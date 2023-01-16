https://ria.ru/20230116/zerno-1845243016.html

Польша усилила фитосанитарный контроль ввозимого украинского зерна

Польша усилила фитосанитарный контроль ввозимого украинского зерна - РИА Новости, 16.01.2023

Польша усилила фитосанитарный контроль ввозимого украинского зерна

Польша усилила фитосанитарный контроль ввозимого с Украины зерна, сообщил журналистам пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер. РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T16:34

2023-01-16T16:34

2023-01-16T16:35

польша

украина

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ВАРШАВА, 16 янв – РИА Новости. Польша усилила фитосанитарный контроль ввозимого с Украины зерна, сообщил журналистам пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер. Ранее Люблинский воевода Лех Справка заявил, что санитарная инспекция уведомила прокуратуру о подозрении в совершении преступления в связи с ввозом с Украины технического зерна (предназначенного для непищевых целей, например, для сжигания), которое затем было продано в качестве корма для животных. "Конечно, мы готовы к тому, чтобы торговля осуществлялась легально, но мы не можем согласиться с тем, чтобы через нашу границу проходили продовольственные товары, это касается не только зерна, но и животных, которые не соответствуют санитарным нормам, действующим в Польше", - сказал он. "Мы будем последовательно и очень тщательно проводить проверки в этом отношении", - добавил Мюллер. По последним данным, с января по октябрь 2022 года импорт кукурузы с Украины в Польшу составил 1,4 миллиона тонн. За это же время польский экспорт кукурузы составил 3 миллиона тонн, что вдвое больше, чем за аналогичный период 2021 года.

https://ria.ru/20230109/zerno-1843595316.html

польша

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

польша, украина