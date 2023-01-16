Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Турции призвал США соблюдать баланс в отношениях - РИА Новости, 16.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230116/ssha-1845179105.html
Глава МИД Турции призвал США соблюдать баланс в отношениях
Глава МИД Турции призвал США соблюдать баланс в отношениях - РИА Новости, 16.01.2023
Глава МИД Турции призвал США соблюдать баланс в отношениях
США должны придерживаться баланса в отношениях с Турцией и Грецией, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T13:53
2023-01-16T13:53
в мире
мевлют чавушоглу
сша
турция
греция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1793982946_0:0:3187:1793_1920x0_80_0_0_1d1263a17ed4b0f4d9230f8ad8f8da8a.jpg
АНКАРА, 16 янв – РИА Новости. США должны придерживаться баланса в отношениях с Турцией и Грецией, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Комментируя сообщения о планируемых поставках американского вооружения, в том числе самолетов F-35, Греции, глава турецкой дипломатии отметил, что в последние годы "США отказались от курса на "равновесие" между Афинами и Анкарой, что сказывается на ситуации в Восточном Средиземноморье", - сказал Чавушоглу на пресс-конференции по итогам переговоров с боснийской коллегой Бисерой Туркович в понедельник в Анкаре, его слова приводит агентство Anadolu. По его словам, отказ Вашингтона от эмбарго на поставки вооружения греческому Кипру также наносит ущерб ситуации на острове. "Такой союзник, как США, должен сохранять баланс", - подчеркнул турецкий министр.
https://ria.ru/20230116/vrazhda-1845162494.html
сша
турция
греция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1793982946_368:0:3099:2048_1920x0_80_0_0_95fdb4d1e507f7e589000b69658fb63d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мевлют чавушоглу, сша, турция, греция
В мире, Мевлют Чавушоглу, США, Турция, Греция
13:53 16.01.2023
 
Глава МИД Турции призвал США соблюдать баланс в отношениях

Глава МИД Турции Чавушоглу: США должны соблюдать баланс в отношениях с Анкарой и Афинами

© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу . Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 16 янв – РИА Новости. США должны придерживаться баланса в отношениях с Турцией и Грецией, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
Комментируя сообщения о планируемых поставках американского вооружения, в том числе самолетов F-35, Греции, глава турецкой дипломатии отметил, что в последние годы "США отказались от курса на "равновесие" между Афинами и Анкарой, что сказывается на ситуации в Восточном Средиземноморье", - сказал Чавушоглу на пресс-конференции по итогам переговоров с боснийской коллегой Бисерой Туркович в понедельник в Анкаре, его слова приводит агентство Anadolu.
По его словам, отказ Вашингтона от эмбарго на поставки вооружения греческому Кипру также наносит ущерб ситуации на острове.
"Такой союзник, как США, должен сохранять баланс", - подчеркнул турецкий министр.
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
Вчера, 13:05
Пекин и Вашингтон должны найти способ ладить, заявили в МИД Китая
 
В миреМевлют ЧавушоглуСШАТурцияГреция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала