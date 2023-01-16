https://ria.ru/20230116/vsu-1845186362.html
ВС России уничтожили до 30 военных ВСУ на Южнодонецком направлении
ВС России уничтожили до 30 военных ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 16.01.2023
ВС России уничтожили до 30 военных ВСУ на Южнодонецком направлении
Подразделения Восточного военного округа РФ на южно-донецком направлении за сутки уничтожили до 30 украинских военных и 3 единицы техники в районах Степового в... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T14:10
2023-01-16T14:10
2023-01-16T14:16
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
запорожская область
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в мире
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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Подразделения Восточного военного округа РФ на южно-донецком направлении за сутки уничтожили до 30 украинских военных и 3 единицы техники в районах Степового в Запорожской области и Новоселки в ДНР, сообщили в понедельник в Минобороны России."На южно-донецком направлении подразделениями Восточного военного округа нанесено комплексное поражение 65-й мотопехотной бригаде ВСУ в районе населенного пункта Степовое Запорожской области и 108-й бригаде территориальной обороны в районе населенного пункта Новоселка Донецкой народной республики. Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и два пикапа", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, россия, запорожская область, донецкая народная республика, в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Запорожская область, Донецкая Народная Республика, В мире
14:10 16.01.2023 (обновлено: 14:16 16.01.2023)
ВС России уничтожили до 30 военных ВСУ на Южнодонецком направлении
Минобороны: бойцы ВВО уничтожили до 30 украинских военных на Южнодонецком направлении