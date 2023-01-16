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На Донецком направлении за сутки уничтожили более 50 украинских военных - РИА Новости, 16.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
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На Донецком направлении за сутки уничтожили более 50 украинских военных
На Донецком направлении за сутки уничтожили более 50 украинских военных - РИА Новости, 16.01.2023
На Донецком направлении за сутки уничтожили более 50 украинских военных
Подразделения ВС РФ Южного военного округа совместно с десантниками в ходе наступательных действий на Донецком направлении уничтожили за сутки более 50... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T14:10
2023-01-16T14:25
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Подразделения ВС РФ Южного военного округа совместно с десантниками в ходе наступательных действий на Донецком направлении уничтожили за сутки более 50 украинских военных, сообщили в понедельник в Минобороны России."На Донецком направлении подразделения Южного военного округа во взаимодействии с подразделениями Воздушно-десантных войск продолжают наступательные действия. За сутки на данном направлении уничтожено более 50-ти украинских военнослужащих, бронетранспортер и восемь автомобилей", - сообщили в Минобороны.
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безопасность, россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
14:10 16.01.2023 (обновлено: 14:25 16.01.2023)
 
На Донецком направлении за сутки уничтожили более 50 украинских военных

Минобороны: на Донецком направлении за сутки уничтожили более 50 украинских военных

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкТанк Т-72 вооруженных сил РФ ведет огонь по опорному пункту и легкобронированной технике ВСУ
Танк Т-72 вооруженных сил РФ ведет огонь по опорному пункту и легкобронированной технике ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Танк Т-72 вооруженных сил РФ ведет огонь по опорному пункту и легкобронированной технике ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Подразделения ВС РФ Южного военного округа совместно с десантниками в ходе наступательных действий на Донецком направлении уничтожили за сутки более 50 украинских военных, сообщили в понедельник в Минобороны России.
"На Донецком направлении подразделения Южного военного округа во взаимодействии с подразделениями Воздушно-десантных войск продолжают наступательные действия. За сутки на данном направлении уничтожено более 50-ти украинских военнослужащих, бронетранспортер и восемь автомобилей", - сообщили в Минобороны.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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