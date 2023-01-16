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Польша увеличит количество войск на востоке страны - РИА Новости, 16.01.2023
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Польша увеличит количество войск на востоке страны
Польша увеличит количество войск на востоке страны - РИА Новости, 16.01.2023
Польша увеличит количество войск на востоке страны
Польша старается увеличить количество войск в основном на востоке страны, заявил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак. РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T17:15
2023-01-16T17:15
в мире
мариуш блащак
польша
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ВАРШАВА, 16 янв – РИА Новости. Польша старается увеличить количество войск в основном на востоке страны, заявил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак. "Наша цель заключается в том, чтобы польская армия была как можно более многочисленной, особенно в восточной части нашей страны", - сказал Блащак, выступление которого транслировало Польское телевидение, общаясь с молодыми солдатами. Он также рассказал, что в настоящее время в Польше начинают обучение 2,8 тысячи солдат добровольной основной военной службы (новый вид службы). "Мы подготовили 25 тысяч мест для солдат добровольной основной военной службы. В прошлом году более 16 тысяч человек подали заявки в добровольную военную службу. Это хороший результат, так как мы начали обучение с середины прошлого года. Мы готовы на то, что, если будет больше заявок, мы подготовим больше мест", - сказал министр. Ранее власти Польши заявили, что намерены довести численность армии до 300 тысяч человек.
https://ria.ru/20230116/perebroska-1845202304.html
https://ria.ru/20230115/rusofobiya-1844922160.html
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в мире, мариуш блащак, польша
В мире, Мариуш Блащак, Польша
17:15 16.01.2023
 
Польша увеличит количество войск на востоке страны

Министр обороны Блащак: Польша увеличит количество войск на востоке страны

© Фото : @Zelazna_Dywizja/TwitterПольские военнослужащие на границе с Белоруссией
Польские военнослужащие на границе с Белоруссией - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© Фото : @Zelazna_Dywizja/Twitter
Польские военнослужащие на границе с Белоруссией. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 16 янв – РИА Новости. Польша старается увеличить количество войск в основном на востоке страны, заявил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.
"Наша цель заключается в том, чтобы польская армия была как можно более многочисленной, особенно в восточной части нашей страны", - сказал Блащак, выступление которого транслировало Польское телевидение, общаясь с молодыми солдатами.
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Он также рассказал, что в настоящее время в Польше начинают обучение 2,8 тысячи солдат добровольной основной военной службы (новый вид службы).
"Мы подготовили 25 тысяч мест для солдат добровольной основной военной службы. В прошлом году более 16 тысяч человек подали заявки в добровольную военную службу. Это хороший результат, так как мы начали обучение с середины прошлого года. Мы готовы на то, что, если будет больше заявок, мы подготовим больше мест", - сказал министр.
Ранее власти Польши заявили, что намерены довести численность армии до 300 тысяч человек.
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