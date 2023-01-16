https://ria.ru/20230116/shkola-1845329958.html
Прокуратура Ставрополя проверит информацию об избиении ребенка в школе
Прокуратура Ставрополя проверит информацию об избиении ребенка в школе - РИА Новости, 16.01.2023
Прокуратура Ставрополя проверит информацию об избиении ребенка в школе
Прокуратура проверит учебное заведение в Ставропольском крае, откуда вернулся ребенок со следом от удара плетью, сообщает ведомство. РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T23:11
2023-01-16T23:11
2023-01-16T23:11
происшествия
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ставропольский край
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ПЯТИГОРСК, 16 янв - РИА Новости. Прокуратура проверит учебное заведение в Ставропольском крае, откуда вернулся ребенок со следом от удара плетью, сообщает ведомство. По данным прокуратуры, в понедельник в региональных СМИ опубликована информация о том, что подросток вернулся из школы со следом от плети на спине. "В ходе проверки будет дана оценка деятельности должностных лиц учреждения на предмет соблюдения требований законодательства об образовании по вопросу применения недопустимых методов воспитания", - подчеркнули в ведомстве. Отец ребенка в социальных сетях разместил фотографию травмы. По его словам, ребенок учится в кадетской школе, в правилах которой "отхлестать плетью за провинность". Он отмечает, что при поступлении на это соглашаются и дети, и родители. После инцидента семья пошла к директору. В администрации Ставрополя сообщили, что комитетом образования администрации города Ставрополя будет проведена проверка кадетской школы на предмет соблюдения прав обучающихся. "В самой школе уже проведено служебное расследование, в ходе которого подтвержден факт рукоприкладства со стороны воспитателя по отношению к обучающемуся 6 класса. Шестнадцатого января педагог-воспитатель уволен", - говорится в сообщении властей в "Одноклассниках".
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РИА Новости
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РИА Новости
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происшествия, ставрополь, ставропольский край, одноклассники, дети
Происшествия, Ставрополь, Ставропольский край, Одноклассники, Дети
Прокуратура Ставрополя проверит информацию об избиении ребенка в школе
Прокуратура Ставрополья проверит школу, откуда ребенок вернулся со следом от удара плетью
ПЯТИГОРСК, 16 янв - РИА Новости.
Прокуратура проверит учебное заведение в Ставропольском крае, откуда вернулся ребенок со следом от удара плетью, сообщает ведомство
.
"По поручению прокурора Ставропольского края Юрия Немкина прокуратура края проводит проверку по материалам, размещенным в средствах массовой информации по факту недопустимого обращения с несовершеннолетним в общеобразовательном учреждении", - говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, в понедельник в региональных СМИ опубликована информация о том, что подросток вернулся из школы со следом от плети на спине.
"В ходе проверки будет дана оценка деятельности должностных лиц учреждения на предмет соблюдения требований законодательства об образовании по вопросу применения недопустимых методов воспитания", - подчеркнули в ведомстве.
Отец ребенка в социальных сетях разместил фотографию травмы. По его словам, ребенок учится в кадетской школе, в правилах которой "отхлестать плетью за провинность". Он отмечает, что при поступлении на это соглашаются и дети, и родители. После инцидента семья пошла к директору.
В администрации Ставрополя сообщили, что комитетом образования администрации города Ставрополя будет проведена проверка кадетской школы на предмет соблюдения прав обучающихся.
"В самой школе уже проведено служебное расследование, в ходе которого подтвержден факт рукоприкладства со стороны воспитателя по отношению к обучающемуся 6 класса. Шестнадцатого января педагог-воспитатель уволен", - говорится в сообщении властей в "Одноклассниках
".