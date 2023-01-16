https://ria.ru/20230116/turtsiya-1845117568.html

Эксперты назвали число туристов, отдохнувших на Эгейском побережье Турции

Эксперты назвали число туристов, отдохнувших на Эгейском побережье Турции - РИА Новости, 16.01.2023

Эксперты назвали число туристов, отдохнувших на Эгейском побережье Турции

Турпоток из России на курорты Турции, расположенные на Эгейском побережье, в прошлом году вырос на 26 процентов, до 362,4 тысячи визитов, сообщает АТОР. РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T12:07

2023-01-16T12:07

2023-01-16T12:07

туризм

туризм

новости - туризм

турция

мугла (провинция)

ассоциация туроператоров россии (атор)

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Турпоток из России на курорты Турции, расположенные на Эгейском побережье, в прошлом году вырос на 26 процентов, до 362,4 тысячи визитов, сообщает АТОР.Таким образом, наши соотечественники оказались на втором месте по числу прибытий в этом регионе. На первом — британцы, количество их визитов достигло 1,3 миллиона.В целом в 2022 году на курортах провинции Мугла, расположенных на Эгейском побережье, — в Бодруме, Мармарисе, Фетхие зафиксировано 2,7 миллиона визитов иностранных туристов. За год показатель вырос на 174 процента."Турпоток россиян в этот регион Турции в 8,4 раза меньше, чем на курорты провинции Анталья. Причины — сокращение рейсов из РФ, а также в специфике номерного фонда в Эгейском регионе: гостиниц меньше, они малоэтажные, реже работают по системе "все включено", — указали эксперты.

https://ria.ru/20230116/puteshestviya-1844699022.html

турция

мугла (провинция)

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, турция, мугла (провинция), ассоциация туроператоров россии (атор)