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Польша усилила фитосанитарный контроль ввозимого украинского зерна - РИА Новости, 16.01.2023
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Польша усилила фитосанитарный контроль ввозимого украинского зерна
Польша усилила фитосанитарный контроль ввозимого украинского зерна - РИА Новости, 16.01.2023
Польша усилила фитосанитарный контроль ввозимого украинского зерна
Польша усилила фитосанитарный контроль ввозимого с Украины зерна, сообщил журналистам пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер. РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T16:34
2023-01-16T16:35
польша
украина
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ВАРШАВА, 16 янв – РИА Новости. Польша усилила фитосанитарный контроль ввозимого с Украины зерна, сообщил журналистам пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер. Ранее Люблинский воевода Лех Справка заявил, что санитарная инспекция уведомила прокуратуру о подозрении в совершении преступления в связи с ввозом с Украины технического зерна (предназначенного для непищевых целей, например, для сжигания), которое затем было продано в качестве корма для животных. "Конечно, мы готовы к тому, чтобы торговля осуществлялась легально, но мы не можем согласиться с тем, чтобы через нашу границу проходили продовольственные товары, это касается не только зерна, но и животных, которые не соответствуют санитарным нормам, действующим в Польше", - сказал он. "Мы будем последовательно и очень тщательно проводить проверки в этом отношении", - добавил Мюллер. По последним данным, с января по октябрь 2022 года импорт кукурузы с Украины в Польшу составил 1,4 миллиона тонн. За это же время польский экспорт кукурузы составил 3 миллиона тонн, что вдвое больше, чем за аналогичный период 2021 года.
https://ria.ru/20230109/zerno-1843595316.html
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польша, украина
Польша, Украина
16:34 16.01.2023 (обновлено: 16:35 16.01.2023)
 
Польша усилила фитосанитарный контроль ввозимого украинского зерна

Правительство Польши: страна усилила фитосанитарный контроль ввозимого украинского зерна

© AP Photo / Khalil HamraСудно Med Island с украинским зерном
Судно Med Island с украинским зерном - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© AP Photo / Khalil Hamra
Судно Med Island с украинским зерном. Архивное фото
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ВАРШАВА, 16 янв – РИА Новости. Польша усилила фитосанитарный контроль ввозимого с Украины зерна, сообщил журналистам пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер.
Ранее Люблинский воевода Лех Справка заявил, что санитарная инспекция уведомила прокуратуру о подозрении в совершении преступления в связи с ввозом с Украины технического зерна (предназначенного для непищевых целей, например, для сжигания), которое затем было продано в качестве корма для животных.
"Конечно, мы готовы к тому, чтобы торговля осуществлялась легально, но мы не можем согласиться с тем, чтобы через нашу границу проходили продовольственные товары, это касается не только зерна, но и животных, которые не соответствуют санитарным нормам, действующим в Польше", - сказал он.
"Мы будем последовательно и очень тщательно проводить проверки в этом отношении", - добавил Мюллер.
По последним данным, с января по октябрь 2022 года импорт кукурузы с Украины в Польшу составил 1,4 миллиона тонн. За это же время польский экспорт кукурузы составил 3 миллиона тонн, что вдвое больше, чем за аналогичный период 2021 года.
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