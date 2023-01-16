https://ria.ru/20230116/politika-1845151263.html

В Кремле рассказали о разработке новой концепции внешней политики

В Кремле рассказали о разработке новой концепции внешней политики - РИА Новости, 16.01.2023

В Кремле рассказали о разработке новой концепции внешней политики

Новая концепция внешней политики России дорабатывается, ее могут утвердить указом президента РФ, а не на большом совещании Совбеза, как сообщалось ранее, заявил РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T12:47

2023-01-16T12:47

2023-01-16T12:49

политика

россия

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Новая концепция внешней политики России дорабатывается, ее могут утвердить указом президента РФ, а не на большом совещании Совбеза, как сообщалось ранее, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также добавил, что дополнение "может быть утверждено указом президента", без проведения большого совещания Совбеза. Ранее сообщалось, что новая концепция внешней политики России может быть обнародована уже в начале 2023 года. Песков говорил, что ее утверждают не на оперативном совещании членов Совбеза, а на "большом".

https://ria.ru/20230114/evropa-1844737893.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, владимир путин, дмитрий песков