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В Башкирии агрессивная собака обезобразила лицо ребенка
В Башкирии агрессивная собака обезобразила лицо ребенка - РИА Новости, 16.01.2023
В Башкирии агрессивная собака обезобразила лицо ребенка
Дворовая собака напала на девочку в частном доме в башкирском селе - ребенок в больнице, возбуждено уголовное дело о тяжком вреде здоровью, сообщает в... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T18:00
2023-01-16T18:00
2023-01-16T18:00
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УФА, 16 янв - РИА Новости. Дворовая собака напала на девочку в частном доме в башкирском селе - ребенок в больнице, возбуждено уголовное дело о тяжком вреде здоровью, сообщает в понедельник СУСК по региону. Судя по опубликованным СМИ фото, ребенок получил серьезные травмы лица, оно все в крови и укусах. "В ходе мониторинга социальных сетей выявлено сообщение о нападении собаки на ребенка. Сообщается, что 10-летняя девочка подверглась нападению во дворе частного дома своей подруги в селе Тавтиманово. Собака не находилась на привязи и была без намордника", - говорится в релизе. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности". Следователи допросят пострадавшую, ее родителей, владельцев собаки и других очевидцев, проведут в отношении подростка судебно-медицинскую экспертизу. Владелец собаки получит правовую оценку.
https://ria.ru/20230113/perelom-1844563855.html
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происшествия, россия, республика башкортостан
Происшествия, Россия, Республика Башкортостан
В Башкирии агрессивная собака обезобразила лицо ребенка
В башкирском селе Тавтиманово собака напала на десятилетнюю девочку и повредила ей лицо