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Внук де Голля назвал позицию Франции по Украине "крайне неоднозначной" - РИА Новости, 16.01.2023
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Внук де Голля назвал позицию Франции по Украине "крайне неоднозначной"
Внук де Голля назвал позицию Франции по Украине "крайне неоднозначной" - РИА Новости, 16.01.2023
Внук де Голля назвал позицию Франции по Украине "крайне неоднозначной"
Позиция Франции по конфликту на Украине крайне неоднозначна, такое мнение выразил внук первого президента Пятой Французской Республики Шарля де Голля, экономист РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T19:08
2023-01-16T19:08
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ПАРИЖ, 16 янв - РИА Новости. Позиция Франции по конфликту на Украине крайне неоднозначна, такое мнение выразил внук первого президента Пятой Французской Республики Шарля де Голля, экономист Пьер де Голль. "Позиция Франции по Украине крайне неоднозначна - мы хотим поражения России и в то же время мы хотим предоставить ей гарантии безопасности... Чтобы обеспечить баланс и гарантированный мир, нам нужны заслуживающие доверия собеседники, которые отвечают за свои слова", - заявил Пьер де Голль в эфире радиостанции Sud Radio. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что будущая архитектура безопасности Европы после восстановления мира на Украине должна включать гарантии безопасности для России. В то же время, Макрон пообещал поддерживать Украину "до ее победы". Кроме того, Франция продолжает поставлять Киеву вооружения. На прошлой неделе во французском Минобороны сообщили, что Париж передаст Украине бронеавтомобили или колесные танки AMX-10RC в течение двух месяцев. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20230116/rossiya-1845279681.html
https://ria.ru/20230107/otnoshenie-1843331659.html
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в мире, украина, франция, россия
В мире, Украина, Франция, Россия
19:08 16.01.2023
 
Внук де Голля назвал позицию Франции по Украине "крайне неоднозначной"

Экономист Пьер де Голль заявил о "крайне неоднозначной" позиции Франции по Украине

© Fotolia / hassan benslimanФлаг Франции
Флаг Франции - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© Fotolia / hassan bensliman
Флаг Франции. Архивное фото
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ПАРИЖ, 16 янв - РИА Новости. Позиция Франции по конфликту на Украине крайне неоднозначна, такое мнение выразил внук первого президента Пятой Французской Республики Шарля де Голля, экономист Пьер де Голль.
"Позиция Франции по Украине крайне неоднозначна - мы хотим поражения России и в то же время мы хотим предоставить ей гарантии безопасности... Чтобы обеспечить баланс и гарантированный мир, нам нужны заслуживающие доверия собеседники, которые отвечают за свои слова", - заявил Пьер де Голль в эфире радиостанции Sud Radio.
Пьер де Голль во время интервью Ассоциации Франко-российский диалог. Кадр из видео
Вчера, 18:25
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Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что будущая архитектура безопасности Европы после восстановления мира на Украине должна включать гарантии безопасности для России. В то же время, Макрон пообещал поддерживать Украину "до ее победы". Кроме того, Франция продолжает поставлять Киеву вооружения. На прошлой неделе во французском Минобороны сообщили, что Париж передаст Украине бронеавтомобили или колесные танки AMX-10RC в течение двух месяцев.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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