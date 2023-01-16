https://ria.ru/20230116/zayavka-1845219836.html

ЕК призвала ЕС разместить заявку на совместные закупки газа в начале весны

ЕК призвала ЕС разместить заявку на совместные закупки газа в начале весны - РИА Новости, 16.01.2023

ЕК призвала ЕС разместить заявку на совместные закупки газа в начале весны

Еврокомиссия хотела бы, чтобы Евросоюз в начале весны текущего года разместил заявку на совместные закупки газа и задолго до начала лета провел первую сделку,... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T15:42

2023-01-16T15:42

2023-01-16T15:43

экономика

марош шефчович

еврокомиссия

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 16 янв - РИА Новости. Еврокомиссия хотела бы, чтобы Евросоюз в начале весны текущего года разместил заявку на совместные закупки газа и задолго до начала лета провел первую сделку, сообщил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович. Евросоюз в декабре согласовал создание механизма совместных закупок в Евросоюз минимум 13,5 миллиардов кубометров газа в 2023 году. В рамках этого механизма газовые компании союза и компании, потребляющие "голубое топливо" в странах ЕС, представят свои потребности в его импорте. Обязательным будет собрать заявки примерно на 13,5 миллиардов кубометров из всех стран союза, то есть на 15% от обязательств государств ЕС по наполнению подземных хранилищ газом. ЕС наймет специальную организацию для поиска предложений газа на мировых рынках для совместных закупок. Компании, участвующие в механизме, смогут решить - покупать им газ, собранный через эту организацию, или нет. Российское "голубое топливо" через этот механизм покупать будет нельзя.

https://ria.ru/20230116/inflyatsiya-1845210707.html

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2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, марош шефчович, еврокомиссия, евросоюз