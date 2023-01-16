https://ria.ru/20230116/vkontakte-1845134387.html

Пользователи ВКонтакте рассказали о морозах в их регионах

Пользователи ВКонтакте рассказали о морозах в их регионах - РИА Новости, 16.01.2023

Пользователи ВКонтакте рассказали о морозах в их регионах

РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T12:02

2023-01-16T12:02

2023-01-16T12:02

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, какая погода сейчас в их городах.Варианты ответа были: от 0 до -10; от -10 до -20; от -20 до -30; ниже -30; выше 0.В итоге большинство подписчиков ответило, что в их городе ниже -30. Так проголосовали 39%. Температура воздуха от -20 до -30 была у 28% подписчиков, а 21% пользователей ответили, что в их городе от -10 до -20 градусов. Всего у 6% проголосовавших температура воздуха в регионе опустилась до -10 градусов. И лишь 3% подписчиков ответили, что в их городе плюсовая температура.В комментариях пользователи отметили, что для них такая низкая температура не является аномальной. Напротив, раньше зима была слишком теплой для российских регионов.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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