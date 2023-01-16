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В Кремле рассказали о разработке новой концепции внешней политики - РИА Новости, 16.01.2023
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В Кремле рассказали о разработке новой концепции внешней политики
В Кремле рассказали о разработке новой концепции внешней политики - РИА Новости, 16.01.2023
В Кремле рассказали о разработке новой концепции внешней политики
Новая концепция внешней политики России дорабатывается, ее могут утвердить указом президента РФ, а не на большом совещании Совбеза, как сообщалось ранее, заявил РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T12:47
2023-01-16T12:49
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Новая концепция внешней политики России дорабатывается, ее могут утвердить указом президента РФ, а не на большом совещании Совбеза, как сообщалось ранее, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также добавил, что дополнение "может быть утверждено указом президента", без проведения большого совещания Совбеза. Ранее сообщалось, что новая концепция внешней политики России может быть обнародована уже в начале 2023 года. Песков говорил, что ее утверждают не на оперативном совещании членов Совбеза, а на "большом".
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политика, россия, владимир путин, дмитрий песков
Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
12:47 16.01.2023 (обновлено: 12:49 16.01.2023)
 
В Кремле рассказали о разработке новой концепции внешней политики

Песков: новая концепция внешней политики дорабатывается, ее утвердят указом президента

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкВид на Кремль
Вид на Кремль - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Новая концепция внешней политики России дорабатывается, ее могут утвердить указом президента РФ, а не на большом совещании Совбеза, как сообщалось ранее, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Она (новая концепция внешней политики России - ред.) будет дополнена, будет работа финализироваться. Там будет определенное дополнение", - сказал Песков, отметив, что ориентировочных сроков пока нет.
Он также добавил, что дополнение "может быть утверждено указом президента", без проведения большого совещания Совбеза.
Ранее сообщалось, что новая концепция внешней политики России может быть обнародована уже в начале 2023 года. Песков говорил, что ее утверждают не на оперативном совещании членов Совбеза, а на "большом".
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