https://ria.ru/20230117/artemovsk-1845379044.html

Пушилин выразил надежду на освобождение Артемовска в ближайшее время

Пушилин выразил надежду на освобождение Артемовска в ближайшее время - РИА Новости, 17.01.2023

Пушилин выразил надежду на освобождение Артемовска в ближайшее время

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что рассчитывает на освобождение Артемовска в обозримом будущем. РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T10:35

2023-01-17T10:35

2023-01-17T11:39

специальная военная операция на украине

артемовск

безопасность

донецкая народная республика

россия

денис пушилин

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что рассчитывает на освобождение Артемовска в обозримом будущем."Сам Артемовск - тоже продолжается работа по нему. Я вижу определенное улучшение, это тоже положительно сказывается в целом на перспективах освобождения. Я рассчитываю в обозримом будущем на освобождение данного населенного пункта", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".Минобороны РФ 13 января сообщило, что освобождение Соледара, которое было завершено вечером 12 января и важно в плане развития наступательных действий, позволяет отрезать от снабжения украинские войска в Артемовске и затем взять их в "котел".

https://ria.ru/20230116/artemovsk-1845294530.html

артемовск

донецкая народная республика

россия

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Кирилл Волков

артемовск, безопасность, донецкая народная республика, россия, денис пушилин, ситуация в днр и лнр