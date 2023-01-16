https://ria.ru/20230116/vzyatki-1845275647.html

Бывшего профессора Бауманки заподозрили в новых взятках, сообщил источник

Бывшего профессора Бауманки заподозрили в новых взятках, сообщил источник - РИА Новости, 16.01.2023

Бывшего профессора Бауманки заподозрили в новых взятках, сообщил источник

Силовики вскрыли новые факты взяточничества бывшего преподавателя физики в МГТУ им. Баумана Исмаила Алиева, который в прошлом году уже был осужден за... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T18:07

2023-01-16T18:07

2023-01-16T18:07

происшествия

взятка

россия

мгту имени баумана

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Силовики вскрыли новые факты взяточничества бывшего преподавателя физики в МГТУ им. Баумана Исмаила Алиева, который в прошлом году уже был осужден за аналогичное преступление, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, суд в ноябре 2022 года приговорил Алиева к трем годам условного срока за взяточничество. Так, из приговора следует, что Алиев, "состоя в должности профессора в МГТУ им. Баумана, получил взятку от студента". "Сейчас следствие установило новые эпизоды взяточничества Алиевым", - сказал источник, не уточняя детали. Как в свою очередь рассказали РИА Новости в пресс-службе вуза, Алиев покинул свой пост несколько месяцев назад. Университет выразил готовность сотрудничать с силовиками и представить следствию "всю необходимую информацию".

https://ria.ru/20230116/vladivostok-1845078123.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, взятка, россия, мгту имени баумана