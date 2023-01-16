https://ria.ru/20230116/spetsoperatsiya-1845186267.html

На Донецком направлении за сутки уничтожили более 50 украинских военных

На Донецком направлении за сутки уничтожили более 50 украинских военных - РИА Новости, 16.01.2023

На Донецком направлении за сутки уничтожили более 50 украинских военных

Подразделения ВС РФ Южного военного округа совместно с десантниками в ходе наступательных действий на Донецком направлении уничтожили за сутки более 50... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T14:10

2023-01-16T14:10

2023-01-16T14:25

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/10/1845084212_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_30e1cbac1a9ad80e03718e4ed835f098.jpg

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Подразделения ВС РФ Южного военного округа совместно с десантниками в ходе наступательных действий на Донецком направлении уничтожили за сутки более 50 украинских военных, сообщили в понедельник в Минобороны России."На Донецком направлении подразделения Южного военного округа во взаимодействии с подразделениями Воздушно-десантных войск продолжают наступательные действия. За сутки на данном направлении уничтожено более 50-ти украинских военнослужащих, бронетранспортер и восемь автомобилей", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины