https://ria.ru/20230116/sobaka-1845273279.html

В Башкирии агрессивная собака обезобразила лицо ребенка

В Башкирии агрессивная собака обезобразила лицо ребенка - РИА Новости, 16.01.2023

В Башкирии агрессивная собака обезобразила лицо ребенка

Дворовая собака напала на девочку в частном доме в башкирском селе - ребенок в больнице, возбуждено уголовное дело о тяжком вреде здоровью, сообщает в... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T18:00

2023-01-16T18:00

2023-01-16T18:00

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россия

республика башкортостан

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УФА, 16 янв - РИА Новости. Дворовая собака напала на девочку в частном доме в башкирском селе - ребенок в больнице, возбуждено уголовное дело о тяжком вреде здоровью, сообщает в понедельник СУСК по региону. Судя по опубликованным СМИ фото, ребенок получил серьезные травмы лица, оно все в крови и укусах. "В ходе мониторинга социальных сетей выявлено сообщение о нападении собаки на ребенка. Сообщается, что 10-летняя девочка подверглась нападению во дворе частного дома своей подруги в селе Тавтиманово. Собака не находилась на привязи и была без намордника", - говорится в релизе. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности". Следователи допросят пострадавшую, ее родителей, владельцев собаки и других очевидцев, проведут в отношении подростка судебно-медицинскую экспертизу. Владелец собаки получит правовую оценку.

https://ria.ru/20230113/perelom-1844563855.html

https://ria.ru/20230107/sobaka-1843368941.html

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происшествия, россия, республика башкортостан