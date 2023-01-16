https://ria.ru/20230116/vkontakte-1845134387.html
Пользователи ВКонтакте рассказали о морозах в их регионах
Пользователи ВКонтакте рассказали о морозах в их регионах - РИА Новости, 16.01.2023
Пользователи ВКонтакте рассказали о морозах в их регионах
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T12:02
2023-01-16T12:02
2023-01-16T12:02
вконтакте
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0b/1844089406_0:190:3166:1971_1920x0_80_0_0_7dfb97908c3ebe4a71c8fa06649977d5.jpg
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, какая погода сейчас в их городах.Варианты ответа были: от 0 до -10; от -10 до -20; от -20 до -30; ниже -30; выше 0.В итоге большинство подписчиков ответило, что в их городе ниже -30. Так проголосовали 39%. Температура воздуха от -20 до -30 была у 28% подписчиков, а 21% пользователей ответили, что в их городе от -10 до -20 градусов. Всего у 6% проголосовавших температура воздуха в регионе опустилась до -10 градусов. И лишь 3% подписчиков ответили, что в их городе плюсовая температура.В комментариях пользователи отметили, что для них такая низкая температура не является аномальной. Напротив, раньше зима была слишком теплой для российских регионов.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0b/1844089406_253:0:2982:2047_1920x0_80_0_0_fd2ed8398ea8e6f806952a2277c5f2f4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вконтакте
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости.
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице
Агентства в социальной сети.
На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, какая погода сейчас в их городах.
Варианты ответа были: от 0 до -10; от -10 до -20; от -20 до -30; ниже -30; выше 0.
В итоге большинство подписчиков ответило, что в их городе ниже -30. Так проголосовали 39%. Температура воздуха от -20 до -30 была у 28% подписчиков, а 21% пользователей ответили, что в их городе от -10 до -20 градусов. Всего у 6% проголосовавших температура воздуха в регионе опустилась до -10 градусов. И лишь 3% подписчиков ответили, что в их городе плюсовая температура.
В комментариях пользователи отметили, что для них такая низкая температура не является аномальной. Напротив, раньше зима была слишком теплой для российских регионов.