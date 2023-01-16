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Бывшего профессора Бауманки заподозрили в новых взятках, сообщил источник - РИА Новости, 16.01.2023
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Бывшего профессора Бауманки заподозрили в новых взятках, сообщил источник
Бывшего профессора Бауманки заподозрили в новых взятках, сообщил источник - РИА Новости, 16.01.2023
Бывшего профессора Бауманки заподозрили в новых взятках, сообщил источник
Силовики вскрыли новые факты взяточничества бывшего преподавателя физики в МГТУ им. Баумана Исмаила Алиева, который в прошлом году уже был осужден за... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T18:07
2023-01-16T18:07
происшествия
взятка
россия
мгту имени баумана
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Силовики вскрыли новые факты взяточничества бывшего преподавателя физики в МГТУ им. Баумана Исмаила Алиева, который в прошлом году уже был осужден за аналогичное преступление, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, суд в ноябре 2022 года приговорил Алиева к трем годам условного срока за взяточничество. Так, из приговора следует, что Алиев, "состоя в должности профессора в МГТУ им. Баумана, получил взятку от студента". "Сейчас следствие установило новые эпизоды взяточничества Алиевым", - сказал источник, не уточняя детали. Как в свою очередь рассказали РИА Новости в пресс-службе вуза, Алиев покинул свой пост несколько месяцев назад. Университет выразил готовность сотрудничать с силовиками и представить следствию "всю необходимую информацию".
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происшествия, взятка, россия, мгту имени баумана
Происшествия, Взятка, Россия, МГТУ имени Баумана
18:07 16.01.2023
 
Бывшего профессора Бауманки заподозрили в новых взятках, сообщил источник

Бывшего преподавателя физики в МГТУ имени Баумана Алиева заподозрили в новых взятках

© Fotolia / SemAПачка денег
Пачка денег - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© Fotolia / SemA
Пачка денег. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Силовики вскрыли новые факты взяточничества бывшего преподавателя физики в МГТУ им. Баумана Исмаила Алиева, который в прошлом году уже был осужден за аналогичное преступление, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, суд в ноябре 2022 года приговорил Алиева к трем годам условного срока за взяточничество. Так, из приговора следует, что Алиев, "состоя в должности профессора в МГТУ им. Баумана, получил взятку от студента".
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В прокуратуре рассказали о махинациях замглавы Владивостока с землей
"Сейчас следствие установило новые эпизоды взяточничества Алиевым", - сказал источник, не уточняя детали.
Как в свою очередь рассказали РИА Новости в пресс-службе вуза, Алиев покинул свой пост несколько месяцев назад. Университет выразил готовность сотрудничать с силовиками и представить следствию "всю необходимую информацию".
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