https://ria.ru/20230116/tankisty-1845071753.html

Российские танкисты уничтожили опорный пункт противника в южном секторе СВО

Российские танкисты уничтожили опорный пункт противника в южном секторе СВО - РИА Новости, 16.01.2023

Российские танкисты уничтожили опорный пункт противника в южном секторе СВО

Российские танкисты уничтожили в южном секторе спецоперации опорный пункт ВСУ, рассказал журналистам командир танкового подразделения. РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T05:04

2023-01-16T05:04

2023-01-16T08:40

специальная военная операция на украине

россия

запорожская область

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1772860718_0:270:3159:2047_1920x0_80_0_0_a82625f44ad206c3a874d31c7b2d718d.jpg

МЕЛИТОПОЛЬ, 16 янв — РИА Новости. Российские танкисты уничтожили в южном секторе спецоперации опорный пункт ВСУ, рассказал журналистам командир танкового подразделения."Мы находимся в Запорожской области. Выполняем задачи по уничтожению украинских боевиков и националистических батальонов. А именно будем работать по опорным пунктам противника", — уточнил он.Как позже сообщили командиру, бойцы успешно поразили цели.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20230116/naemniki-1845070255.html

россия

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, запорожская область, безопасность