины: бизнес ожидает дальнейшую девальвацию гривны в 2023 году

© РИА Новости / Александр Демьянчук / Перейти в медиабанкДенежные купюры и монета гривны Украины
Денежные купюры и монета гривны Украины - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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Денежные купюры и монета гривны Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Украинский бизнес ожидает дальнейшую девальвацию национальной валюты в новом году до показателя в среднем 42,6 гривны за доллар, следует из данных исследования, опубликованного финрегулятором.
Нацбанк Украины опубликовал на своем сайте результаты исследования под названием "Деловые ожидания предприятий Украины". Сообщается, что в исследовании приняли участие 637 предприятий из 21 региона страны, которые были опрошены в период с 31 октября по 30 ноября 2022 года.
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"В следующие 12 месяцев ожидается ... дальнейшее ослабление курса национальной валюты – среднее значение обменного курса – 42,59 гривны за доллар США (в ІІІ квартале 2022 года – 41,93 гривны за доллар США)", - говорится в тексте документа, опубликованного на сайте Нацбанка.
Финрегулятор также сообщает, что украинский бизнес еще не надеется на рост показателей, но уже готовится к замедлению падения экономики: в 2023 году предприниматели ожидают снижение темпов сокращения производства товаров и услуг с 37,9% в третьем квартале 2022 года до 32,3%, снижение годовой инфляции с 25,2% до 23,3% и замедление темпов снижения уровня деловой активности.
Центробанк Украины 21 июля 2022 года девальвировал национальную валюту - поднял официальный курс доллара сразу на 25%, почти до 36,6 гривны, объяснив это фундаментальными характеристиками экономики страны и укреплением доллара в мире. Тогда же регулятор сообщил, что, согласно базовому сценарию прогноза, учетная ставка будет сохраняться на уровне 25% годовых минимум до второго квартала 2024 года.
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