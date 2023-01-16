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Российские танкисты уничтожили опорный пункт противника в южном секторе СВО - РИА Новости, 16.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230116/tankisty-1845071753.html
Российские танкисты уничтожили опорный пункт противника в южном секторе СВО
Российские танкисты уничтожили опорный пункт противника в южном секторе СВО - РИА Новости, 16.01.2023
Российские танкисты уничтожили опорный пункт противника в южном секторе СВО
Российские танкисты уничтожили в южном секторе спецоперации опорный пункт ВСУ, рассказал журналистам командир танкового подразделения. РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T05:04
2023-01-16T08:40
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
безопасность
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МЕЛИТОПОЛЬ, 16 янв — РИА Новости. Российские танкисты уничтожили в южном секторе спецоперации опорный пункт ВСУ, рассказал журналистам командир танкового подразделения."Мы находимся в Запорожской области. Выполняем задачи по уничтожению украинских боевиков и националистических батальонов. А именно будем работать по опорным пунктам противника", — уточнил он.Как позже сообщили командиру, бойцы успешно поразили цели.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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россия, запорожская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Безопасность
05:04 16.01.2023 (обновлено: 08:40 16.01.2023)
 
Российские танкисты уничтожили опорный пункт противника в южном секторе СВО

Российские танкисты уничтожили опорный пункт ВСУ в Запорожской области

© РИА Новости / Сергей ПивоваровТанки Т-72Б3
Танки Т-72Б3 - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Танки Т-72Б3. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 16 янв — РИА Новости. Российские танкисты уничтожили в южном секторе спецоперации опорный пункт ВСУ, рассказал журналистам командир танкового подразделения.
"Мы находимся в Запорожской области. Выполняем задачи по уничтожению украинских боевиков и националистических батальонов. А именно будем работать по опорным пунктам противника", — уточнил он.
Как позже сообщили командиру, бойцы успешно поразили цели.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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