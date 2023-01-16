https://ria.ru/20230116/sanktsii-1845253688.html

Глава британского МИД заявил, что счастлив попасть под российские санкции

Глава британского МИД заявил, что счастлив попасть под российские санкции - РИА Новости, 16.01.2023

Глава британского МИД заявил, что счастлив попасть под российские санкции

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что счастлив попасть под санкции, введенные против него российским правительством. РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T17:01

2023-01-16T17:01

2023-01-16T17:01

в мире

джеймс клеверли

великобритания

россия

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815006563_0:10:3071:1737_1920x0_80_0_0_bf6a0eb3cf16c6a107a6b7f249f4c7bd.jpg

МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что счастлив попасть под санкции, введенные против него российским правительством. На прошлой неделе Россия внесла в "стоп-лист" 36 представителей Великобритании, в их число входит ряд членов кабинета министров, в том числе Клеверли, представители силовых ведомств и журналистского корпуса. Помимо Клеверли под санкции попали начальник генерального штаба Патрик Сандерс, представители руководства Стратегического командования британских вооруженных сил и Национального центра кибербезопасности. В стоп-листе также оказались министр по делам социально-экономического развития регионов, жилищного обеспечения, общин и местного самоуправления Майкл Гоув и канцлер герцогства Ланкастерского Оливер Дауден.

https://ria.ru/20221213/sanktsii-1838329095.html

великобритания

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, джеймс клеверли, великобритания, россия, санкции в отношении россии