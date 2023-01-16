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Глава МИД Турции призвал США соблюдать баланс в отношениях
Глава МИД Турции призвал США соблюдать баланс в отношениях - РИА Новости, 16.01.2023
Глава МИД Турции призвал США соблюдать баланс в отношениях
США должны придерживаться баланса в отношениях с Турцией и Грецией, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T13:53
2023-01-16T13:53
2023-01-16T13:53
в мире
мевлют чавушоглу
сша
турция
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АНКАРА, 16 янв – РИА Новости. США должны придерживаться баланса в отношениях с Турцией и Грецией, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Комментируя сообщения о планируемых поставках американского вооружения, в том числе самолетов F-35, Греции, глава турецкой дипломатии отметил, что в последние годы "США отказались от курса на "равновесие" между Афинами и Анкарой, что сказывается на ситуации в Восточном Средиземноморье", - сказал Чавушоглу на пресс-конференции по итогам переговоров с боснийской коллегой Бисерой Туркович в понедельник в Анкаре, его слова приводит агентство Anadolu. По его словам, отказ Вашингтона от эмбарго на поставки вооружения греческому Кипру также наносит ущерб ситуации на острове. "Такой союзник, как США, должен сохранять баланс", - подчеркнул турецкий министр.
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в мире, мевлют чавушоглу, сша, турция, греция
В мире, Мевлют Чавушоглу, США, Турция, Греция
Глава МИД Турции призвал США соблюдать баланс в отношениях
Глава МИД Турции Чавушоглу: США должны соблюдать баланс в отношениях с Анкарой и Афинами