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На Донецком направлении за сутки уничтожили более 50 украинских военных
На Донецком направлении за сутки уничтожили более 50 украинских военных - РИА Новости, 16.01.2023
На Донецком направлении за сутки уничтожили более 50 украинских военных
Подразделения ВС РФ Южного военного округа совместно с десантниками в ходе наступательных действий на Донецком направлении уничтожили за сутки более 50... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T14:10
2023-01-16T14:10
2023-01-16T14:25
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Подразделения ВС РФ Южного военного округа совместно с десантниками в ходе наступательных действий на Донецком направлении уничтожили за сутки более 50 украинских военных, сообщили в понедельник в Минобороны России."На Донецком направлении подразделения Южного военного округа во взаимодействии с подразделениями Воздушно-десантных войск продолжают наступательные действия. За сутки на данном направлении уничтожено более 50-ти украинских военнослужащих, бронетранспортер и восемь автомобилей", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
14:10 16.01.2023 (обновлено: 14:25 16.01.2023)
На Донецком направлении за сутки уничтожили более 50 украинских военных
Минобороны: на Донецком направлении за сутки уничтожили более 50 украинских военных