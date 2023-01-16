https://ria.ru/20230116/poruchitelstva-1844676268.html

МСБ получит 50 млрд рублей под "зонтичные" поручительства КМСП в I квартале

МСБ получит 50 млрд рублей под "зонтичные" поручительства КМСП в I квартале - РИА Новости, 16.01.2023

МСБ получит 50 млрд рублей под "зонтичные" поручительства КМСП в I квартале

Корпорация МСП (КМСП) в первом квартале 2023 года предоставит малому и среднему бизнесу "зонтичные" поручительства на сумму 25 миллиардов рублей, что позволит... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T10:00

2023-01-16T10:00

2023-01-16T10:00

корпорация мсп

александр исаевич

андрей белоусов

экономика

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Корпорация МСП (КМСП) в первом квартале 2023 года предоставит малому и среднему бизнесу "зонтичные" поручительства на сумму 25 миллиардов рублей, что позволит предпринимателям привлечь свыше 50 миллиардов рублей кредитных средств, сообщает пресс-служба института развития."В числе наших стратегических задач – предоставление как можно большему кругу предпринимателей доступа к заемному финансированию. "Зонтичный" механизм мы запустили осенью 2021 года, его участниками стали ведущие банки страны. Теперь мы масштабируем эффективную практику поддержки МСП, активно вовлекаем региональные банки. Это позволит увеличить число получателей поддержки, в том числе среди тех компаний, которые ранее не могли по разным причинам получить доступ к финансированию", – заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.Он отметил, что с поручительствами Корпорации МСП банки смогут профинансировать, в том числе, тех предпринимателей, которым ранее кредиты были недоступны.В сообщении также говорится, что лимиты в рамках "зонтичного" механизма впервые открыты для Банка "Левобережный", "Банка Казани" и Генбанка. Теперь в программе "зонтичного" механизма поручительств – 15 банков-участников."Зонтичное" поручительство КМСП позволяет предпринимателю получить кредит в банке при отсутствии необходимого залога. Поручительство выдается на сумму до 1 миллиарда рублей на срок не более 180 месяцев и может покрывать до 50% от суммы кредита. "Зонтичный" механизм реализуется в рамках нацпроекта МСП, который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

https://ria.ru/20220907/gospodderzhka-1814874596.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

корпорация мсп, александр исаевич, андрей белоусов, экономика