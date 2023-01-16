Глава британского МИД заявил, что счастлив попасть под российские санкции
Глава МИД Великобритании Клеверли заявил, что счастлив попасть под российские санкции
© AP Photo / Alastair GrantМинистр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли
© AP Photo / Alastair Grant
Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что счастлив попасть под санкции, введенные против него российским правительством.
На прошлой неделе Россия внесла в "стоп-лист" 36 представителей Великобритании, в их число входит ряд членов кабинета министров, в том числе Клеверли, представители силовых ведомств и журналистского корпуса.
"Я попал под санкции российского правительства. Хорошо. Если это цена за поддержку свободы Украины, тогда я счастлив попасть под санкции", - написал министр в своем аккаунте в Twitter.
Помимо Клеверли под санкции попали начальник генерального штаба Патрик Сандерс, представители руководства Стратегического командования британских вооруженных сил и Национального центра кибербезопасности. В стоп-листе также оказались министр по делам социально-экономического развития регионов, жилищного обеспечения, общин и местного самоуправления Майкл Гоув и канцлер герцогства Ланкастерского Оливер Дауден.
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