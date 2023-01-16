https://ria.ru/20230116/zayavka-1845219836.html
ЕК призвала ЕС разместить заявку на совместные закупки газа в начале весны
ЕК призвала ЕС разместить заявку на совместные закупки газа в начале весны - РИА Новости, 16.01.2023
ЕК призвала ЕС разместить заявку на совместные закупки газа в начале весны
Еврокомиссия хотела бы, чтобы Евросоюз в начале весны текущего года разместил заявку на совместные закупки газа и задолго до начала лета провел первую сделку,... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T15:42
2023-01-16T15:42
2023-01-16T15:43
экономика
марош шефчович
еврокомиссия
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 16 янв - РИА Новости. Еврокомиссия хотела бы, чтобы Евросоюз в начале весны текущего года разместил заявку на совместные закупки газа и задолго до начала лета провел первую сделку, сообщил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович. Евросоюз в декабре согласовал создание механизма совместных закупок в Евросоюз минимум 13,5 миллиардов кубометров газа в 2023 году. В рамках этого механизма газовые компании союза и компании, потребляющие "голубое топливо" в странах ЕС, представят свои потребности в его импорте. Обязательным будет собрать заявки примерно на 13,5 миллиардов кубометров из всех стран союза, то есть на 15% от обязательств государств ЕС по наполнению подземных хранилищ газом. ЕС наймет специальную организацию для поиска предложений газа на мировых рынках для совместных закупок. Компании, участвующие в механизме, смогут решить - покупать им газ, собранный через эту организацию, или нет. Российское "голубое топливо" через этот механизм покупать будет нельзя.
https://ria.ru/20230116/inflyatsiya-1845210707.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, марош шефчович, еврокомиссия, евросоюз
Экономика, Марош Шефчович, Еврокомиссия, Евросоюз
15:42 16.01.2023 (обновлено: 15:43 16.01.2023)
ЕК призвала ЕС разместить заявку на совместные закупки газа в начале весны
Шефчович: ЕК хочет, чтобы ЕС разместил заявку на совместные закупки газа в начале весны
БРЮССЕЛЬ, 16 янв - РИА Новости.
Еврокомиссия хотела бы, чтобы Евросоюз в начале весны текущего года разместил заявку на совместные закупки газа и задолго до начала лета провел первую сделку, сообщил
вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.
"Цель состоит в том, чтобы опубликовать совокупный спрос для привлечения предложений по поставкам ранней весной с последующей первой совместной закупкой задолго до лета", - цитируются его слова в релизе ЕК.
Евросоюз в декабре согласовал создание механизма совместных закупок в Евросоюз минимум 13,5 миллиардов кубометров газа в 2023 году. В рамках этого механизма газовые компании союза и компании, потребляющие "голубое топливо" в странах ЕС, представят свои потребности в его импорте. Обязательным будет собрать заявки примерно на 13,5 миллиардов кубометров из всех стран союза, то есть на 15% от обязательств государств ЕС по наполнению подземных хранилищ газом.
ЕС наймет специальную организацию для поиска предложений газа на мировых рынках для совместных закупок.
Компании, участвующие в механизме, смогут решить - покупать им газ, собранный через эту организацию, или нет.
Российское "голубое топливо" через этот механизм покупать будет нельзя.