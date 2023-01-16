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Глава британского МИД заявил, что счастлив попасть под российские санкции - РИА Новости, 16.01.2023
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Глава британского МИД заявил, что счастлив попасть под российские санкции
Глава британского МИД заявил, что счастлив попасть под российские санкции - РИА Новости, 16.01.2023
Глава британского МИД заявил, что счастлив попасть под российские санкции
Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что счастлив попасть под санкции, введенные против него российским правительством. РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T17:01
2023-01-16T17:01
в мире
джеймс клеверли
великобритания
россия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что счастлив попасть под санкции, введенные против него российским правительством. На прошлой неделе Россия внесла в "стоп-лист" 36 представителей Великобритании, в их число входит ряд членов кабинета министров, в том числе Клеверли, представители силовых ведомств и журналистского корпуса. Помимо Клеверли под санкции попали начальник генерального штаба Патрик Сандерс, представители руководства Стратегического командования британских вооруженных сил и Национального центра кибербезопасности. В стоп-листе также оказались министр по делам социально-экономического развития регионов, жилищного обеспечения, общин и местного самоуправления Майкл Гоув и канцлер герцогства Ланкастерского Оливер Дауден.
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в мире, джеймс клеверли, великобритания, россия, санкции в отношении россии
В мире, Джеймс Клеверли, Великобритания, Россия, Санкции в отношении России
17:01 16.01.2023
 
Глава британского МИД заявил, что счастлив попасть под российские санкции

Глава МИД Великобритании Клеверли заявил, что счастлив попасть под российские санкции

© AP Photo / Alastair GrantМинистр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли
Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© AP Photo / Alastair Grant
Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что счастлив попасть под санкции, введенные против него российским правительством.
На прошлой неделе Россия внесла в "стоп-лист" 36 представителей Великобритании, в их число входит ряд членов кабинета министров, в том числе Клеверли, представители силовых ведомств и журналистского корпуса.
"Я попал под санкции российского правительства. Хорошо. Если это цена за поддержку свободы Украины, тогда я счастлив попасть под санкции", - написал министр в своем аккаунте в Twitter.
Помимо Клеверли под санкции попали начальник генерального штаба Патрик Сандерс, представители руководства Стратегического командования британских вооруженных сил и Национального центра кибербезопасности. В стоп-листе также оказались министр по делам социально-экономического развития регионов, жилищного обеспечения, общин и местного самоуправления Майкл Гоув и канцлер герцогства Ланкастерского Оливер Дауден.
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В миреДжеймс КлеверлиВеликобританияРоссияСанкции в отношении России
 
 
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