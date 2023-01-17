https://ria.ru/20230117/artemovsk-1845379044.html
Пушилин выразил надежду на освобождение Артемовска в ближайшее время
Пушилин выразил надежду на освобождение Артемовска в ближайшее время - РИА Новости, 17.01.2023
Пушилин выразил надежду на освобождение Артемовска в ближайшее время
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что рассчитывает на освобождение Артемовска в обозримом будущем. РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T10:35
2023-01-17T10:35
2023-01-17T11:39
специальная военная операция на украине
артемовск
безопасность
донецкая народная республика
россия
денис пушилин
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что рассчитывает на освобождение Артемовска в обозримом будущем."Сам Артемовск - тоже продолжается работа по нему. Я вижу определенное улучшение, это тоже положительно сказывается в целом на перспективах освобождения. Я рассчитываю в обозримом будущем на освобождение данного населенного пункта", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".Минобороны РФ 13 января сообщило, что освобождение Соледара, которое было завершено вечером 12 января и важно в плане развития наступательных действий, позволяет отрезать от снабжения украинские войска в Артемовске и затем взять их в "котел".
https://ria.ru/20230116/artemovsk-1845294530.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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артемовск, безопасность, донецкая народная республика, россия, денис пушилин, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Россия, Денис Пушилин, Ситуация в ДНР и ЛНР
10:35 17.01.2023 (обновлено: 11:39 17.01.2023)
Пушилин выразил надежду на освобождение Артемовска в ближайшее время
Пушилин заявил, что рассчитывает на освобождение Артемовска в ближайшее время