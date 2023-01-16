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Вучич прокомментировал состояние Вооруженных сил Сербии - РИА Новости, 16.01.2023
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Вучич прокомментировал состояние Вооруженных сил Сербии
Вучич прокомментировал состояние Вооруженных сил Сербии - РИА Новости, 16.01.2023
Вучич прокомментировал состояние Вооруженных сил Сербии
Сербия в условиях ограничений на импорт вооружений вынуждена рассчитывать на собственное производство, в частности, БПЛА, заявил сербский президент Александр... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T14:43
2023-01-16T14:44
в мире
александр вучич
сербия
белград (город)
россия
ми-35
ми-17
миг-29
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БЕЛГРАД, 16 янв – РИА Новости. Сербия в условиях ограничений на импорт вооружений вынуждена рассчитывать на собственное производство, в частности, БПЛА, заявил сербский президент Александр Вучич. Глава сербского государства в понедельник присутствовал на докладе командования вооруженных сил о состоянии армии Сербии и ее возможностей в 2022 году. В ноябре он указал, что страны Запада препятствуют поставкам оружия, которое Сербия приобрела на Востоке, и в то же время задерживают получение приобретенных у них самих вооружений. После доклада в понедельник вновь обратил на это внимание. По его словам, на Сербию "весьма негативно" влияет кризис на Украине, "так как не можем импортировать, как планировали и оплатили вооружения и военное оборудование, а также из-за того, что не можем импортировать запасные части". "Поэтому мы должны ориентироваться на собственные силы, рассмотрели и ситуацию по безопасности в нашем окружении и риски, сравнили силы всех остальных и продолжим это делать", - приводит слова Вучича Радио и телевидение Сербии. "Мы должны намного больше ориентироваться на получение новой продукции оборонной промышленности Сербии, как мы получали (самоходные артиллерийско-ракетные системы – ред.) ПАСАРС, (бронеавтомобили – ред.) "Милош", (бронетранспортеры – ред.) "Мали Лазар", (самоходные гаубицы – ред.) "Гвоздика" и остальное, также сосредоточимся на беспилотниках..., прежде всего отечественного производства, и много вложимся в рост уровня жизни военнослужащих", - подчеркнул сербский лидер. Он уточнил, что 15 февраля подпишет указ об увеличении личного состава специальных подразделений армии с 1,6 тысячи до 5 тысяч бойцов, согласно заявленному ранее с повышением им зарплаты. Сербия является крупнейшим импортером российского оружия и военной техники в Европе. В 2022-2023 годах Белград планировал купить четыре Ми-35, три Ми-17, а также 11 Ми-35 бывших в употреблении у Кипра. В декабре 2021 года в страну прибыли приобретенные в РФ ПТРК "Корнет". За последние несколько лет Россия передала Сербии 30 модернизированных танков Т-72МС, 30 бронемашин БРДМ-2, семь вертолетов Ми-17 и Ми-35, шесть истребителей МиГ-29. Также Белград приобрел батарею ракетно-пушечных систем "Панцирь-С1". Президент Сербии Александр Вучич заявлял, что страна хочет иметь российский комплекс С-400, но пока не может себе этого позволить.
https://ria.ru/20230113/serbiya-1844610354.html
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в мире, александр вучич, сербия, белград (город), россия, ми-35, ми-17, миг-29
В мире, Александр Вучич, Сербия, Белград (город), Россия, Ми-35, Ми-17, МиГ-29
14:43 16.01.2023 (обновлено: 14:44 16.01.2023)
 
Вучич прокомментировал состояние Вооруженных сил Сербии

Президент Сербии Вучич: республика в вооружении армии рассчитывает только на себя

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в медиабанкПрезидент республики Сербии Александр Вучич
Президент республики Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент республики Сербии Александр Вучич . Архивное фото
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БЕЛГРАД, 16 янв – РИА Новости. Сербия в условиях ограничений на импорт вооружений вынуждена рассчитывать на собственное производство, в частности, БПЛА, заявил сербский президент Александр Вучич.
Глава сербского государства в понедельник присутствовал на докладе командования вооруженных сил о состоянии армии Сербии и ее возможностей в 2022 году.
Ивица Дачич - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
13 января, 13:19
Глава МИД Сербии озвучил "красные линии" по Косово и Метохии
В ноябре он указал, что страны Запада препятствуют поставкам оружия, которое Сербия приобрела на Востоке, и в то же время задерживают получение приобретенных у них самих вооружений. После доклада в понедельник вновь обратил на это внимание.
По его словам, на Сербию "весьма негативно" влияет кризис на Украине, "так как не можем импортировать, как планировали и оплатили вооружения и военное оборудование, а также из-за того, что не можем импортировать запасные части". "Поэтому мы должны ориентироваться на собственные силы, рассмотрели и ситуацию по безопасности в нашем окружении и риски, сравнили силы всех остальных и продолжим это делать", - приводит слова Вучича Радио и телевидение Сербии.
"Мы должны намного больше ориентироваться на получение новой продукции оборонной промышленности Сербии, как мы получали (самоходные артиллерийско-ракетные системы – ред.) ПАСАРС, (бронеавтомобили – ред.) "Милош", (бронетранспортеры – ред.) "Мали Лазар", (самоходные гаубицы – ред.) "Гвоздика" и остальное, также сосредоточимся на беспилотниках..., прежде всего отечественного производства, и много вложимся в рост уровня жизни военнослужащих", - подчеркнул сербский лидер.
Он уточнил, что 15 февраля подпишет указ об увеличении личного состава специальных подразделений армии с 1,6 тысячи до 5 тысяч бойцов, согласно заявленному ранее с повышением им зарплаты.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
12 января, 20:38
В Госдепе назвали причину давления США на Сербию и Косово
Сербия является крупнейшим импортером российского оружия и военной техники в Европе. В 2022-2023 годах Белград планировал купить четыре Ми-35, три Ми-17, а также 11 Ми-35 бывших в употреблении у Кипра.
В декабре 2021 года в страну прибыли приобретенные в РФ ПТРК "Корнет". За последние несколько лет Россия передала Сербии 30 модернизированных танков Т-72МС, 30 бронемашин БРДМ-2, семь вертолетов Ми-17 и Ми-35, шесть истребителей МиГ-29. Также Белград приобрел батарею ракетно-пушечных систем "Панцирь-С1". Президент Сербии Александр Вучич заявлял, что страна хочет иметь российский комплекс С-400, но пока не может себе этого позволить.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
11 января, 17:33
Вучич рассказал о внешнем давлении на Белград
 
В миреАлександр ВучичСербияБелград (город)РоссияМи-35Ми-17МиГ-29
 
 
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